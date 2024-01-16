15 снимков «до» и «после», или Как создаются шедевры во время съемки

Закулисные секреты создания фотошедевров.

1. Плакат, немного света и совсем не обязательно ехать в Китай!

Главное, правильно обрезать. | Фото: Corriere.

2. Чтобы снимать в пустыне, не обязательно в нее ехать

Novate.ru рекомендует, прямо сейчас вывести изображение пустыни на экран и снимать! | Фото: Haber7.

3. Если вы увидите, как кто-то валяется на газоне, где вы выгуливаете собаку, не удивляйтесь, возможно в это время создается шедевр!

Волшебство прямо под носом. | Фото: Radio 105.

4. На случай, если не успели устроить зимнюю фотосессию в сезон!

Зимняя фотосессия весной. | Фото: Corriere.

5. Конечно, эта ситуация выглядит весьма неловко, если не видеть конечного результата

Странная парочка в клумбе. | Фото: Corriere.

6. Добавим немного огоньку, горящие лепестки и вуаля - шедевр готов!

С помощью фотошопа обычный кадр превращается... Превращается... Кадр превращается в фотошедевр! | Фото: Fhox.

7. Оказывается, чтобы сфотографироваться в листьях, совсем не обязательно в них закапываться!

Novate.ru рассказывает, как управлять листьями через экран. | Фото: Wprost.

8. Во дела... Ни дождя, ни молнии...

Может и пара вовсе не пара! | Фото: Хитрости жизни.

9. Я была уверена, что снимали на природе...

10. Клочок черной ткани, два помощника, равняется - прекрасный результат!

Глубокий кадр в прихожей у двери. | Фото: KEBLOG.

11. Когда твой парень режиссер-постановщик

Гениальная постановка. | Фото: Wprost.

12. Тот самый момент, когда конечный результат шикарный, а процесс создания снимка очень забавный!

Смешные моменты за кадром. | Фото: Photofunonline.

13. Кто бы мог подумать, что эта красота была создана при помощи свернутой газеты и парочки в углу комнаты

Немного о профессиональном оборудовании и локациях. | Фото: Photofunonline.

14. «А рамку подожжем в фотошопе!»

Когда нужно добавить огоньку. | Фото: Wprost.

15. Если вдохновение пришло на парковке

Быстрая постановка на парковке. | Фото: boredpanda.com.

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