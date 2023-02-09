Путешествие в Калькутту

Я продолжаю свое двухмесячное странствие по Индии. Проехав Дели, Раджастхан, Уттар-Прадеш и Бихар с Дарджилингом, за публикацией «За что я люблю Мумбаи» я публикую свое второе признание в любви — другому прекрасному городу, бывшей британской колонии — Калькутте



















«Жизнь — бездна неведомого, ступи на нее не страшась», — завещала мать Тереза, главный калькуттский бренд.







А в фильме «Евротур» я слышал, что если наступить голой ногой на пол общественного туалета в Калькутте, то впоследствии придется ампутировать ногу. Я видел этого человека здесь. Он положил ногу рядом с собой и просил для нее подаяния. Такой я видел Калькутту в 2011 году. С тех пор я приехал сюда уже в третий раз.



И все-таки Калькутта — город культурный. Обратная от Мумбаи сторона Индостана — кажется, что вроде одна страна, но если присмотреться — всё здесь иначе. Калькутта, которую зачем-то переименовали в Колкату, совсем недавно была регионом прокоммунистическим. На центральной площади стоит Ильич в пальто при 30 градусах и в традиционной индийской гирлянде, стены трущоб покрывают большие граффити со Сталиным.



Люди до сих пор печатают на печатных машинках. На одном из самых больших стадионов Азии сушится кипа грязных ковров и привязан голодный козел. Сегодня я расскажу, за что я еще люблю Калькутту.



Уличные бани

Сонагачи

Мать

Цветочный рынок

Носильщики

Трамваи и такси

Ходячие рикши

Индийский фотошоп

Саддер-стрит и мясной рынок

Гаты и урны