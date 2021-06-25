14 годных лайфхаков, которые наверняка пригодятся в жизни

Так уж устроен человек, что одни и те же действия он совершает всегда одинаково из раза в раз, на протяжении лет.

А ведь всегда можно что-то сделать проще или быстрее, просто об этом не все догадываются.

В нашем обзоре подобраны простые и полезные хитрости на каждый день, которые действительно помогут читателям.

1. Без штопора

Открыть вино без штопора.

Есть много способов открыть винную бутылку без штопора. Один из них подразумевает использование ботинка и стены. Поместите бутылку в ботинок и аккуратно стучите им по стене пока пробка не выйдет. Только будьте осторожны и не разбейте бутылку.

2. Согреть ребенка

Согреть детские ножки.

Если вы забыли надеть на ребенка носочки, а на улице прохладно, согрейте его ножки с помощью кармана собственной толстовки.

3. Лакомство для собак

Упаковка для собачьего лакомства.

Многие владельцы собак берут с собой на улицу лакомства для дрессировки и поощрения питомца. Чтобы собачья еда не пачкала карманы и руки, мы рекомендуем, складывать ее в упаковку от Тic Тac.

4. Пакетированный рис

Рис в пакетах.

Чтобы не мучиться, вылавливая пакет с рисом из кастрюли, зацепите его края за деревянную ложку и положите ее поперек кастрюли.

5. Беспроводные наушники

Обезопасить беспроводные наушники.

Все владельцы беспроводных наушников боятся их потерять, что кстати случается нередко. Чтобы такого не произошло, мы рекомендуем присоединить наушники к сережкам при помощи маленьких резинок.

6. Одноразовая крышка

Одноразовая крышка для стакана.

Используйте бумажные формы для выпечки кексов, чтобы предотвратить попадания грязи и насекомых в ваш стакан. Этот совет здорово выручит в летнюю пору и, возможно, даже спасет кого-то от укуса осы. Ведь все мы знаем, что эти противные насекомые время от времени заползают в стаканы с напитками.

7. Тугая крышка

Открыть тугую крышку.

Открыть тугую банку помогут несколько канцелярских резинок, надетых на крышку. Они обеспечат дополнительное сцепление и значительно увеличат ваши силы.

8. Заготовки

Заготовки на неделю.

Чтобы минимизировать время готовки среди недели, займитесь заготовками в свободный день. Разделайте и порежьте на куски мясо, заморозьте порезанные овощи и зелень. Также полезно сразу определить, что и в какие дни вы будете готовить, разложите соответствующие продукты по контейнерам.

9. Цветные идентификаторы

Цветные резинки наушников.

Чтобы безошибочно и с первого раза определять, где правый, а где левый наушник, наденьте на них резинки разных цветов.

10. Маскировка лекарства

Обхитрить лекарство.

Вы легко сможете напоить ребенка сиропом от кашля, если спрячете мерный стаканчик в картонную упаковку любимого сока.

11. Пометки на лекарствах

Пометки на упаковке лекарств.

Если вы постоянно забываете выпить лекарство, сразу после покупки сделайте пометки с датами, когда нужно выпить ту или иную таблетку.

12. Набрать ведро

Набрать воды в ведро.

Используйте небольшой пластиковый совок в качестве лейки, чтобы набрать воды в ведро, которое не помещается в раковину.

13. Ремонт без мусора

Стаканчик для пыли.

Закрепите на сверло дрели обрезанный пластиковый стаканчик. В процессе работы основная часть пыли осыплется в него и убирать будет проще.

14. Не спящий режим

Предотвратить переход компьютера в спящий режим.

Если вам нужно, чтобы компьютер оставался в активном режиме в период вашего отсутствия, поставьте компьютерную мышку на механические часы.

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