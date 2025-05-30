Советские изобретения бытовой техники, которые уже не используются, но навсегда останутся в сердцах

В СССР было множество инноваций, они стали очень памятными и напоминающими о той эпохе. Также это касается и бытовой техники, которая, может и не была в каждом доме, но всё равно знакома многим. Они приносили много пользы советским людям и действительно были нововведениями в техническом плане. Также вся техника отличалась своей надёжностью, потому служила долгие годы и до сих пор вспоминается с теплом и любовью.
1. Бритва «Спутник»
Спутник /Фото: нумизмания.рф
Она была одной из первых электрических бритв, хотя на первый взгляд может показаться, что она была совершенно обычной. Бритву производили на часовом заводе в Челябинске, потому как и всю другую продукцию завода, её необходимо было изначально завести, как часы. Работала она на основе спиральной пружины, и чтобы активировать её, необходимо было повернуть ручку на корпусе. Она была разработана и выпущена в середине шестидесятых и быстро завоевала огромную популярность из-за доступности и высокого качества. Дизайн у бритвы был простой, а использовать её было просто даже тем, кто до этого подобными бритвами не пользовался. Кстати, такую бритву можно найти в продаже и сегодня, хоть их уже и не выпускают, но пользоваться ей всё ещё возможно.
2. Миксер «Воронеж 2»
Миксер /Фото:corm.ru
Ещё один из выдающихся примеров советской бытовой техники. Но, увы, он в свободной продаже так и не появился. И всё же миксер из-за своих уникальных характеристик занимает место в истории. Возможно, его не стали впускать в продажу из-за его внушительных размеров, которые нелепо бы смотрелись на кухне простых советских граждан. Весил он тоже прилично. Однако увидеть такие устройства было можно, они обычно находились на кухнях, в кафе или парках аттракционов. Благодаря ему можно было взбивать напитки сразу в трёх стаканах.
Скорость вращения венчиков была двенадцать тысяч оборотов за одну минуту, благодаря чему коктейли получались очень хорошими. Выпускался он с семидесятых по восьмидесятые годы. И хотя некоторые утверждают, что эта идея не эксклюзивная и была позаимствована у американского устройства Нamilton Bеаch, но это утверждение не выдерживает никакой критики.
3. Стиральная машинка «Малютка»
Удобная была вещь /Фото:youla.ru
Машинка была так востребована и отличалась ото всех предыдущих тем, чтобы была очень компакта. Вопрос об ограниченном пространстве в советских квартирах всегда был актуален, и такая машинка стала настоящим открытием для многих домохозяек. Выпущена она была в начале семидесятых годов и быстро завоевала популярность. Благодаря ей можно было легко и эффективно стирать в крошечных ванных хрущёвок, и при этом она не загромождала место.
К тому же машинку можно было легко переносить, например, на кухню, а после возвращать обратно. Её размеры и правда были очень маленькими — 550×450×370 мм. К тому же малютка была доступна по цене, что и делало её столь привлекательной. Сегодня такие машинки так и не утратили актуальности, правда, появились более усовершенствованные складные варианты. Но принцип их работы остаётся прежним, постирать немного вещей не запуская большую стильную машину.
4. Пельменница
Для изготовления идеальных пельменей /Фото:pikabu.ru
Забыть форму для лепки пельменей в виде пистолета, выпущенную в Советском Союзе, невозможно. Она до сих пор хранится на многих кухнях и продолжает исправно работать. Поскольку пельменей всегда ели много, она действительно была полезным предметом бытовой техники для домохозяек. И она, безусловно, выделяется среди всех предыдущих и последующих аналогов. Благодаря ей процесс лепки становился легче, быстрее и проще, к тому же форма пельменей была куда ровнее. Особенно если сравнивать с железной шестиугольной формой. Этот пистолет был в форме трубки с круглым крем и подвижной внутренней частью. Тесто помещали внутрь и просто выдавливали верхнюю часть, создавая круглый пельмень.
Увы, с распадом СССР интерес к подобным гаджетам практически исчез, но хоть эта конструкция и осталась в прошлом, всё равно вызывает ностальгию.
5. Фен «Аэлита»
Необычный фен /Фото:livemaster.ru
Смотря на этот фен, сначала даже сложно понять, что это на самом деле такое, он больше похож на радио. К тому же к такому устройству ещё и прикрепляется какой-то противогаз. Изобретение и правда удивительное. Однако именно он стал находкой для советских женщин, которые стремились создать идеальную прическу. Создан он был в начале восьмидесятых и хоть выглядел устрашающе, отличался простотой в использовании, став одним из символов эпохи.
Он не выдувал горячий воздух в открытое пространство вокруг, а направлял его внутрь специальной шапочки, которая надевалась на голову. Такой процесс сушки был куда эффективнее и быстрее. С ним получалась хорошая и стильная укладка. К тому же фен не тратил таким образом лишнюю энергию. Но поскольку дизайн был немного странным, им пользовались не особо охотно.
6. Вафельница «Уралочка»
Электровафельница /Фото:e1.ru
И хотя вафли были не совсем знамениты и популярны в советской кухне и больше подходят для США и Канады, где их поливают кленовым сиропом, в Советском Союзе их тоже выпекали. И потому электровафельницы в СССР получили большую популярность. Уралочка позволяла создавать вафли более тонкой структуры, которые затем принято стало заворачивать в трубочки, пока они были горячими, и наполнять кремом или сгущенкой. Благодаря ей можно было создать дома отличный десерт для чая или кофе. Такая вафельница была на многих кузнях, с ней было удобно работать, и дизайн её был тоже достаточно прост. А вот конкурентом таких вафельниц оказались орешницы, которые тоже создавали знаменитое советское лакомство — орешки со сгущенкой. В них клали начинку на обе стороны и затем просто соединяли вместе.
7. Массажер ВП-1
С разными насадками /Фото:trashbox.ru
Такой массажер активно использовался даже в девяностых годах, уже после распада Советского Союза. И хотя сегодня в интернете шутят над подобным изобретением, он отлично выполнял свою функцию. Массажер имел множество насадок, которые могли массировать разные группы мышц, например, руки и ноги, а также и лицо. Чаще всего его использовали спортсмены, чтобы расслабить мышцы после интенсивных тренировок. Хотя находились и те, кто критиковал такой массажер, у него была достаточно сильная вибрация, и это доставляло некоторый дискомфорт. Он был разработан в конце восьмидесятых годов и ещё некоторое время, несмотря на недовольства, не утрачивал свой популярности. Предназначен он был для домашнего использования и размеры имел компактные. Его даже можно было брать с собой, например, в санаторий. Главной его задачей было облегчение боли в мышцах, с ней он справлялся хорошо. Работал от сети и потому также был надёжным и долговечным.
Вся бытовая техника произведённая в Советском Союзе точно отражала дух эпохи. Он славился своей бытовой техникой, она была практичной и долговечной, хоть и не отличалась невероятным и новомодным дизайном, а также была легка в использовании. Тогда о комфорте только начинали задумываться, но всё равно выпускали приемлемые вещи. И хотя сегодня все эти предметы не смотрится очень оригинально и лаконично, некоторые изобретения так и остаются популярными у некоторых домохозяек из-за удобства использования и отсутствия более интересных аналогов на современном рынке. Хотя на смену им и пришли более усовершенствованные изобретения, не всё как оказалось можно заменить. Раньше изобретатели заботились не только об практичности, но и надёжности бытовой техники, именно потому она и вызывает столько ностальгии сегодня.
Много удобного было /Фото:krasnodar.doski.ru
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