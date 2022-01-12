С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

Назад в прошлое: СССР первой половины ХХ века на фотографиях советских корреспондентов


Митинг в колхозе. СССР, 1930-е годы.

Митинг в колхозе. СССР, 1930-е годы.

По этим фотографиям сегодня можно изучать историю СССР. Во всяком случае позитивную сторону советской истории. Трудовые подвиги советского народа, научные открытия, прорывы в различных областях, культурная жизнь и, конечно, созидательный труд. И хотя негативные стороны жизни советского общества в кадры советских корреспондентов не попадали, смотреть эти снимки всё равно интересно.

1. Прорыв в самолетостроении


Осмотр новой модели винтового самолета. Туркменская ССР, 1932 год.

Осмотр новой модели винтового самолета. Туркменская ССР, 1932 год.

 

2. Сергей Владимирович Образцов


Советский актёр, режиссёр театра кукол, театральный деятель и народный артист СССР.

Советский актёр, режиссёр театра кукол, театральный деятель и народный артист СССР.

 

3. Ревизионная колхозная комиссия


Заседание срочной ревизионной колхозной комиссии. СССР, 1930-е годы.

Заседание срочной ревизионной колхозной комиссии. СССР, 1930-е годы.

 

4. Уличная сцена


Мужчина, сидящий возле арки в Самарканде. СССР, 1934 год.

Мужчина, сидящий возле арки в Самарканде. СССР, 1934 год.

 

5. Встреча челюскинцев


Камарин, Шмидт и Куйбышев на встрече челюскинцев. СССР, 1934 год.

Камарин, Шмидт и Куйбышев на встрече челюскинцев. СССР, 1934 год.

 

6. Председатель сельсовета


Председатель Михайловского сельского совета во время работы.

Председатель Михайловского сельского совета во время работы.

 

7. Памятник архитектуры


Памятник восточной архитектуры в Самарканде. СССР, 1934 год.

Памятник восточной архитектуры в Самарканде. СССР, 1934 год.

 

8. Девушка в поле


Деревенский пейзаж. СССР, 1929 год.

Деревенский пейзаж. СССР, 1929 год.

 

9. Будённый и Блюхер


Назад в прошлое: СССР первой половины ХХ века на фотографиях советских корреспондентов

Будённый и Блюхер на московском ипподроме.
СССР, 1935 год.

 

10. Колхозный митинг


Митинг в одном из подмосковных колхозов. СССР, 1930-е годы.

Митинг в одном из подмосковных колхозов. СССР, 1930-е годы.

 

11. Художник Фаворский во время работы


Художник Фаворский за росписью московского метро.

Художник Фаворский за росписью московского метро.

 

12. Наступление весны на Байкале


Весна на Байкале в 1940 году.

Весна на Байкале в 1940 году.

 

13. Красная площадь


Уличная сцена ранним утром на Красной площади 1940 года.

Уличная сцена ранним утром на Красной площади 1940 года.

 

14. Младшая группа


Младшая группа в одном из детских садиков на территории СССР.

Младшая группа в одном из детских садиков на территории СССР.

 

15. Экскурсия на заводе


Экскурсия учащихся школы на заводе в 1930 году.

Экскурсия учащихся школы на заводе в 1930 году.

 

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Назад в прошлое: СССР первой половины ХХ века на фотографиях советских корреспондентов

И не забудьте:
Назад в прошлое: СССР первой половины ХХ века на фотографиях советских корреспондентовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх