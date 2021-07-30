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Изобретательные ню фотографии от немецкого фотографа Гюнтера Кнопа

В чёрно-белых фотографиях Гюнтера Кнопа обнажённое женское тело становится абстрактной композицией. Гюнтер Кноп не хотел фотографировать девушек модельной внешности, его больше интересовали обычные жительницы Нью-Йорка.

Изобретательные ню фотографии от немецкого фотографа Гюнтера Кнопа

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Двадцать пять лет назад фотограф Гюнтер Кноп (Guenter Knop) покинул Германию и перебрался в Нью-Йорк. За океан его привело предложение о сотрудничестве от всемирно известного арт-директора Генри Вольфа, который работал с Esquire, Harper’s Bazaar и Show Magazine. Их плодотворный синергизм продлился восемь лет, затем Кноп стал независимым коммерческим фотографом, но его внимание всегда притягивали обнажённые женщины.

Изобретательные ню фотографии от немецкого фотографа Гюнтера Кнопа

Фотограф говорит: «Моя цель всегда будет состоять в том, чтобы фотографировать реальных женщин ради их личного отображения и преобразования идей в произведения искусства, которые представляют женщин такими, какими они сами себя видят».

Изобретательные ню фотографии от немецкого фотографа Гюнтера Кнопа

Изобретательные ню фотографии от немецкого фотографа Гюнтера Кнопа

Изобретательные ню фотографии от немецкого фотографа Гюнтера Кнопа

Изобретательные ню фотографии от немецкого фотографа Гюнтера Кнопа

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