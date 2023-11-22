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Натуральная подкормка для орхидеи

Подкормка максимально простая, но при этом эффективная — проверьте сами! Все ингредиенты для неё, скорее всего, уже есть у вас дома. Орхидея преобразится на глазах: станет живее, выпустит новые цветоносы и сочные корешки. Подкармливать нужно всего раз в месяц!


Натуральная подкормка для орхидеи



Понадобится 2 кожуры банана. Нарежьте её на кусочки.



Также добавьте 2 скорлупы от яиц. Перед тем как разбить яйцо, промойте его с мылом, а после — удалите тонкую скользкую плёнку внутри. Измельчите скорлупу руками, добавьте к банановой кожуре.



Залейте 1 л кипятка, поставьте на огонь. После закипания уменьшите и варите 10 минут.



Дайте жидкости полностью остыть. Остывшую подкормку процедите от кожуры и скорлупы. Доведите общий объём подкормки до 1 л. Используйте чистую воду из фильтра или покупную.



На одно растение орхидеи достаточно 8 ст. л. подкормки. Такой же подкормкой можно удобрить все комнатные цветы! Достаточно вносить натуральную подкормку раз в месяц, и орхидея преобразится на глазах!


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Орхидеяподкормка

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