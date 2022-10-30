7 книг, рекомендованных Стивеном Кингом и способных привести в восторг читателя

Известный писатель, по праву заслуживший звание «короля ужасов», на протяжении всей своей жизни не только создают потрясающие произведения, но ещё и очень много читает. На его книжной полке нашлось место очень разным произведениям: антиутопиям и мистике, нуарам и классике, и всё же больше ему, судя по всему, нравятся именно близкие по стилю и эмоциональности творения. При этом Стивен Кинг, отвечая на вопрос, как стать хорошим писателем, всегда отвечает: «Надо много писать и много читать». Сам же он неизменно следует этому правилу.
Рэйчел Кушнер, «Комната на Марсе»
Рэйчел Кушнер, «Комната на Марсе».
Очень часто рекомендации Стивена Кинга играют на руку авторам книг. Потому что после того, как писатель оставляет отзыв о произведении на своей странице в социальной сети, продажи упомянутой книги тут же начинают стремительно расти. Именно это случилось с «Комнатой на Марсе». Она повествует о бывшей стриптизёрше, попавшей на два тюремных срока в калифорнийскую тюрьму. После того, как Стивен Кинг назвал социальную драму «шокирующей, внушающей ужас и смешной», книга стала бестселлером.
С. Дж. Тюдор, «Меловой человек»
С. Дж. Тюдор, «Меловой человек».
Детектив британской писательницы тоже не остался без внимания Стивена Кинга, назвавшего это произведение «по-настоящему хорошим». При этом писатель добавил, что его следует почитать всем, кому нравятся его собственные книги, и пообещал: каждый, кто приобретёт и прочтёт «Мелового человека», точно не будет разочарован, напротив, получит массу удовольствия.
Тана Френч, «Тайное место»
Тана Френч, «Тайное место».
Ещё один детектив на книжной полке Стивена Кинга заслужил положительный отзыв: «Отличная книга!». Произведение ирландской королевы детективов газета Washington Post в 2014 году назвала одним из лучших триллеров, выпущенных в то время. Этому изданию вторил и Амазон, отнеся книгу в категорию лучших в разделах «тайна», «триллер» и «саспенс».
Уайтхед Колсон, «Подземная железная дорога»
Уайтхед Колсон, «Подземная железная дорога».
Этот роман удостоился от Стивена Кинга высшей похвалы. Король ужасов назвал его «потрясающим». По мнению писателя, произведение о жертвенности, побеге и искуплении, напоминающее по стилю Ларри Макмертри, достоин самого пристального внимания читателей, которые получат незабываемые впечатления и эмоции при прочтении.
Кепнес Кэролайн, «Ты»
Кепнес Кэролайн, «Ты».
Писатель смог оценить необычный сюжет повествования о серийном убийце, выходящем сухим из воды. При этом Стивен Кинг счёл произведение «гипнотическим и пугающим». Наверняка, из уст человека, умеющего нагнать страха на читателей в своих собственных книгах, эти слова звучат как серьёзная похвала. Впрочем, в этом случае Кинг объективен, а подтверждением его слов являются многочисленные восторженные отзывы читателей.
Джо Хилл, «Странная погода»
Джо Хилл, «Странная погода».
В этом случае Стивен Кинг заранее предупреждает своих поклонников, следящих за ним в социальных сетях, о своей некоторой предвзятости. Всё дело в том, что под псевдонимом Джо Хилл скрывается Джозеф Кинг, сын самого короля ужасов. Поэтому слова «это блестяще» могут, конечно, значить очень многое, но лишь в том случае, если писатель смог объективно оценить творение своего наследника.
Лиана Мориарти, «Большая маленькая ложь»
Лиана Мориарти, «Большая маленькая ложь».
Повествование о двух враждующих матерях буквально покорило Стивена Кинга. Он назвал произведение «чертовски хорошим». Читатели смогли по достоинству оценить роман Лианы Мориарти, он стал бестселлером, согласно списку New York Times, и был удостоен литературной премии Давитта. По книге был снят телевизионный сериал, удостоенный множества значимых кинонаград.
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