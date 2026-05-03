С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

Спасение слабенькой орхидеи

Слабенькую орхидею ещё можно реанимировать — для этого существует простая самодельная подкормка на основе чеснока. Удивительно, но ей удаётся полностью восстановить растение! Конечно же, нельзя игнорировать и остальные факторы, такие как полив, температура и влажность в помещении, а также освещение.

Спасение слабенькой орхидеи
Посмотрите на орхидею сверху (до) и снизу (после) — это одно и то же растение, но с разницей в 81 день и регулярными подкормками чесночной водой. Сделать её абсолютно не сложно! В банку с 1 л чистой воды добавьте 2 давленных зубчика чеснока (можно сразу завязать их в марлю и опустить, чтобы потом не процеживать).

Закрыть банку крышкой и оставить на сутки. Готовить такой раствор нужно раз в 2 недели, за один день до полива!

Спасение слабенькой орхидеи
Через сутки процедить (или вынуть марлю с давленным чесноком) и поместить орхидею в горшке на 2/3 в раствор, на 15-20 минут.
Спасение слабенькой орхидеи
Каждые две недели выполняйте эту процедуру, каждый раз готовьте новый, свежий раствор. Не забудьте, что орхидее также важны такие условия, как хорошая кора, температура минимум 20 градусов в помещении днем, освещение и влажность воздуха. Соблюдая все правила, а также регулярно подкармливая орхидею чесночной водой, вы обнаружите, что ваша красавица буквально оживает на глазах, зеленеет и набирается сил, наращивает свежие корни, листья и даже выпускает цветонос!
Спасение слабенькой орхидеи

Ссылка на первоисточник
цветы
наверх