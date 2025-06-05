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Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать

Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать В кухне каждой страны найдется такое блюдо, которое приезжему туристу покажется странным. Например, приехавшие исследовать российские просторы иностранцы не могут понять, как можно есть слои соленой сельди с вареными овощами, желеобразную смесь из говядины и курицы или плавающие в кефире или квасе огурцы и колбасу.


В силу кулинарных особенностей региона и личных пристрастий одно и то же блюдо может показаться представителям разных стран фантастически вкусным или же несъедобным. В повседневном меню отдельных стран есть и такие блюда, которые не рискнул бы попробовать даже выживальщик, оказавшийся в экстремальных условиях. Эти 13 блюд, мягко говоря, на большого любителя. Выглядят они еще хуже, чем пахнут, и обладают весьма специфическим вкусом, способным удивить даже самых отъявленных любителей экзотики. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать В Мексике некоторые насекомые считаются деликатесом. Как, например, эти живущие на агаве черви, которыми начиняют тако. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать Это блюдо выглядит вполне аппетитным только до тех пор, пока неподготовленному туристу не раскроют секрет — из чего же оно состоит. А делают его из смеси нарезанных овощей и измельченных кузнечиков. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать Мясо саранчи содержит 46% белка, 4,5% жира и ряд других веществ, благодаря чему обладает большой питательной ценностью. Неудивительно, что некоторые народы употребляют ее в пищу, просто обжаривая в масле и посыпая солью. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать Еще один деликатес на любителя — миндальное печенье, декорированное сушеными насекомыми. Производят его вовсе не в Азии, а в Европе. В компании Micronutris полагают, что через несколько лет насекомые станут главным источником белка, поэтому в свои сладости они добавляют обезвоженных сверчков, личинок, мучных червей и прочих насекомых.
Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать В будущем с дефицитом продуктов ученые собираются бороться именно с помощью насекомых. Чтобы подготовить к этому жителей планеты морально, некоторые компании уже производят гибридные продукты вроде этих пирожных с заварным кремом и личинками мучного червя. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать Одно из самых популярных блюд в Юго-Восточной Азии — замороженный пудинг из крови утки или свиньи. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать В китайском ресторане в древнем городе Джокьякарта на острове Ява можно отведать мясо кобры. Подают его в составе гамбургера. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать В день летнего солнцестояния в китайском городе Юлин готовят мясо кошек и собак. Этой жестокой традиции уже более 600 лет. Ежегодно проведение фестиваля вызывает масштабные акции протеста по всему миру: миллионы защитников животных призывают отказаться от традиции и перейти на привычную еду. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать В провинции Чжэцзян в Китае традиционным блюдом считается тунцзыдань — куриные яйца, отваренные в моче мальчиков, не достигших 10-летнего возраста. Яйца варят целый день, при этом надламывая скорлупу, чтобы моча проникала внутрь яйца. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать В городе на северо-западе Саудовской Аравии в пищу употребляют ящериц шипохвостов. Животных едят как после термической обработки, так и в сыром виде. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать В Малави в пищу употребляют вареных крыс. Приобрести их можно прямо на обочине дороги. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать Лягушка без кожи является одним из ингредиентов традиционного напитка, который готовят в Перу, например на рынке в Сан-Хуан-де-Луриганчо, Лима. Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать Для ежегодного ужина Клуба исследователей готовят множество различных деликатесов. На последнем мероприятии, прошедшем в отеле Waldorf Astoria в Нью-Йорке, главным блюдом меню были аллигаторы, приготовленные целиком.

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