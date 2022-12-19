Продукты с плесенью: что можно есть, а что - нельзя

Конечно, в большинстве случаев, только увидев плесень на каком-либо продукте, лучше не рисковать и выбросить его в мусорное ведро. Это убережет желудок и здоровье от неприятных последствий. Однако есть и такие продукты, которые можно использовать частично и не опасаться за свое самочувствие. Ведь бывает жалко избавляться от продуктов, которые только были куплены или только слегка стали портиться из-за неправильного хранения. Novate.ru предлагает подборку продуктов, которые можно и нельзя есть, когда на них появляется плесень.
1. Не есть: заплесневелые мягкие фрукты и ягоды
Плесень на мягких фруктах и ягодах — это тревожный признак. /Фото: p0.pikist.com
Мягкие фрукты, которые легко повредить или ударить, более склонны к образованию плесени. К ним в первую очередь относятся ягоды, персики и виноград. И даже если совсем недавно виноград выглядел целым, свежим и красивым, а на сейчас на нем есть немного плесени, лучше сразу выбросить всю гроздь, потому что болезнетворные бактерии очень быстро распространяются и глубже проникают в мякоть плодов. Более крупные мягкие фрукты, например персики, можно выбрасывать поштучно, но не стоит срезать пропавшую часть и употреблять в пищу остаток. Мягкие плоды имеют высокое содержание влаги, что делает их идеальными для роста плесени, даже если они имеют высокое содержание кислоты.
Полезный совет: Если мягкие фрукты соприкасаются с другими фруктами и овощами, хранящимися рядом с ними, обязательно стоит осмотреть их, потому что плесень имеет свойство быстро распространяться.
2. Можно есть: заплесневелую салями и ветчину
Ветчина и различные виды колбас можно спасти, даже если на них появился белый налет. /Фото: p0.pikist.com
Даже если на салями, есть немного плесени, ее еще можно спасти, осторожно маневрируя ножом. Некоторые твердые салями на самом деле сделаны с плесенью, которая образует белый налет способствующий защите мяса от бактерий. На сушеной ветчине также может образоваться аналогичная поверхностная плесень. Если получается соскрести, смыть или срезать плесень на этих видах мяса, после такой обработки их можно есть.
3. Не есть: заплесневелый йогурт или сметану
Молочные продукты больше всего подвержены появлению плесени. /Фото: img-global.cpcdn.com
Мягкие молочные продукты, такие как йогурт и сметана, также очень часто страдают от плесени. Несмотря на то, что йогурт — это ферментированный продукт, в котором много полезных пробиотических культур, способствующих регуляции работы пищеварительного тракта, из-за высокого содержания влаги на нем быстро растет и распространяется плесень. Если вы заметили, что контейнер для йогурта или сметаны, или любого другого молочного продукта, вздувается, это, скорее всего, дополнительная ферментация и плохой признак, свидетельствующий о порче продукта, поэтому его лучше сразу выбросить.
4. Можно есть: твердый сыр с плесенью
Твердый сыр не особо подвержен распространению плесени. /Фото: metbuat.az
В то время как мягкие сыры с плесенью, как и мягкие молочные продукты, следует выбрасывать, если они покрыты плесенью, твердые сыры, которые не были приготовлены с плесенью, можно обрезать, оставив не поврежденную часть. Обрезать следует не только продукт, непосредственно зараженный плесенью, но и не менее 2,5 см окружающей его области. Следует тщательно проследить, чтобы нож не касался зараженных участков, чтобы частицы плесени не попали на нормальную часть сыра. Все эти правила действуют только в том случае, если на сыре есть всего лишь небольшой пропавший участок. Если их больше или они обширные, то продукт лучше выбросить.
5. Не есть: заплесневелые варенье и желе
Любое варенье, джем или желе с белесым налетом нужно сразу выбрасывать. /Фото: img-global.cpcdn.com
Если в банке с желе или вареньем есть какой-то странный налет, не стоит даже задумываться о том, чтобы снять его и есть остальную часть. Джемы и желе содержат много влаги, поскольку они сделаны из фруктов, поэтому они подвержены быстрому распространению плесени. Если все же употребить их в пищу, можно нарваться на серьезное заболевание, сопровождающееся расстройством желудочно-кишечного тракта, а иногда даже к нарушению работы печени или почек.
6. Можно есть: поврежденные твердые фрукты
С зараженными плесенью апельсинами и мандаринами лучше не рисковать, а вот яблоко можно спасти. /Фото: i.pinimg.com
Твердые плоды, такие как некоторые виды груш, яблоки, зеленые абрикосы, айва, нектарин, ананас, можно есть, если они немного испортились в одном месте, если удалить поврежденную часть и на 2,5см по периметру вокруг и под ней. Но если плесень находится на кожуре апельсина, мандарина или грейпфрута, никогда нельзя быть уверенным, насколько споры плесени проникли вглубь съедобной мякоти. Поэтому такие фрукты лучше сразу выбрасывать.
7. Не есть: заплесневелые орехи
С употреблением орехов нужно быть крайне осторожным. /Фото: img.luzernerzeitung.ch
Миндаль, фисташки и другие орехи обладают целым рядом полезных свойств для здоровья, но они также могут содержать плесень из-за отсутствия консервантов. Тем не менее, соленые, жареные или обработанные иным образом орехи и семена с большей вероятностью содержат консерванты и менее склонны к развитию плесени. Арахис, пекан, фисташки, бразильские орехи, грецкие орехи, фундук и миндаль с большой вероятностью могут привлекать микотоксины, которые способствуют ухудшению иммунной защиты или повышенному риску некоторых видов рака. Любые физические повреждения, в том числе странная окраска или сморщивание, — повод для того, чтобы выбросить орехи.
8. Можно есть: заплесневелые твердые овощи
Морковь и перец не обязательно выбрасывать при начальных признаках плесени. /Фото: delo.ua
Твердые овощи можно спасти от мусорного ведра, если срезать зараженную плесенью область и окружающую ее нормальную часть с расстоянием не менее 2,5 см. Морковь, капуста и перец, прекрасно подходят для употребления, если устранить или смыть плесень. Однако при ее удалении следует проявить осторожность и не занести бактерии ножом на безопасные чистые участки продукта.
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