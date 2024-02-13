5 необычных пород пастушьих собак, в которых непросто признать овчарку

Сходу большинство людей вспомнит лишь три вида овчарок - тех, что наиболее популярны на родных просторах: немецкую, восточноевропейскую и кавказскую. В действительности же в мире на сегодняшний день существует более полусотни разновидностей этой собаки. Более того, сталкиваясь с некоторыми видами, многие люди банально не догадываются, что перед ними именно овчарка. А все потому, что данное семейство исключительно широко. и порой в него входят достаточно экзотичные представители пастушьих.
1. Каталонская овчарка
Да, это овчарка. |Фото: 2-kartinki.ru.
Одна из сравнительно молодых разновидностей. Международной кинологической федерацией (МКФ) была признана в качестве самостоятельно породы лишь в 1954 году, хотя корни овчарки уходят еще в XVIII век. Большинство «каталонцев» легко узнается по характерной густой и чаще всего длинной шерсти. Собака - неплохой пастух, а также очень хороший защитник и сторож. При этом каталонская овчарка необычайно спокойна и уравновешена. Взрослые кобели могут достигать массы в 18 кг и высоты в 55 см.
2. Египетская овчарка
Необычная порода. |Фото: pibig.info.
Чаще собаку называют армант или эрменти. За пределами Египта данная порода пастушьих практически не известно. Большинство людей далеких от вопроса едва ли признает в эрменти овчарку как таковую, слишком уж у породы нехарактерная внешность. Когда именно появилась порода – не известно. Популярная версия относит появление овчарки к началу XIX века. Свое название собака получила в честь одноименного города Армант. Кобели вырастают до 56 см и могут при этом весить до 27 кг. Порода отличается крепким мускулистым телом с широкой грудью и необычайно мощными лапами.
3. Голландская овчарка
Крайне суровая порода. |Фото: pichold.ru.
Еще одна не слишком известная на родных просторах порода, выведенная в 1860-е годы из бельгийской овчарки. «Голландцы» бывают как длинношерстными, так и короткошерстными. Высокие пастушьи и сторожевые качества уравновешиваются достаточно скверным характером. Собака нуждается в постоянной социализации с человеком. При этом голландская овчарка еще и страшно умная, схватывает все новое порода буквально налету… иногда в самом прямом смысле. Кобели вырастают до 62 см и могут весить до 32 кг.
4. Греческая овчарка
Выведена в Греции. |Фото: usobaki.com.
Очень крупная разновидность овчарки, выведена на территории Греции. Предположительно породе более 2 тысяч лет. Собака нуждается в хорошем воспитании и постоянной социализации, так как имеет чрезвычайно сложный нрав. Чтобы избежать проблем с «греком», человек для овчарки должен стать непререкаемым авторитетом. Тем более, что «греки» не только своенравны, но и весьма массивны. Кобели рост кобелей может достигать 75 см, а их масса – 50 кг!
5. Богемская овчарка
Отличная собака. |Фото: ferrethome.ru.
Она же Чешская пастушья собака или ходская собака. Старинная разновидность овчарки, выведенная на территории Чехии. Предположительно появилась еще в XIV веке. Официально признана в качестве самостоятельно породы лишь в 1984 году. Овчарка обладает средними кондициями. Кобели могут вырастать до 55 см и набирать массу до 25 кг. Нехватку конституции в сравнении с некоторыми другими овчарками, «богемцы» всецело компенсируют высочайшей активностью, энергичностью и сообразительностью. При этом чешская овчарка на удивление не агрессивна.
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