Дети верхом на аллигаторах: сейчас такого не увидите

Эти фотографии сделали на ферме в Лос-Анджелесе. Самая обычная ферма, если не считать того, что там выращивали не кукурузу или куриц, а аллигаторов. Её двери открылись в 1907 году, и сперва там только разводили аллигаторов на мясо и шкуры. Однако, интерес хозяев привлек тот факт, что здоровенные рептилии привлекали людей. А со временем поток туристов просто вынудил хозяев превратить это место в зоопарк.
Многим так хотелось фоточек с огромными, смертоносными животными, что зеваки специально съезжались в Лос-Анджелес аж из Миннесоты и штата Мэн.
Постепенно этот необычный зоопарк и вовосе превратили в контактный — люди просто отказывались уезжать без фото рядом с огромным аллигатором (а сейчас бы они требовали селфи). Для безопасности на пасти зверям надевали специальные хомуты, а перед посещениями их хорошо кормили, поэтому в итоге посетители разве что не валялись на ленивых аллигаторах. Кончилось тем, что осмелевшие туристы просто начали фотографировать собственных детей верхом на здоровенных монстрах.
Нельзя сказать, что это стало социальным феноменом, но маленькие дети на аллигаторах и просто рядом с ними выглядят настолько пугающе и одновременно очаровательно, что так и хочется выделить эти снимки в какую-то отдельную категорию.
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