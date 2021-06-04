Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите

Эти фотографии сделали на ферме в Лос-Анджелесе. Самая обычная ферма, если не считать того, что там выращивали не кукурузу или куриц, а аллигаторов. Её двери открылись в 1907 году, и сперва там только разводили аллигаторов на мясо и шкуры. Однако, интерес хозяев привлек тот факт, что здоровенные рептилии привлекали людей. А со временем поток туристов просто вынудил хозяев превратить это место в зоопарк.

Многим так хотелось фоточек с огромными, смертоносными животными, что зеваки специально съезжались в Лос-Анджелес аж из Миннесоты и штата Мэн.