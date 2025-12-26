Ошибки в дизайне, которые делают маленькую кухню ещё более тесной и неудобной

Маленькая кухня – не исключение, а суровая реальность владельцев большинства квартир, особенно в хрущевках. Но это вовсе не значит, что она не может быть светлой, красивой и удобной. Главное – не допускать распространенные ошибки, которые снижают ее эффективность.







Сегодня мы расскажем о них более подробно, чтобы вы знали, какие оплошности часто выходят боком и портят интерьер.

Ошибка 1: Забитая столешница

Ошибка 2: Мебель темного цвета

Ошибка 3: Распашная дверь

Ошибка 4: Разная фурнитура

Ошибка 5: Шторы на окнах

Слишком много предметов на столешнице.Организовать хранение на маленькой кухне – задача со звездочкой, с которой может справиться только опытный дизайнер или человек, разбирающийся в вопросах порядка. Наверное, именно поэтому комната часто выглядит неопрятной и захламленной, на ней сложно что-либо найти. Больше всего страдает столешница, на которой мы пытаемся одновременно разместить и специи, и посуду, и мелкую бытовую технику, и набор разделочных досок, и уксус с растительным маслом (продолжать список можно долго). Отсюда – постоянный визуальный шум и отсутствие какого-либо удобства.Если вы хотите исправить ситуацию, тщательно подойдите к вопросам организации хранения. Взять, к примеру, бытовую технику. Проанализируйте, какими приборами вы пользуетесь каждый день (электрочайник, кофеварка), а какие нужны раз в неделю (миксер, блендер, йогуртница и пр.) Последние смело убирайте в кладовку, на балкон или на верхнюю полку шкафчика, и доставайте по мере необходимости. Также стоит проанализировать полезность того или иного прибора. Например, если вы делаете мороженое пару раз в год летом, тогда этому прибору точно не место на вашей кухне.Если на этапе ремонта есть возможность оборудовать отдельный шкафчик или специальную нишу для размещения бытовых приборов, обязательно воспользуйтесь ею.Это позволит сохранить порядок на кухне и по максимуму использовать рабочее пространство.Светлая кухня увеличивает пространство кухниКакими бы красивыми, насыщенными и глубокими ни казались вам фасады темных шкафов, откажитесь от них в пользу светлой мебели. Дело в том, что они поглощают свет, создают ощущение тесного, темного и замкнутого пространства. Заходя на такую кухню, вам сразу будет хотеться оттуда сбежать, потому что атмосфера в комнате будет царить не самая приятная.Что касается светлой цветовой гаммы, то она освежает интерьер, визуально увеличивает пространство, отражает солнечные лучи. Такая кухня выглядит просторной и уютной, в ней хочется не только готовить, но и проводить время с семьей, друзьями.Многие избегают светлых оттенков, потому что считают их слишком маркими для кухни, но на самом деле на белых фасадах загрязнения видны гораздо меньше, чем на черных. К тому же совсем необязательно выбирать именно белую мебель. Обратите внимание на нежно-голубой, мятный, молочный, светло-серый, бежевый гарнитур. А чтобы интерьер не смотрелся плоско, добавьте немного ярких акцентов в виде скатерти, штор, посуда на открытых полках и пр.При возможности уберите дверь на кухнюКазалось бы, какую еще дверь можно установить на кухне вместо классической распашной? Однако, по мнению дизайнеров, они является чуть ли не самым худшим из возможных решений. Такая дверь требует места для открывания, поэтому она делает маленькую кухню еще более тесной.Если есть возможность, снимите дверь и уберите петли. Как только проход останется свободным, в комнате появится намного больше свободного пространства. Переживаете, что запахи с кухни будут распространятся по всей квартире? Эту проблему решает качественная мощная вытяжка. Или же, если дверь все-таки необходима, отдайте предпочтение выдвижной конструкции, которая не буде отнимать ценную площадь. Она одновременно сохранит ощущение открытого пространства, но при необходимости сможет обеспечить приватность.Подбирайте одинаковые ручки для шкафчиков и ящиковИногда при выборе фурнитуры мы не можем остановиться на чем-то одном, и пытаемся гармонично скомбинировать все купленные изделия между собой. На большой кухне это могло бы иметь смысл, ведь там есть, где развернуться, но в маленькой комнате подобное разнообразие лишь провоцирует визуальный шум. Глаза разбегаются, в них начинает рябить от обилия разномастных ручек, интерьер не выглядит сбалансированным.Чтобы избежать такого эффекта, используйте одинаковые ручки на всех шкафах и ящиках – единообразие сделать обстановку более аккуратной и опрятной. Даже если фурнитура одинакового цвета, не сочетайте скобы с «кнопками» – это создаст дисгармонию.Откажитесь от штор на окнахМы привыкли, что на окнах должны висеть шторы. Да, в случае с гостиной или спальней они действительно являются обязательным элементом, но на кухне вы смело можете отказаться от текстиля. Самый эффективный способ визуально увеличить комнату – впустить в нее как можно больше солнечного света, а плотные шторы будут этому мешать. Оставьте окно максимально открытым, уберите с подоконника стопки книг, высокие комнатные растения и другие вещи, которые загораживают свет.Если же вы живете в частном доме, на первом этаже или вам просто хочется при помощи занавесок закрыться от обзора с улицы, используйте римские или рулонные шторы. Они выглядят лаконично, не перегружают пространство и в любое время вы можете убрать их одним движением руки. Еще один вариант – крепить гардины под самый потолок, чтобы визуально сделать комнату выше. Для этих целей лучше подойдут минималистичные «плоские» шторы, а не складчатые изделия.Также в маленькой кухне важно продумать естественное освещение. Сделайте несколько сценариев, чтобы в комнате не осталось темных уголков. Над рабочей столешницей – led-лента, над обеденным столом – лампа на длинном проводе, по центру потолка – люстра для общего освещения, и пр.