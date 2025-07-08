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Почему в Советском Союзе молоко было в пирамидках и стеклянных бутылках, а вся еда в бумаге

Советский Союз был неординарной страной. Все «одинаково бедные», всеобщая воинская повинность, Ленин, много красного цвета и самое странно – молоко в загадочных пирамидках. Поговаривают, что молоко в такой таре киснет намного медленнее. Что ж, пора посмотреть на советскую пищевую тару поближе и узнать, действительно ли во что-то подобное верили большевики.

Почему в Советском Союзе молоко было в пирамидках и стеклянных бутылках, а вся еда в бумаге

1. Почему в СССР молоко продавали в «пирамидках»


Почему в Советском Союзе молоко было в пирамидках и стеклянных бутылках, а вся еда в бумаге На просторах интернета «кочует» история о том, что молоко в тетраэдрах начали когда-то продавать Швеции из-за первоапрельской шутки в журнале «La Science et la Vie» о том, что молоко в таких упаковках не так быстро киснет из-за мистической составляющей. Более того, от появившейся в 1944 году Tetra Classic отказались «всего-то» в 1959 году по причине ее ненадежности. На самом деле все это не соответствует действительности. Почему в Советском Союзе молоко было в пирамидках и стеклянных бутылках, а вся еда в бумаге Тем, кому хотя бы раз доводилось держать в руках «пирамидку» молока, согласятся с тем, что она намного жестче современных пакетов. Более того, будет сложно вспомнить протекающую упаковку. В Советском Союзе такая упаковка для молока появилась в 1950-е годы и использовалась вплоть до середины 1980-х. Изготавливались молочные тетраэдры из плотного картона, иногда с примесью пластика. Это делал упаковку максимально простой в изготовлении, весьма экономичной и в тоже время надежной. «Пирамидка» была меньше подвержена деформации, а также была весьма удобна в использовании. Мифом является и то, что пакеты «Tetra Classic» было неудобно транспортировать. На самом деле они укладывались очень плотно.

2. Почему в СССР кефир был в стеклянных бутылках


Почему в Советском Союзе молоко было в пирамидках и стеклянных бутылках, а вся еда в бумаге Ответ на этот вопрос лежит буквально на поверхности.
В отличие от современного «суперэффективного капиталистического производства», советская «супернеэффективная плановая экономика» (о, ужас!) заботилась о расходах природных ресурсов, а также об утилизации отходов. Именно по этой причине жидкие молочные продукты, в том числе кефир, разливались в стеклянные бутылки. Почему в Советском Союзе молоко было в пирамидках и стеклянных бутылках, а вся еда в бумаге теклянная бутылка имеет свои недостатки относительно пластиковой упаковки. Во-первых, она бьется. Во-вторых, она дороже в производстве. И то и другое делало попытку выбросить стеклянную бутылку чем-то вроде святотатства. Именно поэтому стеклянная тара в СССР сдавалась в специальные пункты приема. За 0.5-литровую бутылку можно было получить 15 копеек, за литровую – 20 копеек, за баночку из-под сметаны – 10 копеек. А так как стоимость тары всегда входит в стоимость продукта, получалось, что граждане могли вернуть часть денег за выпитое молоко, кефир или съеденную сметану.

3. Почему многие продукты были в бумажной паковке


Почему в Советском Союзе молоко было в пирамидках и стеклянных бутылках, а вся еда в бумаге По-хорошему, это вопрос не к нам и даже не к Советскому Союзу. А к современным экологам. Пускай дружно расскажут о том, как во всем мире обстоят дела с пластиковым мусором и какой процент от него составляют банальные упаковки от разнообразных продуктов питания (в том числе пластиковые бутылки). Какие ресурсы и средства тратятся богатыми странами на утилизацию этого мусора. И какие проблемы с ним там, где не хватает перерабатывающих комбинатов. От сюда и ответ, почему все было в бумаге. Бумажная упаковка экологична. Проста и дешева в производства. В самом худшем случае она разложится и сгниет в отличие от пластика, распад которого практически не происходит. Именно поэтому в СССР не было проблем с пластиковыми свалками. Потому что не было такого количества пластиковых упаковок. Утилизировать бумагу намного проще, чем пластик.

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