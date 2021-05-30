Где отдыхает экипаж во время длинных перелетов, если в самолете свободного места почти нет

Некоторые перелеты на самолетах могут быть очень долгими. Очень часто после взлета лайнера, свет в салоне приглушается так, чтобы желающие могли поспать. Многие дальнемагистральные самолеты имеют до 10 бортпроводников и несколько запасных пилотов. Последнее подразумевает, что летчики будут меняться. Отсюда возникает вопрос: где проводит время вторая смена, пока первая занимается делом и управляет летательным аппаратом?
Для экипажа есть секретные комнаты отдыха. /Фото: ya.ru.
На дальних рейсах у всего экипажа самолета, включая бортпроводников действительно есть смена. Отдыхают не только проводники, но и летчики. Пока одни управляют машиной и обслуживают пассажиров, другие имеют возможность поспать. Совершенно очевидно, что для этого в самолетах должно быть предусмотрено какое-то специально помещение.
У бортпроводников рядом с салоном, у пилотов под потолком. /Фото: bigpicture.ru.
Места отдыха для экипажа есть почти во всех современных пассажи пассажирских лайнерах. Чаще всего расположены эти зоны в таких местах, что пассажиры даже не имеют возможности их увидеть. Само собой, доступ сюда, точно также, как и в технические отделы для обычных пассажиров запрещен. Особенно это касается комнаты отдыха для пилотов. Вход в нее, как правило, расположен рядом с кабиной. Чаще всего в комнату ведет небольшая лестница, которая скрывается за запираемой дверью. Интересно, что комната для летчиков находится на втором уровне даже в тех самолетах, которые не имеют второго пассажирского этажа.
В зависимости от моделей самолетов эти комнаты очень разные. /Фото: fullpicture.ru.
В комнатах отдыха для персонала есть не только спальные места. Там же расположены дополнительные аптечки, средства пожаротушения, средства связи, переносные кислородные баллоны, фонарики, топоры и детекторы дыма. Комнаты отдыха пилотов имеют отличную звукоизоляцию. Сделано это для того, чтобы сменная команда пилотов могла быстро уснуть и отдохнуть во время длительного перелета, чтобы затем подменить своих уставших коллег.
Пассажиры туда доступа не имеют. /Фото: zagranitsa.com.
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