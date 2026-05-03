Спасение слабенькой орхидеи

Слабенькую орхидею ещё можно реанимировать — для этого существует простая самодельная подкормка на основе чеснока. Удивительно, но ей удаётся полностью восстановить растение! Конечно же, нельзя игнорировать и остальные факторы, такие как полив, температура и влажность в помещении, а также освещение.





Посмотрите на орхидею сверху (до) и снизу (после) — это одно и то же растение, но с разницей в 81 день и регулярными подкормками чесночной водой. Сделать её абсолютно не сложно! В банку с 1 л чистой воды добавьте 2 давленных зубчика чеснока (можно сразу завязать их в марлю и опустить, чтобы потом не процеживать).

Закрыть банку крышкой и оставить на сутки. Готовить такой раствор нужно раз в 2 недели, за один день до полива!Через сутки процедить (или вынуть марлю с давленным чесноком) и поместить орхидею в горшке на 2/3 в раствор, на 15-20 минут.Каждые две недели выполняйте эту процедуру, каждый раз готовьте новый, свежий раствор. Не забудьте, что орхидее также важны такие условия, как хорошая кора, температура минимум 20 градусов в помещении днем, освещение и влажность воздуха. Соблюдая все правила, а также регулярно подкармливая орхидею чесночной водой, вы обнаружите, что ваша красавица буквально оживает на глазах, зеленеет и набирается сил, наращивает свежие корни, листья и даже выпускает цветонос!