Что нужно сделать с розами весной

В цветоводстве розы считаются классикой. Декоративные многолетники используются в цветниках разного типа. В розах привлекает длительное цветение, разнообразие оттенков и форм.



Они бывают обычными, вьющимися, почвопокровными и карликовыми, поэтому садоводу несложно выбрать сорт, который идеально впишется в экстерьер участка. В преддверии весны, мы решили напомнить, что нужно сделать, чтобы розы обязательно порадовали пышным цветением.









Распаковка от утепления



Первая обрезка



Пересадка кустов



Обновление опор и подвязок



Стартовая подкормка



Засыпка околоствольного пространства



Борьба с вредителями

На зиму многие садоводы предпочитают укутывать и утеплять кусты роз, чтобы предотвратить обмерзание. После схода снега и установления стабильной плюсовой температуры растения нужно аккуратно открыть.Перед тем, как снять утепление полностью в нем проделывают небольшие зазоры, чтобы дать растению «подышать» и адаптироваться к погоде. Это защитит стебли от солнечных ожогов, а молодые ростки — от заморозка.Пригодные теплоизоляционные материалы можно сохранить до следующего сезона, а листву — закопать или отправить в компост.До начала активной стадии роста проводится санитарная и формирующая обрезка. Острым секатором удаляют сухие, слабые и поврежденные стебли. Срез выполняют на уровне 5-6 мм от на здоровой почкой под косым углом и обрабатывают садовым варом или аналогичным средством.Для правильной кроны стоит убрать побеги, которые растут внутрь куста. Срез у здоровых веток отличается светлой серединкой. Коричневатый цвет указывает на то, что стебель погиб, и его нужно подрезать сильнее.При перепланировке участка или клумбы может потребоваться пересадка. Любимый сорт роз можно перенести с минимальным ущербом. Ранняя весна — это оптимальное время для пересадки. Новое место должно хорошо освещаться, но притеняться от палящего послеобеденного солнца. Выкапывание проводят в пасмурную погоду или под вечер.Куст обильно поливают, чтобы удалось сохранить родной ком грунта. Розу обкапывают на расстоянии 20-25 см от центра и аккуратно поддевая, извлекают куст. Посадочную яму должна быть больше, чтобы корни легко расположились. Промежутки засыпаются и уплотняются. После пересадки требуется полив и подсыпка грунта.Для поддержки крупных кустов используются самодельные или готовые подпорки из бамбука, металла или пластика. Опора помогает кусту устоять под резкими порывами ветра и не дает стеблям склоняться под весом листвы и цветов.Ее форма подбирается под тип куста: пряморастущий, плетущийся или штамбовый. Для фиксации стеблей используются специальные затяжки, шпагат или мягкая садовая проволока. Старые деревянные опоры проверяют каждый сезон.После санитарной обрезки и до распускания почек розы подкармливают комплексными или минеральными удобрениями. Препараты заделываются в грунт напрямую или в виде водного раствора. Второй способ более популярен и эффективен.Заделка сухого удобрения в почву оправдана только перед дождем, который промочит грунт и донесет питательные вещества к корневой системе. Также розы отлично реагирую на органику — навоз или перегной рекомендуется вносить под куст каждые 2-3 года.Необязательный, но практичный способ, который помогает уменьшить расход воды для поливов или количество сорняков под розами. Для мульчирования используют различные органические остатки: сухую газонную траву, опилки, торф или вызревший компост.Дополнительно они будут подпитывать кусты и не дадут дождям забивать поверхность цветника. Засыпать мульчу нужно после рыхления почвы. Для тяжелых плотных грунтов мульчирование противопоказано.С появлением первых листиков на розах можно заметить колонии тли. Для борьбы с вредителем используются растворы золы, хозяйственного мыла, отвары луковой шелухи и чеснока. Народные способы минимально вредны для окружающей среды. Их не опасно распылять возле овощей, которые будут собираться в ближайшее время.Химические препараты типа «Актара» действуют быстро и эффективно, но цветы после обработки нельзя использовать (букеты, варенья, косметика). Чтобы полностью избавиться от вредителей, кусты опрыскивают несколько раз с периодичностью 2-3 недели.Перечисленные работы не трудоемки и не занимают много времени, но обеспечивают розам пышное цветение.