Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать

В кухне каждой страны найдется такое блюдо, которое приезжему туристу покажется странным. Например, приехавшие исследовать российские просторы иностранцы не могут понять, как можно есть слои соленой сельди с вареными овощами, желеобразную смесь из говядины и курицы или плавающие в кефире или квасе огурцы и колбасу.
В силу кулинарных особенностей региона и личных пристрастий одно и то же блюдо может показаться представителям разных стран фантастически вкусным или же несъедобным. В повседневном меню отдельных стран есть и такие блюда, которые не рискнул бы попробовать даже выживальщик, оказавшийся в экстремальных условиях. Эти 13 блюд, мягко говоря, на большого любителя. Выглядят они еще хуже, чем пахнут, и обладают весьма специфическим вкусом, способным удивить даже самых отъявленных любителей экзотики. В Мексике некоторые насекомые считаются деликатесом. Как, например, эти живущие на агаве черви, которыми начиняют тако. Это блюдо выглядит вполне аппетитным только до тех пор, пока неподготовленному туристу не раскроют секрет — из чего же оно состоит. А делают его из смеси нарезанных овощей и измельченных кузнечиков. Мясо саранчи содержит 46% белка, 4,5% жира и ряд других веществ, благодаря чему обладает большой питательной ценностью. Неудивительно, что некоторые народы употребляют ее в пищу, просто обжаривая в масле и посыпая солью. Еще один деликатес на любителя — миндальное печенье, декорированное сушеными насекомыми. Производят его вовсе не в Азии, а в Европе. В компании Micronutris полагают, что через несколько лет насекомые станут главным источником белка, поэтому в свои сладости они добавляют обезвоженных сверчков, личинок, мучных червей и прочих насекомых. В будущем с дефицитом продуктов ученые собираются бороться именно с помощью насекомых. Чтобы подготовить к этому жителей планеты морально, некоторые компании уже производят гибридные продукты вроде этих пирожных с заварным кремом и личинками мучного червя. Одно из самых популярных блюд в Юго-Восточной Азии — замороженный пудинг из крови утки или свиньи. В китайском ресторане в древнем городе Джокьякарта на острове Ява можно отведать мясо кобры. Подают его в составе гамбургера. В день летнего солнцестояния в китайском городе Юлин готовят мясо кошек и собак. Этой жестокой традиции уже более 600 лет. Ежегодно проведение фестиваля вызывает масштабные акции протеста по всему миру: миллионы защитников животных призывают отказаться от традиции и перейти на привычную еду. В провинции Чжэцзян в Китае традиционным блюдом считается тунцзыдань — куриные яйца, отваренные в моче мальчиков, не достигших 10-летнего возраста. Яйца варят целый день, при этом надламывая скорлупу, чтобы моча проникала внутрь яйца. В городе на северо-западе Саудовской Аравии в пищу употребляют ящериц шипохвостов. Животных едят как после термической обработки, так и в сыром виде. В Малави в пищу употребляют вареных крыс. Приобрести их можно прямо на обочине дороги. Лягушка без кожи является одним из ингредиентов традиционного напитка, который готовят в Перу, например на рынке в Сан-Хуан-де-Луриганчо, Лима. Для ежегодного ужина Клуба исследователей готовят множество различных деликатесов. На последнем мероприятии, прошедшем в отеле Waldorf Astoria в Нью-Йорке, главным блюдом меню были аллигаторы, приготовленные целиком.
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Экстремальные блюда, которые не каждый рискнет попробовать
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