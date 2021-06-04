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Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите

Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите

Эти фотографии сделали на ферме в Лос-Анджелесе. Самая обычная ферма, если не считать того, что там выращивали не кукурузу или куриц, а аллигаторов. Её двери открылись в 1907 году, и сперва там только разводили аллигаторов на мясо и шкуры. Однако, интерес хозяев привлек тот факт, что здоровенные рептилии привлекали людей. А со временем поток туристов  просто вынудил хозяев превратить это место в зоопарк.

Многим так хотелось фоточек с огромными, смертоносными животными, что зеваки специально съезжались в Лос-Анджелес аж из Миннесоты и штата Мэн.  

Постепенно этот необычный зоопарк и вовосе превратили в контактный — люди просто отказывались уезжать без фото рядом с огромным аллигатором (а сейчас бы они требовали селфи). Для безопасности на пасти зверям надевали специальные хомуты, а перед посещениями их хорошо кормили, поэтому в итоге посетители разве что не валялись на ленивых аллигаторах. Кончилось тем, что осмелевшие туристы просто начали фотографировать собственных детей верхом на здоровенных монстрах.

Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите

Нельзя сказать, что это стало социальным феноменом, но маленькие дети на аллигаторах и просто рядом с ними выглядят настолько пугающе и одновременно очаровательно, что так и хочется выделить эти снимки в какую-то отдельную категорию.

  

Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите
Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите

 

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