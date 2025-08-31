Шедевры живописи с другого ракурса

Взглянуть на привычные вещи под другим углом — это всегда интересно, радостно и круто. Благо фантазия человека безгранична. Обитатели блога «Лепрозорий» решили во всех смыслах перевернуть традиционные представления о классической живописи. Получилось у них это здорово и с огоньком, поэтому мы не можем этим творчеством не поделиться.

Перед вами пост о том, что осталось за кадром знаменитых картин и не только. «Рождение Венеры», Сандро Боттичелли, вид сзади. «Крик», Эдвард Мунк , вид со стороны двух джентльменов. «Даная», Рембрандт, с точки зрения прикроватного ангела. Энди Уорхол глазами банки супа Campbell's. Автопортрет, Ван Гог, глазами самого автопортрета. «Бурлаки на Волге », Илья Репин, вид с корабля. «Влюбленные. Прогулка», Марк Шагал, вид со стороны влюбленной. «Апофеоз войны», Василий Верещагин, вид изнутри. «Американская готика », Грант Вуд, вид сзади. «Руки противятся ему», Билл Стоунхем, вид из-за двери. «Рождение Адама», Микеланджело, вид со стороны Создателя. «Наполеон на перевале Сен-Бернар», Жак-Луи Давид, вид позади коня. «Опять двойка», Федор Решетников, глазами песика. «Сон, навеянный полетом пчелы», Сальвадор Дали, вид от приклада винтовки. «Явление Христа народу», Александр Иванов, глазами мишки из соснового бора.