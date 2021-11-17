Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Бананы повсеместно считаются весьма полезным дополнением к ежедневному рациону. По большому счету, так оно и есть — эти фрукты обладают впечатляющим набором витаминов и минералов, позитивно влияющих на человеческий организм. А вот, чего не знает практически никто: современные бананы — плод труда целых поколений генетических инженеров. Вот, как эволюционировал банан от обычного лесного фрукта до продукта ГМО.







Это Gros Michel — в США сорт зовется «Большой Майк». Бананы оставались экзотическим лакомством вплоть до конца 1800 года, когда United Fruit Company буквально наводнила рынки Соединенных Штатов этим продуктом.







Gros Michel был сливочно-сладким, терпимым к перевозке продуктом. Такие бананы можно было кидать в трюм судна зелеными, а на месте назначения доставать уже созревшими.







Первая поставка бананов от UFC практически полностью досталась работникам порта — компания еще не умела рассчитывать сроки созревания верно.







Те же UFC очистили сотни квадратных километров леса, чтобы организовать свои банановые плантации. Это привело к ужасным последствиям: местное население гибло на работах, местная флора и фауна умирала из-за нарушения экосистемы.







И даже эти меры компании не помогли. Сорт «Большой Майк» оказался очень подвержен так называемой «Панамской болезни» — ущерб UFC составил невероятные по тем временам $ 18,2 млрд.







На рынок тут же вышел новый игрок. Компания Standard Fruit представила потребителям новый вид бананов, «Кавендиш».

Этот плод мог противостоять заразе, но был менее вкусным и обладал тонкой кожурой, что создавало определенные трудности при перевозке.Изначально бананы сорта «Кавендиш» выращивали в специальных теплицах на берегах Англии. В 1950 году этот селекционный вид полностью вытеснил с рынков США Gros Michel.Бананы «Кавендиш» были стерильны. А значит, единственный способ их выращивать — биологические разработки . Что, как вы сами понимаете, не самая безопасная в мире штука.Эксперименты селекционеров привели к эволюции «панамской болезни». Бороться с ней было очень сложно, штаммы проникли даже на далекие тайваньские плантации. Небольшого количества зараженной почвы хватало, чтобы заразить огромный участок.Биологи до сих пор пытаются найти рациональный метод усмирения опасного штамма. На данный момент большая часть бананов по всему миру подвергается генетическим модификациям — о чем не торопятся трубить газеты и производители.Некоторые ученые стараются найти другой путь. Лабораторные опыты показали, что можно попробовать восстановить уже исчезнувшие сорта банана, которые могут быть стойкими к существующим болезням. К сожалению, результатов работы селекционеров придется ждать еще долго. А пока — нам всем придется довольствоваться тем , что предлагают генные инженеры. Приятного аппетита!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)