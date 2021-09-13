9 вещей в доме, которые можно почистить сейчас и расслабиться до следующей осени

Генеральная уборка каждый раз доводит хозяек до нервного тика, ведь приходится весь дом переворачивать верх дном. Мы предлагаем тратить время только на те дела, которые действительно требуют вашего постоянного внимания. А вот о местах, перечисленных ниже, можно вспоминать один раз в году.

Согласно статистике, человек в среднем проводит за уборкой 15 месяцев жизни, а если ваша семья состоит из четырех человек, то ежегодно приходится перемывать огромное количество посуды весом в 5 тонн. И если мытье чашек и тарелок – это ежедневная обязанность, то стирку штор, капитальную чистку мебели и ряд других процедур можно осуществлять один раз в год и ни о чем не переживать.

1. Ящик со столовыми приборами

В ящике со столовыми приборами может появится максимум пыль.

Многие хозяйки думают, что если регулярно не мыть ящик, то в нем нельзя будет хранить чистые столовые приборы, так как это негигиенично. Однако, если смотреть на данный вопрос с практичной стороны, то внутренняя часть ящика просто не может испачкаться (если только вы по ошибке не кладете туда грязные вилки и ложки). Максимум, что может попасть внутрь – это пыль. Поэтому, помойте ящик один раз, и не возвращайтесь к этой процедуре до следующей осени.

2. Шторы и занавески

Кстати, это же правило можете использовать в случае с ящиками для инструментов и разными мелкими предметами (швейными принадлежностями, канцелярией и прочим).

Шторы лучше стирать один раз в году, чтобы они быстро не потеряли первоначальный внешний вид.

Шторы входят в топ вещей, которые являются самыми большими пылесборниками. Но даже если вы будете стирать их каждую неделю или ежемесячно чистить специальными средствами, меньше пыли они «поглощать» не станут, зато быстро придут в негодность. Поэтому не тратьте нервы и лучше вовремя пылесосьте шторы – так вы добьетесь гораздо больших результатов и практически ничего не потеряете. А через 10-12 месяцев снимите их, хорошо выстирайте, погладьте и повесьте обратно, чтобы они радовали глаз чистотой и прекрасным внешним видом.

3. Стиральная машина

Если регулярно проветривать барабан, то стиральная машина будет нуждаться в полной чистке раз в 12 месяцев.

Если вы думаете, что стиральная машина является одним из самых чистых мест в квартире, то вы ошибаетесь. Ее также нужно тщательно мыть с применением профессиональных средств, но делать это достаточно раз в 12 месяцев. В остальное же время просто проветривайте барабан после каждой стирки и иногда очищайте фильтр. Также следить за появлением посторонних запахов: если вы почувствовали подозрительный аромат, то вполне возможно, что в стиральной машине появилась плесень. В этом случае нужно будет провести внеплановую чистку бытовой техники.

4. Светильники

Люстру можно мыть редко, но с соблюдением всех правил безопасности.

Если шторы и стиральная машина всегда на виду, то на люстру и прочие потолочные светильники мы обращаем внимание только тогда, когда свет в комнате становится очень тусклым. Одного часа вполне хватит на то, чтобы очистить люстру от всех загрязнений и не вспоминать о ней еще год. Однако помните о том, что мыть осветительный прибор нужно, соблюдая все правила безопасности: отключить электричество, надеть тканевые перчатки, чтобы не оставлять следов и предотвратить выскальзывание предметов, закипятить, а затем охладить воду до +28 °C, дабы люстра не потускнела. Также не забудьте защитить пол газетами или старым одеялом, чтобы на него не попадали брызги. Метод очистки (влажный или сухой) нужно выбирать, опираясь на степень загрязнения, конструкцию светильника и рекомендации производителя.

5. Садовая мебель

Садовую мебель стоит чистить разными способами, в зависимости от материала изготовления.

Садовую мебель необходимо приводить в порядок раз в году весной. Причем, совершенно неважно, где они зимовала: в саду или в гараже. С приходом тепла нужно достать все столы, стулья, шезлонги и подготовить их к новому сезону.

Совет: Если ваша мебель сделана из пластика или кованого железа, то достаточно будет протереть ее влажной мыльной губкой. А вот деревянные предметы придется еще и отполировать, чтобы они сверкали на солнце. Что касается плетеной мебели, то по ней нужно будет пройтись мягкой щеткой, чтобы избавиться от пыли и грязи и прочих загрязнений, которые застряли в расщелинах.

6. Мягкая мебель

Для чистки мягкой мебели лучше звать профессионалов.

Диван, кресла и прочую мягкую мебель также можно чистить раз в году. Опытные хозяйки делают это самостоятельно, применяя различные домашние средства, например, соль, соду, хозяйственное мыло, уксус и так далее. Если вы не уверены в своих силах, знаниях и боитесь повредить обивку или наполнитель, то лучше накопите денег и обратитесь к профессионалам. Они в короткие сроки приведут мебель в порядок, используя специальные средства.

7. Окна

Раз в году можно мыть окна с наружной стороны.

Окна мыть трудно. Особенно летом, когда они постоянно стоят на проветривании и на внутренней стороне накапливается огромное количество пыли и грязи. Именно поэтому хозяйки с такой неохотой берутся за тряпку и отправляются приводить окна в порядок. Но спешим вас обрадовать: если внутри их нужно мыть хотя бы раз в пару месяцев (не забывая о стеклах), то снаружи достаточно протирать раз в год. Чаще просто нет смысла, особенно, если ваша квартира находится на первом этаже и окна выходят на дорогу, где постоянно ездят машины и другой транспорт.

8. Ковер

Пылесосить ковер нужно часто, а вот стирать можно раз в год.

Пылесосить ковер нужно каждый раз, когда вы устраиваете генеральную уборку. Таким образом, вам не придется дышать пылью, да и напольное покрытие максимально долго будет сохранять свой первоначальный внешний вид. А вот устраивать большую стирку можно раз в год. Если хотите сэкономить деньги, но не время, то запасайтесь качественными моющими средствами и принимайтесь за уборку. Но мы все-таки советуем обратиться в клининговую компанию. Во-первых, там все сделают гораздо качественнее, а, во-вторых, вам не придется тратить на эту долгую и непростую процедуру свои нервы и время.

9. Сушилка для белья

Сушилка для белья нуждается в своевременной чистке.

Далеко не во всех домах есть этот замечательный и очень полезный агрегат. Но если вы стали счастливым обладателем сушилки, то запомните – ее нужно чистить раз в год. Чтобы не столкнуться с проблемой накопления волокон, уделяйте пристальное внимание системе улавливателей и воздуховодов. Для этого достаньте экран, приведите его в порядок и поставьте на место (второй вариант – замените, если он пришел в негодность). Что касается вентиляции, то ее можно очистить от пыли и ворса при помощи при помощи пылесоса. Не стоит забывать и о выхлопном выпускном отверстии – он также нуждается в своевременной чистке. Кстати, под сушилкой (и стиральной машинкой) тоже необходимо каждые 12 месяцев.

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