Как подобрать газон для дачного участка

Сегодня дача — это уже скорее место для релакса и отдыха, а не для обустройства грядок и выращивания урожая, который осенью будут закатывать в банки. Сегодня на дачном участке наслаждаются природой и отдыхают от городской суеты. И способствует хорошему отдыху не только условия внутри дома, но и продуманный дизайн участка.

1. Партерная трава

2. Лояльный к тени

3. Спортивный газон

4. Низкорослая трава

А он начинается ни с чего иного, как с хорошего и красивого газона. Для того, чтобы добиться прекрасного внешнего вида газона, его нужно правильно подобрать, изначально поняв, для каких целей он будет высаживаться.Красивый газон — приятный отдых.Газон — это не только то, что дарует участку красивый внешний вид, он безусловно несёт в себе и много других функций, кроме эстетических. Он может также защищать всю окружающую среду дачного участка и улучшать на нём собственный микроклимат. Безусловно и о его первоначальной идее не стоит забывать, с ним любое пространство сразу становится красивее и ухоженнее. Он будет красивым фоном для клумб, альпийских горок, цветников и даже садовых скульптур. И применяется не только в английском или классическом стиле, но также и в скандинавском, и даже китайском. А зелёный цвет лужайки помогает отвлечься от забот и успокаивает нервы.Участок будет выглядеть более чистым, а композиция завершённой, если высадить газон на всей территории. К тому же он укрепит почву и защитит её от возможной эрозии, при этом будет происходить регулировка влажности. Газонная трава будет поглощать максимум влаги из атмосферы и тем самым создавая наиболее приятные условия для роста разнообразных растений.От этого же будет повышена биологическая активность самой почвы, она станет рыхлой и лучше сможет поглощать воздух, и воду. Всё благодаря корневой системе газонной травы. А если правильно подобрать газон под свои нужды и выбрать необходимый сорт, на ней можно будет не только спокойно прогуливаться, но даже заниматься активными видами спорта.Выбор сорта зависит от почвы.У газона есть и хорошая экологическая функция, он прекрасно поглощает углекислый газ, при этом выделяя много кислорода. Происходит необходимая очистка воздуха, он фильтруется от пыли. Психика человека от благоприятного воздействия зелёного цвета также будет защищена, это отразится на более здоровом сне, снижении уровня стресса и улучшении настроения в целом.Для того, чтобы всего этого достигнуть, необходимо правильно подобрать газон для своего участка. Во-первых, очень важен размер участка, если он большой, то необходима трава с быстрым темпом роста, для маленьких же лучше выбрать другой. От количества солнечных дней и осадков, температуры летом в регионе также зависит вид газонной травы. И, конечно же, важен тип самой почвы, для песчаной и глинистой сорта будут разными. К тому же стоит понимать, как часто появится возможность ухаживать за газоном, его также будет необходимо косить, поливать и подкармливать. Делать это необходимо регулярно, что может оказаться весьма затруднительным для больших территорий. Если же хозяева будут проживать на даче летом постоянно, это может не быть такой большой проблемой, но если это невозможно, то трава быстро придёт в негодный вид. Для таких случаев есть медленно растущие виды газона. Но в целом они делятся на несколько видов.Очень красивый вариант.Такой газон невозможно даже называть травой, потому что выглядит он как настоящее произведение искусства. Его применяют как крайне изысканный элемент в ландшафтном дизайне и для определенных стилей. Такой газон будет идти ровным и плотным, а главное однородным слоем по всей земле. Из плюсов можно выделить прекрасный внешний вид; он сделает дизайн более утончённым и изысканным, словно на создание всей композиции было потрачено немал средств и времени; он подойдёт для многих стилей. Но, у такого газона есть и недостатки, стоит он очень дорого, и дальнейший уход за ним обойдётся в копеечку. За газоном придётся тщательно следить, постоянно скашивать и бороться с сорняками. Также ему будет необходимо полив и подкормка. А вот ходить по нему часто будет при этом нельзя, о беге и активных видах спорта тоже придётся забыть. К тому же он совсем не подходит для участков, на которых имеются перепады высот и какие-то холмы. Скорее он нужен для тех частей участка, которые изначально выступают как декоративные, и это даже не зона барбекю и не место игры в мяч.Такой вариант тоже имеется.Теневыносливый газон — интересная вещь, потому что некоторые участки практически всегда находятся в тени, и декоративная трава на них может расти крайне плохо. В такой газон входят несколько сортов трав, отлично растущих в тени. Кроме тенистых частей, он будет украшать место под деревьями и на заднем дворе. Что безусловно является его плюсом, к которым также относится и его неприхотливость, частый уход не требуется, и косить его постоянно тоже не придётся. Притом газон будет ярким, несмотря на то, что произрастает в основном в тени. Однако для некоторых его медленный рост при этом может быть и недостатком, к тому же несмотря на свою яркость назвать его достаточно плотным нельзя. А значит часто ходить по нему также не представляется возможным. К тому же он более склонен к появлению сорняков, чем остальные.Для активных дачников.Для тех, кто привык активно проводить время на даче, подойдёт спортивный газон, он уж точно не боится вытаптывания. При этом он будет очень комфортным и совсем не жёстким. Несмотря на то, что такой газон используют и для профессиональных соревнований, он подойдёт и для обычного дачного участка. Он действительно очень стойкий, и даже если его вытоптать, быстро начнёт восстанавливаться и сохранять свою красивую форму. Благодаря хорошей плотности он безопасен и даже при падении снижается риск повреждений. При это внешний вид у него очень достойный. Но также есть и некоторые минусы, такие как его высокая цена и последующий недешевый уход.Овсянница — низкорослая трава.Такой газон универсален, он красивый, но при этом большого ухода не требует. Все сорта, что в него входят, будут вырастать не выше семи сантиметров на землей. Потому чаще всего низкорослый газон можно встретить на небольших участках и как украшение клумб, а также террас. Его косят не чаще одного раза в две и даже три недели, а нагрузки он выдерживает даже повышенные. Подкармливать газон нет никакой необходимости, как и в частом поливе, он может прекрасно произрастать сам по себе.Обычно во все газоны входят разные смеси семян, их необходимо заранее хорошо изучить, чтобы они подходили к типу почвы. Но есть основные травы, которые встречаются чаще всего. Например, луговой мятлик. Трава в этой смеси не будет бояться перепадов температур и морозов, а её рост начинается сразу же, как сходит снег. Плотность у неё также высокая, а корневая система сильная, потому можно будет не бояться сорняков на участке. Растение многолетнее, но требует регулярного полива. Красная овсянница — она отлично всходит и не требует ухода, а также не боится засухи, вредителей и тени. Растение очень декоративное, приятное на ощупь и отлично сочетается с другими.Мятлик — растение, подходящее для газона.Клевер подходит для больших участков, потому что это ползущее растение быстро разрастается. Оно полезно для почвы, насыщает её азотом, что в свою очередь влияет на плодородность. Растёт быстро, уже на четвертый день, не боится заморозков и сорняков. Подходит даже для украшения клумб, но рост клевера нужно постоянно контролировать, чтобы он не заполонил весь участок, но в целом не боится вытаптывания. Привлекает пчёл в период цветения, что одновременно и плюс для опыления культур и минус для аллергиков. Тимофеевка луговая является многолетником и растёт на любых почвах, до пятнадцати лет, как в тени, так и на солнце. Растет даже при низких температурах, но нуждается в постоянном поливе и склонна к вытаптыванию. Потому более декоративная.