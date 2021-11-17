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  • Murad Saparov
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Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Бананы повсеместно считаются весьма полезным дополнением к ежедневному рациону. По большому счету, так оно и есть — эти фрукты обладают впечатляющим набором витаминов и минералов, позитивно влияющих на человеческий организм. А вот, чего не знает практически никто: современные бананы — плод труда целых поколений генетических инженеров. Вот, как эволюционировал банан от обычного лесного фрукта до продукта ГМО.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Это Gros Michel — в США сорт зовется «Большой Майк». Бананы оставались экзотическим лакомством вплоть до конца 1800 года, когда United Fruit Company буквально наводнила рынки Соединенных Штатов этим продуктом.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Gros Michel был сливочно-сладким, терпимым к перевозке продуктом. Такие бананы можно было кидать в трюм судна зелеными, а на месте назначения доставать уже созревшими.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Первая поставка бананов от UFC практически полностью досталась работникам порта — компания еще не умела рассчитывать сроки созревания верно.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Те же UFC очистили сотни квадратных километров леса, чтобы организовать свои банановые плантации. Это привело к ужасным последствиям: местное население гибло на работах, местная флора и фауна умирала из-за нарушения экосистемы.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

И даже эти меры компании не помогли. Сорт «Большой Майк» оказался очень подвержен так называемой «Панамской болезни» — ущерб UFC составил невероятные по тем временам $ 18,2 млрд.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

На рынок тут же вышел новый игрок. Компания Standard Fruit представила потребителям новый вид бананов, «Кавендиш».

Этот плод мог противостоять заразе, но был менее вкусным и обладал тонкой кожурой, что создавало определенные трудности при перевозке.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Изначально бананы сорта «Кавендиш» выращивали в специальных теплицах на берегах Англии. В 1950 году этот селекционный вид полностью вытеснил с рынков США Gros Michel.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Бананы «Кавендиш» были стерильны. А значит, единственный способ их выращивать — биологические разработки. Что, как вы сами понимаете, не самая безопасная в мире штука.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Эксперименты селекционеров привели к эволюции «панамской болезни». Бороться с ней было очень сложно, штаммы проникли даже на далекие тайваньские плантации. Небольшого количества зараженной почвы хватало, чтобы заразить огромный участок.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Биологи до сих пор пытаются найти рациональный метод усмирения опасного штамма. На данный момент большая часть бананов по всему миру подвергается генетическим модификациям — о чем не торопятся трубить газеты и производители.

Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Некоторые ученые стараются найти другой путь. Лабораторные опыты показали, что можно попробовать восстановить уже исчезнувшие сорта банана, которые могут быть стойкими к существующим болезням. К сожалению, результатов работы селекционеров придется ждать еще долго. А пока — нам всем придется довольствоваться тем, что предлагают генные инженеры. Приятного аппетита!

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