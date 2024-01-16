15 снимков «до» и «после», или Как создаются шедевры во время съемки

Закулисные секреты создания фотошедевров.
Когда мы рассматриваем профессиональные снимки, создается впечатление реальности происходящего: будто модель и фотограф выбрались в горы или же пересекли океан ради снимка в экзотической стране. Мы же собрали снимки в формате «До» и «После», раскрывая все секреты.
1. Плакат, немного света и совсем не обязательно ехать в Китай!
Главное, правильно обрезать. | Фото: Corriere.
2. Чтобы снимать в пустыне, не обязательно в нее ехать
Novate.ru рекомендует, прямо сейчас вывести изображение пустыни на экран и снимать! | Фото: Haber7.
3. Если вы увидите, как кто-то валяется на газоне, где вы выгуливаете собаку, не удивляйтесь, возможно в это время создается шедевр!
Волшебство прямо под носом. | Фото: Radio 105.
4. На случай, если не успели устроить зимнюю фотосессию в сезон!
Зимняя фотосессия весной. | Фото: Corriere.
5. Конечно, эта ситуация выглядит весьма неловко, если не видеть конечного результата
Странная парочка в клумбе. | Фото: Corriere.
6. Добавим немного огоньку, горящие лепестки и вуаля - шедевр готов!
С помощью фотошопа обычный кадр превращается... Превращается... Кадр превращается в фотошедевр! | Фото: Fhox.
7. Оказывается, чтобы сфотографироваться в листьях, совсем не обязательно в них закапываться!
Novate.ru рассказывает, как управлять листьями через экран. | Фото: Wprost.
8. Во дела... Ни дождя, ни молнии...
Может и пара вовсе не пара! | Фото: Хитрости жизни.
9. Я была уверена, что снимали на природе...
Деревянная конструкция решает все. | Фото: boredpanda.com.
10. Клочок черной ткани, два помощника, равняется - прекрасный результат!
Глубокий кадр в прихожей у двери. | Фото: KEBLOG.
11. Когда твой парень режиссер-постановщик
Гениальная постановка. | Фото: Wprost.
12. Тот самый момент, когда конечный результат шикарный, а процесс создания снимка очень забавный!
Смешные моменты за кадром. | Фото: Photofunonline.
13. Кто бы мог подумать, что эта красота была создана при помощи свернутой газеты и парочки в углу комнаты
Немного о профессиональном оборудовании и локациях. | Фото: Photofunonline.
14. «А рамку подожжем в фотошопе!»
Когда нужно добавить огоньку. | Фото: Wprost.
15. Если вдохновение пришло на парковке
Быстрая постановка на парковке. | Фото: boredpanda.com.
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