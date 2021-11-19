10 малоизвестных фактов из жизни простых людей в Древнем Египте

Малоизвестные факты из жизни простых людей в Древнем Египте.
Когда речь заходит о Древнем Египте, то большинство вспоминают о фараонах, пирамидах, мумиях и золотых артефактах. И при этом подавляющее большинство не имеет не малейшего понятия о том, как жили в этой стране самые обычные люди.
1. Настольные игры
Египтяне любили настольные игры.
После трудового дня простые люди в Древнем Египте тоже стремились отдохнуть. Самым популярным способом проведения досуга были настольные игры. Играть могли двое или сразу несколько игроков, а если не было игровых досок, то поле для игры рисовали прямо на земле. Любимой игрой была «сене». Поле было разделено на 30 квадратов - в 3 ряда по 10, в некоторых квадратах рисовали символы, которые обозначали что-то хорошее или наоборот неудачу.
Победителем признавался тот, чьи фишки вошли в «загробную жизнь» первыми, минуя клетки неудачи. Сене была глубоко переплетена с религией. Победителя, как утверждалось, охраняли боги, а на доске часто рисовали гробницы, чтобы защитить умершего во время перехода к загробной жизни.
В игре Асеб на поле было 20 квадратов. Чтобы освободить фишку из «домашнего» квадрата, нужно было выбросить на кубике четыре или шесть. Если фишка становилась на квадрат, удерживаемый противником, она отправлялась обратно на домашний квадрат. Правила «мехена» и другой игры «гончие и шакалы» неизвестны. Доска для мехена выглядела как скрученная змея.
2. Чувство юмора
Египетские художники не были лишены чувства юмора.
Сегодня мало что известно о древнеегипетском юморе, но это совсем не значит, что у древних оно отсутствовало. Так, в Фивах около 2000 г. до н.э., резчик на стене гробницы создал изображение умершего визиры фараона. Он был очень важной особой при жизни и, скорее всего, должен был быть изображен с благородным лицом.
Но художник придал визирю удрученный взгляд с поднятой бровью, будто Даги был удивлен, что он умер. Резьба, выполненная во время правления Аменхотепа III (1389-1349 г.г. до н. э.), показывает писца и бабуина (это животное ассоциировали с Тотом, богом письменности). У бабуина весьма смешные брови.
Не сдерживали сарказм художники, и когда изображали врагов Египта. Мемориальная доска из слоновой кости показывает пленного ассирийского принца с глупым видом и выпученными глазами. Напряженные отношения с нубийцами, вероятно, заставили художника сделать рельеф, показывающий нубийца с преувеличенными и нелепыми чертами лица.
3. Артрит
Египетские художники с необычным артритом.
Когда исследователи недавно изучили останки тех, кто создавал и украшал знаменитую Долину Царей, они обнаружили что-то странное. Примерно 3500 лет назад большинство резчиков и живописцев, которые украшали могилы фараонов, были родом из деревни Дейр-эль-Медина. Обычно у художников со временем появляются проблемы с руками. Остеоартрит среди исследованных останков мужчин гораздо чаще был распространен в лодыжках и коленях.
После изучения древних записей этой деревни причина была раскрыта. Несмотря на тяжелый труд в некрополе, люди не хотели ночевать «на костях» и каждый день ходили ночевать в другое место . В течение недели они жили в хижинах возле королевских гробниц, а дорога к ним вела через крутой холм, на который дважды в день приходилось подниматься и спускаться.
В конце недели мастера отправлялись в Дейр-эль-Медина, к которому нужно было добираться 2 километра по холмам. В понедельник они снова возвращались к некрополю. Это продолжалось годами, а для некоторых людей - десятилетиями. По всей вероятности, столь длительные переходы и привели к появлению болезни, не свойственной для данной профессии.
4. Рацион
Рацион зависел от социального класса.
О кулинарных рецептах древних египтян, вероятно, уже никто и никогда не узнает. Не было найдено никаких записей, но узнать о том, чем питались египтяне, можно из произведений искусства того времени. Некоторые ингредиенты употреблялись всеми классами, но ряд продуктов простолюдинам был запрещены. К примеру, копчение рыбы было строго уделом жрецов. Зато ежедневной пищей всех слоёв общества было пиво и хлеб.
Хлеб заквашивали в воде, получая мутный напиток, который был существенной частью рациона низших классов. В дополнение к зерновым блюдам, таким как каша, в рацион входили мясо, мед, финики, фрукты и дикорастущие овощи. Рабочие ели только два раза в день.
На завтрак у них был хлеб, пиво, а иногда и лук. На обед к этому добавляли приготовленные овощи и мясо. Жрецы и фараоны питались несоизмеримо лучше. В гробницах были найдены изображения банкетов, где столы ломились от вина, газелей, запеченных в меду, жареной птицы, фруктов и десертов.
5. Зубы
Серьезные проблемы с зубами.
Египтяне страдали от разрушения эмали, поскольку в их еде постоянно встречался песок. Проблема на самом деле была огромной. Исследование, проведенное на 4800 зубах из египетских гробниц, показало, что 90 процентов зубов были очень изношены.
Это приводило к возникновению таких состояний, таким как кисты, множественные абсцессы и остеоартрит челюсти. Излишне говорить, что хроническая зубная боль была повседневной неотъемлемой частью жизни в Древнем Египте. Несмотря на известную любовь египтян к чистоте, нет никаких доказательств того, что у древних египтян была развита стоматология.
6. Зерно
Торговля в Древнем Египте.
Денежная система Древнего Египта до конца не понятна. Раньше считалось, что она была основана на бартере без какой-либо формы валюты. Но этот вывод был сделан исключительно по сохранившимся изображениям, на которых был показан обмен товарами. Хотя торговля, безусловно, существовала, она не могла поддерживать коммерческую систему государства настолько обширной.
Одним из основных товаров было зерно, которое выращивалось в массовом масштабе. Избыток зерна хранился в сети силосов по всему Египту и использовался для оплаты труда рабочих, которые работали над крупными общественными проектами. Но, к примеру, что было делать, если кто-то хотел купить дом.
Ведь в данном случае мешком с зерном не обойдешься. Древние египтяне работали с единицей стоимости, называемой «шат». Данный валютный стандарт существовал еще в Древнем царстве (2750-2150 до н.э.), но сегодня никто не знает, что это было. Известно лишь, что один шат стоит 7,5 грамма золота.
7. Семья
Создание семьи.
В Древнем Египте приветствовалась традиционная семья с большим количеством детей. Девушки обычно выходили замуж в раннем подростковом возрасте. В то время как примеры брака по любви действительно встречались, брак был в первую очередь способом взаимопомощи в существовании для мужчины и женщины. Мужчина считался несовершенным, пока он не женился.
Фрески традиционно изображают мужчин темными от работы на свежем воздухе, а женщин бледными, поскольку они только вели домашнее хозяйство. Египетские жены рожали много и часто, поэтому они постоянно сталкивались с опасностями, которыми им грозили роды. Эффективной контрацепции не существовало, а акушерки ничего не могли сделать, если что-то «шло не так» во время родов.
Младенцев кормили грудью до трех лет. Мальчиков рано начинали обучать рабочим профессиям, а девочек уходу за детьми, кулинарии и шитью одежды. Ожидалось, что старший сын (а если его не было, то дочь) позаботится о своих пожилых родителях, а когда придёт время достойно похоронит их.
8. Равенство полов
Гендерное равенство в Древнем Египте.
Египетские женщины занимались не только домашними делами, при желании они могли работать и иметь собственность. Если в Древнем Риме женщин даже гражданами не считали, то в Египте женщины могли жить даже без мужчины-опекуна. Они могли инициировать развод и обращаться в суд.
Женщин не принуждали к браку, они могли составлять и подписывать юридические документы и строить свою карьеру. Тем не менее, в большинстве высших профессий доминировали мужчины. Лишь небольшой процент женщин стал почетными жрицами, книжниками, целителями и фараонами. По сути, первым регионом, в котором были расширены права женщин, был Древний Египет, а не Запад, как считают многие.
9. Инвалиды
Инвалиды в Древнем Египте.
В древнем мире о полноценной медицинской помощи речь просто не шла. А психические заболевания считали настолько постыдными, что китайские семьи скрывали слабоумных членов семьи от общественности. В Греции же их бросали на произвол судьбы, и они бродили по улицам. В Древнем Египте к таким людям были совершенно другое отношение.
Местные моральные писания учили уважению к тем, кто имеет физические недостатки. Карлики не рассматривались как инвалиды и часто работали помощниками, надзирателями, опекунами, художниками и артистами. Среди скелетов Дейр-эль-Медина (деревня художников в Долине Царей) были найдены останки молодого человека, который родился с атрофированной ногой. Как показала экспертиза его останков показала, этот человек отнюдь не был изгоем, а хорошо жил и занимал высокое положение. Что касается психических заболеваний, то египтяне вместо того, чтобы обвинять или порицать подобных пациентов, старались адаптировать их в обществе.
10. Насилие
Насилие в Древнем Египте.
На многих произведениях искусства того периода задокументированы сцены из домашнего быта. И хотя выглядят они весьма идеалистически и юридическое равенство действительно имело место в древнеегипетском обществе, насилие в отношении женщин и детей оставалось реальностью. Учёным стали известны ужасающие случаи. Так, у 2000-летнего скелета малыша в оазисе Дахлех были переломы спины, таза, ребер и рук. Некоторые из них были старее других и кости срослись, что является классическим признаком долгосрочного физического насилия.
В древнем городе Абидос была обнаружена 4000-летняя жертва. Женщине было около 35 лет, когда она получила смертельное ранение в спину. Исследование ее костей выявило, что женщина всю жизнь подвергалась физическому насилию. У нее были старые и новые переломы, которые явно свидетельствуют, что несчастную неоднократно пинали или били по ребрам. На ее руках также были травмы, возможно, от попыток защититься. Поскольку ее обидчик явно в течение очень долгого времени был рядом с женщиной, он мог быть ее мужем.
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