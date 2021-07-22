Из шоу-бизнеса в политику: 10 известных актёров, которые сумели сталь успешными политиками

В последние десятилетия всё больше актёров на пике популярности решают заняться политикой и достигают на этом поприще значительных успехов. Для одних политика – это способ помочь людям в решении насущных вопросов, для других политика становится целью и смыслом жизни. Пример некоторых бывших актёров подтверждает: они могут не только красиво говорить, но и управлять государством. В нашей сегодняшней подборке представители шоу-бизнеса, которые стали политическими деятелями.
Рональд Рейган
Рональд Рейган. / Фото: www.4pera.com
Свою артистическую карьеру Рональд Рейган начинал в качестве радиоведущего, в 1937 году заключил со студией Уорнер Бразерс контракт на семь лет и за первые два года снялся в 19 фильмах. Всего в фильмографии актёра насчитывается 54 фильма, лучшим из которых критики считают картину «Кингс Роу» 1942 года.
Рональд Рейган в фильме «Опасное путешествие». / Фото: www.kino-teatr.ru
Желание сниматься в кино совершенно не мешало другому увлечению Рональда Рейгана. На протяжении всей жизни он занимал активную гражданскую позицию. В Юрика-колледже, где учился будущий президент, он даже одно время возглавлял студенческую организацию, а в 1941 году стал членом совета директоров гильдии киноактёров, позже стал её президентом. Значимый политический пост Рейган занял в 1967 году, став губернатором Калифорнии. В 1980 году был избран сороковым Президентом США.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. / Фото: www.dixinews.ru
Непрофессиональный комедийный актёр начинал свою карьеру в качестве участника команды КВН, где на первых порах был хореографом, позже стал выходить на сцену. На счету новоизбранного Президента Украины более 15 актёрских работ, столько же – сценарных, ещё он является продюсером свыше 20 фильмов, а в картине «Я, ты, он, она» совместно с Дэвидом Додсоном стал режиссёром.
Владимир Зеленский в сериале «Слуга народа». / Фото: www.kpcdn.net
Следует заметить, что участие в выборах президента предварял выход на экраны в 2015 году первой части сериала «Слуга народа», где Владимир Зеленский сыграл главную роль. Говорящим был слоган картины: «История следующего президента». Во втором туре выборов 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский был избран Президентом Украины.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер в кино и на политической арене. / Фото: www.yandex.net
Простой паренёк из бедной семьи, который в молодости больше всего радовался приобретению холодильника, сумел достичь невероятных высот в спорте, кино и политике. Актер пользовался заслуженной популярностью во всём мире, а в 1990 году решил начать свою политическую деятельность, согласившись стать советником по физкультуре и спорту 41-го Президента США.
В 2003 году Арнольд Шварценеггер был избран на пост губернатора Калифорнии, который занимал до 2011 года. Его политические решения на этой должности далеко не всегда находили полное одобрение среди избирателей, а иногда вызывали шквал критики.
Михаил Евдокимов
Михаил Евдокимов. / Фото: www.info24.ru
Известный российский юморист и актёр начинал свою политическую карьеру ещё в 1995 году, когда баллотировался в Государственную думу. Тогда актёр потерпел поражение, а вот к выборной компании 2004 года Михаил Евдокимов подготовился куда основательнее. Он заявил о своём намерении стать губернатором Алтайского края и вёл агитацию под лозунгом «Шутки в сторону!».
Михаил Евдокимов в фильме «Не валяй дурака». / Фото: www.megashara.com
Одержав победу во втором туре, Михаил Евдокимов получил огромный кредит доверия от народа. Ему приходилось очень нелегко, однако актёр был намерен сделать все для развития Алтайского края. Однако уже через год после избрания губернатор погиб в автокатастрофе под Бийском.
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд. / Фото: www.justjared.com
Известный американский актёр никогда не уходил из профессии, однако на протяжении всей жизни он умело совмещает профессиональную карьеру и общественную деятельность. В 1986 году он стал мэром города Кармел-бай-те-Си в штате Калифорния. Он пробыл в этой должности всего два года и в то время действительно старался улучшить жизнь города и простых горожан. Жители Кармел-бай-те-Си до сих пор с теплотой вспоминают недолгое правление Клинта Иствуда.
Елена Драпеко
Елена Драпеко, актриса и депутат. / Фото: www.twimg.com
Актриса дебютировала в кино в роли Лизы Бричкиной в картине Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» и сразу же стала звездой. Сегодня фильмография Елены Драпеко насчитывает более 50 работ, а с 1999 года актриса является депутатом Государственной думы Российской федерации. Начинала же свою политическую деятельность Елена Григорьевна в качестве председателя Комитета по культуре и туризму в мэрии Санкт-Петербурга. Именно вопросам культуры и искусства Елена Драпеко уделяет наибольшее внимание в своей депутатской деятельности.
Джимми Моралес
Джимми Моралес. / Фото: www.autogear.ru
Гватемальский комедийный актёр, родившийся в бедной семье и вынужденный работать ещё в детстве, сумел получить экономическое образование, стать известным в Гватемале актёром, а после сделать головокружительную политическую карьеру. В 2001 году он впервые принимал участие в выборах, баллотируясь на пост главы районной администрации столицы, но оказался лишь третьим. А уже в 2016 году Джимми Моралес занял пост Президента Гватемалы.
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова. / Фото: www.sm-news.ru
Российская актриса, фильмография которой насчитывает более 40 работ, приняла решение заняться политикой после гибели под колёсами автомобиля её друга детства. Водитель, виновный в происшествии, успел уехать из страны, спасаясь от правосудия, а Мария Кожевникова всерьёз задумалась о том, что нужно что-то делать для улучшения жизни в стране.
В 2011 году она стала молодёжной организации «Молодая гвардия Единой России» и в этом же году была избрана депутатом Государственной думы VI созыва, где входила в Комитет по культуре.
Богдан Ступка
Богдан Ступка. / Фото: www.zimbio.com
Талантливый советский и украинский актёр стал министром культуры и искусств Украины в 1999 году и пробыл на этой должности 17 месяцев. Во время работы на этой должности Богдану Ступке пришлось очень непросто. Он привык работать в полную силу и всегда возмущался, видя, как многие чиновники отказываются брать на себя ответственность и принимать решения. Во время работы министром Богдан Ступка пытался добиться увеличения финансирования учреждений культуры в стране и выступал против сокращения штатов в культуре. Однако в 2001 году, не выдержав давления, ушёл с поста министра и продолжил заниматься любимым делом.
Синтия Никсон
Синтия Никсон. / Фото: www.ok-magazine.ru
Звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон только начинает свою политическую карьеру. В 2018 году актриса выдвигала свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка, однако в результате проиграла действующему губернатору Эндрю Куомо. Ей оказали поддержку почти 35 % избирателей, что является неплохим результатом для начинающего политика.
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