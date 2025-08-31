С нами не соску...
Шедевры живописи с другого ракурса

Взглянуть на привычные вещи под другим углом — это всегда интересно, радостно и круто. Благо фантазия человека безгранична. Обитатели блога «Лепрозорий» решили во всех смыслах перевернуть традиционные представления о классической живописи. Получилось у них это здорово и с огоньком, поэтому мы не можем этим творчеством не поделиться.

Перед вами пост о том, что осталось за кадром знаменитых картин и не только. Шедевры живописи с другого ракурса

Шедевры живописи с другого ракурса «Рождение Венеры», Сандро Боттичелли, вид сзади. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса «Крик», Эдвард Мунк, вид со стороны двух джентльменов. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса «Даная», Рембрандт, с точки зрения прикроватного ангела. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса Энди Уорхол глазами банки супа Campbell’s. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса Автопортрет, Ван Гог, глазами самого автопортрета. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса «Бурлаки на Волге», Илья Репин, вид с корабля. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса «Влюбленные. Прогулка», Марк Шагал, вид со стороны влюбленной. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса «Апофеоз войны», Василий Верещагин, вид изнутри. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса «Американская готика», Грант Вуд, вид сзади. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса «Руки противятся ему», Билл Стоунхем, вид из-за двери. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса «Рождение Адама», Микеланджело, вид со стороны Создателя. Шедевры живописи с другого ракурса Шедевры живописи с другого ракурса «Наполеон на перевале Сен-Бернар», Жак-Луи Давид, вид позади коня. Шедевры живописи с другого ракурса Шедевры живописи с другого ракурса «Опять двойка», Федор Решетников, глазами песика. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса «Сон, навеянный полетом пчелы», Сальвадор Дали, вид от приклада винтовки. Шедевры живописи с другого ракурсаШедевры живописи с другого ракурса «Явление Христа народу», Александр Иванов, глазами мишки из соснового бора. Шедевры живописи с другого ракурса


источник

