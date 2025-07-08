Почему в Советском Союзе молоко было в пирамидках и стеклянных бутылках, а вся еда в бумаге

Советский Союз был неординарной страной. Все «одинаково бедные», всеобщая воинская повинность, Ленин, много красного цвета и самое странно – молоко в загадочных пирамидках. Поговаривают, что молоко в такой таре киснет намного медленнее. Что ж, пора посмотреть на советскую пищевую тару поближе и узнать, действительно ли во что-то подобное верили большевики.

1. Почему в СССР молоко продавали в «пирамидках»

2. Почему в СССР кефир был в стеклянных бутылках

3. Почему многие продукты были в бумажной паковке