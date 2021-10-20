Борная кислота от тараканов - отличный способ избавиться от вредителя

Из всех известных человеку насекомых тараканы являются самыми надоедливыми. Борьба с ними настолько же утомительна, как и истребление муравьев на садовом участке. Несмотря на всю примитивность этих существ, они обладают удивительными способностями к сохранению рода.

Натолкнувшись на ядовитую ловушку, тараканы успевают предупредить своих собратьев об опасности, что затрудняет качественную зачистку помещения. К тому же, вредители активно мигрируют, поэтому полностью исключить "встречу" с ними не получается.

Существует много средств, позволяющих истребить усатых гостей, но борная кислота от тараканов считается самой эффективной. Обыкновенный аптечный антисептик уничтожающе действует на многих вредителей и на тараканов, в том числе.

Что собой представляет борная кислота?

Это белый порошок с чешуеобразными крупинками. У него нет ни запаха, ни вкуса. При высокой температуре вещество плавится и испаряется, меняясь в химическом составе.

Добывают порошок из минералов, образующихся в Средиземном море. Борная кислота против тараканов используется и в виде спиртового раствора, однако от нее вдвое меньше эффекта, чем от порошка.

Запах спирта отталкивает вредителей, поэтому отравление не происходит.

Являясь сильным ядом для насекомых, борный порошок практически безвреден для человека и животных, но нельзя, чтобы он попадал в пищевод или дыхательные пути.

Борсодержащие препараты начали использовать еще с середины прошлого столетия. Нет точных подтверждений, что эти средства на 100 % уничтожают тараканов, их эффективность определялась народным опытом.

Действие борной кислоты на тараканов

Данное средство характеризуется медленным действием. В отличие от нейротоксинных приманок, отрава от тараканов с борной кислотой приводит к гибели лишь через неделю или даже две. Многие считают это минусом, но за длительный инкубационный период вредители успевают заразить значительно большее количество своих сородичей.

Борная кислота разрушает пищеварительную систему насекомых и парализует их. Она не вызывает привыкания, поэтому при повторных набегах прусаков будет оставаться эффективной.

На сегодняшний день народные средства от тараканов с борной кислотой активно используются в жилых домах. Они результативны и экономичны, так как одного пакетика порошка хватает для уничтожения многотысячной популяции вредителей.

Особенности применения

Существуют два основных правила безопасности:

нельзя чтобы борный порошок или раствор попадал на кожу;

необходимо расставлять приманки в таких местах, где их не достанут домашние питомцы.

Препарат следует оставлять в местах скопления тараканов или на их пути. Лучше всего делать дорожки из борного порошка возле умывальников и других местах с повышенной влажностью. Очень важно исключить доступы к воде, иначе успешной борьбы не получится.

Достаточно эффективный способ - насухо вытирать все влажные поверхности и оставлять только одну емкость с водой, содержащей борную кислоту.

Прежде чем приготовить средство от тараканов с борной кислотой, полезно понаблюдать, где именно обитают вредители, чтобы перестраховаться наверняка. Просто нужно несколько раз зайти на кухню вечером и, включив свет, внимательно следить, куда разбегаются усатые гости. В тех местах и следует сыпать борную кислоту или расставлять приманки.

При небольшом количестве тараканов такие действия дадут результаты. Зараженные особи погибнут, а выжившие покинут опасное для них место обитания.Если прусаки слишком сильно наводнили жилье, одними дорожками борного порошка не обойтись.

Чтобы была более эффективнаяборьба с тараканами борной кислотой, рецепт отравленной приманки нужно готовить дополнительно.

Виды ловушек для тараканов

Приманка готовится на основе пищевых продуктов с добавлением борной кислоты. Такие меры нужны, чтобы отравить таракана ядом, если чистую борную кислоту он есть не хочет.

Существует несколько видов отравленных приманок, которые целесообразно применять в жилых помещениях. Когда используется борная кислота от тараканов, рецепт с яйцом подойдет оптимально.

Сырой желток смешивают с пятью пакетиками борного порошка. Немного взбивают, чтобы получилась однородная масса, и выкладывают в местах скопления вредителей.

Хорошо сочетается вареное яйцо и борная кислота от тараканов, только антисептик должен быть жидким. Эти компоненты тщательно вымешивают до плотной массы, из которой потом формируют комочки и оставляют их лакомиться тараканам.

Борная кислота от тараканов рецепт может иметь на основе других продуктов:

средство смешивают с сахарной пудрой или сахаром и пшеничной мукой. Добавляется немного воды, чтобы замесить тесто;

двадцать пакетиков борного порошка соединяют с тремя столовыми ложками сахарной пудры, аналогичным количеством крахмала и двумя столовыми ложками ванильного сахара. К компонентам вливается вода, чтобы сделать плотную и вязкую смесь;

полезно применение другого средства от тараканов с борной кислотой, рецепт которого включает картофель. Корнеплод отваривают в кожуре, а потом очищают, перетирают с вареным яйцом и 20 г борной кислоты.

Из каждой смеси должно получиться тесто, из которого можно скатать небольшие комочки. Их следует раскладывать в местах с повышенной активностью прусаков. Другие продукты, питье и даже мусор необходимо убрать или тщательно спрятать, чтобы усатые не смогли к ним добраться.

Полезные советы

Перед тем, как начать травить насекомых, стоит позаботиться о чистоте своего жилья. Важно провести генеральную уборку, помыть пол и стены во всех давно забытых местах. Также следует регулярно собирать остатки пищи и влаги.

Важно не просто знать, как травить тараканов борной кислотой, а как сделать так, чтобы они больше не вернулись. Надо следить за чистотой в помещении, не давать скапливаться влаге, регулярно менять приманки, и обновлять дорожки с борным порошком.