Назад в прошлое: СССР первой половины ХХ века на фотографиях советских корреспондентов

Митинг в колхозе. СССР, 1930-е годы.

1. Прорыв в самолетостроении

Осмотр новой модели винтового самолета. Туркменская ССР , 1932 год.

2. Сергей Владимирович Образцов

Советский актёр, режиссёр театра кукол, театральный деятель и народный артист СССР.

3. Ревизионная колхозная комиссия

Заседание срочной ревизионной колхозной комиссии. СССР, 1930-е годы.

4. Уличная сцена

Мужчина, сидящий возле арки в Самарканде. СССР, 1934 год.

5. Встреча челюскинцев

Камарин, Шмидт и Куйбышев на встрече челюскинцев. СССР, 1934 год.

6. Председатель сельсовета

Председатель Михайловского сельского совета во время работы.

7. Памятник архитектуры

Памятник восточной архитектуры в Самарканде. СССР, 1934 год.

8. Девушка в поле

Деревенский пейзаж. СССР, 1929 год.

9. Будённый и Блюхер

СССР, 1935 год. Будённый и Блюхер на московском ипподроме.СССР, 1935 год.

10. Колхозный митинг

Митинг в одном из подмосковных колхозов. СССР, 1930-е годы.

11. Художник Фаворский во время работы

Художник Фаворский за росписью московского метро.

12. Наступление весны на Байкале

Весна на Байкале в 1940 году.

13. Красная площадь

Уличная сцена ранним утром на Красной площади 1940 года.

14. Младшая группа

Младшая группа в одном из детских садиков на территории СССР .

15. Экскурсия на заводе

Экскурсия учащихся школы на заводе в 1930 году.