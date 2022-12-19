Продукты с плесенью: что можно есть, а что - нельзя

1. Не есть: заплесневелые мягкие фрукты и ягоды

Плесень на мягких фруктах и ягодах — это тревожный признак. /Фото: p0.pikist.com

2. Можно есть: заплесневелую салями и ветчину

Ветчина и различные виды колбас можно спасти, даже если на них появился белый налет. /Фото: p0.pikist.com

3. Не есть: заплесневелый йогурт или сметану

Молочные продукты больше всего подвержены появлению плесени. /Фото: img-global.cpcdn.com

4. Можно есть: твердый сыр с плесенью

Твердый сыр не особо подвержен распространению плесени. /Фото: metbuat.az

5. Не есть: заплесневелые варенье и желе

Любое варенье, джем или желе с белесым налетом нужно сразу выбрасывать. /Фото: img-global.cpcdn.com

6. Можно есть: поврежденные твердые фрукты

С зараженными плесенью апельсинами и мандаринами лучше не рисковать, а вот яблоко можно спасти. /Фото: i.pinimg.com

7. Не есть: заплесневелые орехи

С употреблением орехов нужно быть крайне осторожным. /Фото: img.luzernerzeitung.ch

8. Можно есть: заплесневелые твердые овощи

Морковь и перец не обязательно выбрасывать при начальных признаках плесени. /Фото: delo.ua