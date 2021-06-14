Как спасти умирающую орхидею за 5 шагов

Орхидея фаленопсис — самый распространенный сорт орхидей, продаваемый во всем мире. Также, бытует мнение, что она требует меньше всего ухода. Однако это не означает, что за ней проще всего ухаживать.

И если вы читаете эту статью, вам, очевидно, интересно, как спасти свою умирающую орхидею — и пока она не полностью погибла, вы сможете оживить ее за несколько простых шагов. Просто потребуется время и терпение.







Независимо от того, есть ли у вас нездоровые корни или начальные признаки гниения стебля или кроны, чем раньше вы сможете это обнаружить, тем больше шансов вернуть свою орхидею к жизни.



Шаг 1: Понаблюдайте за орхидеей и диагностируйте проблемуВо-первых, внимательно посмотрите на орхидею, чтобы определить ее симптомы и что именно с ней не так. Необходимо понять, погибает ваша орхидея или просто находится в спящем состоянии.





Самый большой виновник гибели орхидеи — это чрезмерный полив или то, что орхидея остается в стоячей воде. Это может проявляться в гниении корней, стеблей или кроны. А гниение растительной массы приводит к появлению грибковых мошек .

Признаками умирающей орхидеи чаще всего являются обвисшие листья, которые выглядят обезвоженными, и корни, желтые, коричневые, мягкие, а иногда и черные.

Если ваша орхидея теряет все листья или все листья желтеют, это признак гнили кроны или стебля, и она может не выжить.Если корней не осталось (или их очень мало), растение не способно впитывать воду и необходимые ему питательные вещества.Шаг 2. Достаньте орхидею из горшка и выбросите егоОсторожно достаньте орхидею из горшка. Аккуратно уберите всю кору, стружку, мох, мульчу и кусочки почвы. Будьте осторожны во время процесса, так как корни любят обвиваться вокруг коры. Затем слегка промойте корни водой, чтобы очистить их от мусора. Теперь у вас остались только оголенные корни, и вам будет легче увидеть, какие из них вам нужно отрезать.Шаг 3: Отрежьте мертвые корниВозьмите пару острых ножниц или лезвие бритвы и простерилизуйте их медицинским спиртом. Обрежьте все желтые, коричневые и черные корни, включая кусочки, которые кажутся мягкими и не здоровыми. В зависимости от состояния вашей орхидеи вам, возможно, придется отрезать весь стебель. Если у вас корневая шейка полностью сгнила, то её можно отрезать. Если возникла гниль стебля, вам нужно срезать все коричневые и мягкие части стебля.Также необходимо опрыскать ё ё3% -ной перекисью водорода. Это убьет любой грибок или вредителей.Шаг 4: Пересадите орхидеюВозьмите прозрачный горшок, чтобы вы могли наблюдать, как растут корни, и проверять его состояние. Убедитесь, что у него есть много отверстий по бокам для вентиляции и отверстий на дне для дренажа.На дно горшка лучше положить дренаж в виде кусочков пенопласта. Заполните горшок примерно на две трети или чуть больше предпочитаемой почвенной смесью. Лучше всего смесь коры и мха. Затем поместите орхидею на кору. Если у растения достаточно здоровых корней, вы можете прикрыть корни небольшими кусочками коры или мульчи, но не слишком глубоко.Если вам пришлось срезать стебель, а от него осталось немного, вы можете сначала вставить колышек в кору, прислонить к нему орхидею и закрепить пластиковой стяжкой, чтобы она оставалась в вертикальном положении. Если у вас осталось совсем немного стебля, просто положите орхидею сверху на кору. Затем положите немного мха сфагнума. Мох будет увлажнять орхидею, обеспечивая необходимую влажность, а также способствовать росту корней. Сверху немного спрысните водой из распылителя.Шаг 5: Подождите, пока орхидея восстановитсяПоместите орхидею в теплое место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Окно на восток идеально, северная сторона тоже подойдет. Теперь все, что вы можете сделать, это следить за своей орхидеей на предмет признаков выздоровления или ухудшения состояния. Потребуется некоторое время, чтобы ваша орхидея снова зацвела.