Подкормка максимально простая, но при этом эффективная — проверьте сами! Все ингредиенты для неё, скорее всего, уже есть у вас дома. Орхидея преобразится на глазах: станет живее, выпустит новые цветоносы и сочные корешки. Подкармливать нужно всего раз в месяц!







Натуральная подкормка для орхидеи

Понадобится 2 кожуры банана. Нарежьте её на кусочки.Также добавьте 2 скорлупы от яиц. Перед тем как разбить яйцо, промойте его с мылом, а после — удалите тонкую скользкую плёнку внутри. Измельчите скорлупу руками, добавьте к банановой кожуре.Залейте 1 л кипятка, поставьте на огонь. После закипания уменьшите и варите 10 минут.Дайте жидкости полностью остыть. Остывшую подкормку процедите от кожуры и скорлупы. Доведите общий объём подкормки до 1 л. Используйте чистую воду из фильтра или покупную.На одно растение орхидеи достаточно 8 ст. л. подкормки. Такой же подкормкой можно удобрить все комнатные цветы! Достаточно вносить натуральную подкормку раз в месяц, и орхидея преобразится на глазах!