Как за 23 года армянину удалось превратить погреб в пещеру глубиной в 9-этажный дом

Подземный храм мастера из Армении.
Выполняя просьбу жены вырыть погреб для хранения овощей, Левон Аракелян, житель маленькой армянской деревушки Ариндж, будучи профессиональным строителем - ответственно принялся за дело. Но со временем настолько увлекся, что не остановился на достигнутом результате. Мастер сначала усовершенствовал домашний погреб, постепенно превращая его в винный, а затем в огромный храм площадью 280 квадратных метров. Этот уникальный подземный комплекс он создал с помощью только молотка и зубила.
Создатель невероятной пещеры-храма.
Левон очень много трудился на протяжении 23 лет, проводя под землей по 18 часов в сутки, и отрывался от работы лишь на несколько часов, чтобы поесть и поспать. Первые 10 лет он продвигался всего лишь на 6-7 сантиметров за день, только после того как базальт (лат. basanites — «очень твердый камень») сменился на более мягкий туф (горная порода, образовавшаяся из пепла после извержения вулкана), создавать подземную галерею стало легче.
Римские колонны, вырезанные из камня.
Год за годом Левон продолжал опускаться все глубже, добавляя небывалой сложности детали: величественные колонны украшенные резьбой, необычные своды потолков.
Оформление туннелей.
Образы невероятных дверных проемов и скульптур, ступеней и колонн, по словам самого мастера, приходили ему во сне.
Необыкновенное величие коридоров.
Некоторые из туннелей украшены великолепными каменными фигурами.
Лестница, ведущая в нижнюю галерею.
Левон спроектировал и создал идеальные угловые лестницы, которые ведут в нижние залы, которые расположены на глубине 21 метра. Чтобы туда попасть, надо преодолеть восемьдесят ступеней!
Так выглядит храм исполнения желаний.
Всего мастер вырубил и оформил самобытными орнаментами семь огромных комнат. В его планах было увеличить храм до 70 комнат!
Вот в чем Левон выносил отработанную породу наружу.
Трудно представить, но за 23 года было извлечено на поверхность огромное количество породы, которую вывезла местная строительная организация. В общем, с участка Левона было вывезено 450 грузовиков породы.
Интересное оформление ниш.
Поскольку стены пещеры состоят из твердых и мягких вулканических пород, температура воздуха в ней постоянная - 10 градусов круглый год.
Тося проводит экскурсии для туристов.
Тяжелая многолетняя работа подорвала здоровье Левона, и в возрасте 67 лет он ушел из жизни. Его жена Тося, в память о своем муже, поддерживает дело его жизни.
Музейные экспонаты.
Она организовала зал памяти, в котором хранятся его инструменты, одежда и обувь.
Путь в храм исполнения желаний.
Тося проводит экскурсии туристам, приехавшим из разных стран мира посмотреть необычную рукотворную достопримечательность. Все стремятся добраться в самую нижнюю галерею, что бы посетить храм исполнения желаний, в котором горит огромное количество свечей. В нем любой желающий может уединиться, и загадав самое сокровенное желание, зажечь свою свечу.
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