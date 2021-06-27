Что такое «Голливудская бухгалтерия», и каков был бюджет известных фильмов

Чтобы получить – отдай

Съемка массовых сцен – одна из затратных статей кинематографа

Надо уметь считать!

«Цыплят по осени считают»

Создатели мультфильма «Король лев» заработали несколько миллиардов долларов только на товарах с изображениями героев

Настоящие провалы

Один из лидеров отечественного кинопроката – фильм «Обитаемый остров»