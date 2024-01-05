15 проверенных советов, которые существенно упростят быт.
Каждый хочет решить накопившиеся проблемы и облегчить себе жизнь. Из-за этого большинство людей тратит много денег на гаджеты и инструменты, которые им на самом деле не нужны. При этом мало кто знает, что есть множество простых лайфхаков, с помощью которых можно сделать то же самое, но быстрее и не тратя кучу денег.
1. Воск
Водонепроницаемая обувь: пригодится воск.
Как только холщовые туфли намокают, создается впечатление, что они остаются мокрыми постоянно. Однако, если взять обычную свечу без запаха и тщательно натереть ей обувь, после чего нагреть феном, воск исчезнет и будет действовать как защитное покрытие для обуви.
2. Зефир
Воспаление горла: поможет зефир.
Существует несколько различных способов устранения неприятной боли в горле. Тем не менее, мало кто мог бы додуматься, что для этого нужно есть маршмэллоу или зефир. Правильно, желатин в составе маршмэллоу успокаивает боль в горле.
3. Зеленый чай
Похудение: пригодится зеленый чай.
Если кто-то хочет похудеть, ему стоит выпивать 2 чашки зеленого чая в день. Исследования показали, что если люди питаются тем же, чем и всегда, но при этом пьют зеленый чай, теряют в среднем 1,3 кг за 12 недель.
4. WD-40
Удаление чернильных пятен: пригодится WD-40.
Если на ткани есть пятна от чернил, можно попробовать использовать WD-40. WD-40 - это промышленный растворитель, способный удалить чернила. Правда, нужно быть очень осторожным, поскольку он может повредить тонкие ткани.
5. Силикагель
Предотвратить повреждения от влаги: пригодится силикагель.
Практически все находили крошечные пакетики с силикагелем в покупаемой одежде или обуви. Так вот, не стоит выбрасывать их. Вместо этого нужно найти места, в которых влага может нанести урон, такие как ящики в ванной комнате, и положить пакетики туда.
6. Пластиковая бутылка
Забитый туалет: пригодится пластиковая бутылка.
Без вантуза под рукой может быть трудно очистить туалет или раковину, когда забились трубы. Если взять большую бутылку с водой и отрезать ее верх, то можно использовать бутылку как вантуз.
7. Гильза губной помады
Как спрятать деньги: пригодится гильза губной помады.
Много кто переживает, что у него могут украсть карманные деньги при путешествии за границу. Один из простейших способов спрятать денежные средства - использовать пустой контейнер гигиенической помады. Просто нужно вытащить из него «внутренности» и засунуть вместо них купюры, свернутые в трубочку.
8. Падение «минусом» вниз
Проверка щелочных батарей: падение «минусом» вниз.
Чтобы узнать, не разрядились ли щелочные батареи, можно бросить их с высоты 15 см на плоскую поверхность «минусом» вниз. Если батарейка отскочит один раз (или вовсе не подпрыгнет), то она полна. Если она отскочит от стола больше одного раза, то батарея разряжена.
9. Тесто в бутылке
Блины за пару минут: пригодится тесто в бутылке.
Если вдруг захотелось блинов, но не хочется тратить время на приготовление теста, можно использовать заготовленное впрок. Для этого нужно взять бутылку от кетчупа, промыть ее, сделать тесто и залить в бутылку. Так всегда под рукой будет готовое к употреблению тесто для блинов. Просто не нужно забывать хранить его в холодильнике.
10. Очки для плавания
Нарезание лука: пригодятся очки для плавания.
Во время нарезания лука для приготовления пищи, стоит надевать... очки для плавания. Хотя это будет выглядеть нелепо, слезы не потекут.
11. Подвесная стойка для обуви
Организация чистящих средств: пригодится подвесная стойка для обуви.
Большинство людей запихивают все свои моющие средства под раковину в ванной или в шкафчик, а потом подолгу ищут нужное средство. Чтобы устранить эту проблему, можно взять подвесную стойку для обуви и вставить бутылки с чистящими средствами в каждый слот.
12. Уксус и соленая вода
Ржавые инструменты: пригодятся уксус и соленая вода.
Если дома есть ржавые инструменты, которые больше не используются, можно не выбрасывать их. Вместо этого стоит вымочить их в смеси уксуса и соленой воды. Возможно, после этого инструменты придется почистить. Конечно, когда ржавчина исчезнет, обязательно необходимо высушить принадлежности.
13. Яркий маркер
Поиск багажа в аэропорту: пригодится яркий маркер на ручке чемодана.
Чтобы облегчить себе поиск багажа в аэропорту по прибытии, предварительно нужно обернуть ярким кусочком ткани ручку чемодана. Так можно будет сразу узнать свой чемодан, а и кто-то другой по ошибке не примет его за свой багаж.
14. Перевернутые солнцезащитные очки
Подставка для мобильника: пригодятся солнцезащитные очки.
Зачастую, когда хочется посмотреть видеоролик, нужна удобная подставка для мобильного телефона. Просто можно взять пару солнцезащитных очков и перевернуть их. Вуаля — все готово.
15. Лак для ногтей
Цветные ключи: пригодится лак для ногтей.
Если у кого-то в связке собралось много ключей, и он постоянно ищет нужный в данный момент, можно просто покрасить верхушки ключей разноцветным лаком. После этого стоит просто запомнить, что, к примеру, красный, - это ключ от квартиры.
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