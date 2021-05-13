5 легенд о советской авиации, которые продолжают бытовать среди обывателей

1. Ту-4

На самом деле, советский самолет не является полным плагиатом. /Фото: war-book.ru

2. Ту-95МС

Время создания этого самолета очень часто путают. /Фото: masha-galle.web.app

3. Ту-116

История этого лайнера богата на мифы. /Фото: wikipedia.org

4. Ил-18

Не все так однозначно в истории этого самолета. /Фото: dokonline.com

5. Ту-104

Катастрофа Ту-104 вызвала множество споров и домыслов /Фото: topwar.ru