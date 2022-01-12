Назад в прошлое: СССР первой половины ХХ века на фотографиях советских корреспондентов

Митинг в колхозе. СССР, 1930-е годы.
По этим фотографиям сегодня можно изучать историю СССР. Во всяком случае позитивную сторону советской истории. Трудовые подвиги советского народа, научные открытия, прорывы в различных областях, культурная жизнь и, конечно, созидательный труд. И хотя негативные стороны жизни советского общества в кадры советских корреспондентов не попадали, смотреть эти снимки всё равно интересно.
1. Прорыв в самолетостроении
Осмотр новой модели винтового самолета. Туркменская ССР, 1932 год.
2. Сергей Владимирович Образцов
Советский актёр, режиссёр театра кукол, театральный деятель и народный артист СССР.
3. Ревизионная колхозная комиссия
Заседание срочной ревизионной колхозной комиссии. СССР, 1930-е годы.
4. Уличная сцена
Мужчина, сидящий возле арки в Самарканде. СССР, 1934 год.
5. Встреча челюскинцев
Камарин, Шмидт и Куйбышев на встрече челюскинцев. СССР, 1934 год.
6. Председатель сельсовета
Председатель Михайловского сельского совета во время работы.
7. Памятник архитектуры
Памятник восточной архитектуры в Самарканде. СССР, 1934 год.
8. Девушка в поле
Деревенский пейзаж. СССР, 1929 год.
9. Будённый и Блюхер
Будённый и Блюхер на московском ипподроме. СССР, 1935 год.
10. Колхозный митинг
Митинг в одном из подмосковных колхозов. СССР, 1930-е годы.
11. Художник Фаворский во время работы
Художник Фаворский за росписью московского метро.
12. Наступление весны на Байкале
Весна на Байкале в 1940 году.
13. Красная площадь
Уличная сцена ранним утром на Красной площади 1940 года.
14. Младшая группа
Младшая группа в одном из детских садиков на территории СССР.
15. Экскурсия на заводе
Экскурсия учащихся школы на заводе в 1930 году.
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