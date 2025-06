Крупнейшие в мире рукотворные сооружения, объекты и предметы

От небоскрёбов, уходящих в небо, до высокотехнологичных аэропортов, людям удалось создать поистине впечатляющие вещи.



На протяжении истории и даже на сегодняшний день, люди продолжают демонстрировать свою власть и богатство, продвигая свои общества и культуры, строя поразительные конструкции, такие как пирамида Гизы, афинский Парфенон и Эйфелева башня.

25. Бутылка вина

24. Мотоцикл

23. Бисквит с хересом

22. Поезд

21. Телескоп

20. Плавательный бассейн

19. Метро

18. Статуя

17. Спортивная арена

16. Спутник

15. Револьвер

14. Книга

13. Карандаш

12. Парламент

11. Небоскрёб

10. Стена

9. Кроссворд

8. Церковь

7. Замок

6. Аквариум

5. Самолёт

4. Пассажирский корабль

3. Аэропорт

2. Бомба

1. Предмет

Это три самых знаменитых строения в мире. К сожалению, это не самые большие вещи , которые построили люди (поэтому вы не увидите их в этом списке).Тем не менее, вы узнаете о самых внушительных и впечатляюще больших антропогенных строений. Итак, перед вами 25 самых огромных антропогенных структур в мире.Высота самой высокой бутылки вина составляет 4,17 метра, а диаметр 1,21 метра. В эту бутылку поместилось 3094 литра вина, которое было туда залито Андре Фогелем (André Vogel) (из Швейцарии). Бутылка была замерена в Лиссахе (Lyssach), Швейцария, 20 октября 2014 года.«Regio Design XXL Chopper» официально является самым огромным функционирующим мотоциклом в мире! Он был впервые представлен на выставке «Motorbike Expo» в 2012 году, где он потряс аудиторию. Длина этого огромного мотоцикла, разработанного Фабио Реггани (Fabio Reggiani), составляет 10 метров, а высота 5 метров . Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что он одержал победу над всеми остальными «большими и страшными» мотоциклами.Согласно Книге рекордов Гиннесса (Guinness World Records), 26 сентября 1990 года студенты Клэрендонского Университета (Clarendon College) приготовили бисквит с хересом, весящий 3,13 тонны.Их творение по сей день остаётся самым огромным бисквитом с хересом, а также одним из самых больших десертов.Самый длинный и тяжёлый товарный поезд, совершил поездку 20 февраля 1986 года, из Экибастуза в Уральские горы, Советский Союз. Поезд стоял из 439 вагонов и нескольких дизельных локомотивов , суммарная масса которых составила 43 400 тонн. Общая длина поезда была равна 6,5 километрам.Обсерватория Аресибо (Arecibo Observatory) это радиотелескоп, который находится в муниципалитете Аресибо (Arecibo), Пуэрто-Рико и обладает впечатляющей особенностью. Радиотелескоп обсерватории, диаметром 305 метров является самым крупным одиночным телескопом в мире. Он используется в трёх крупных исследовательских областях: радио астрономии, науке об атмосфере и радиолокационной астрономии.В самом крупном плавательном бассейне в мире содержится приблизительно 249837 кубических метров воды и могут одновременно плавать тысячи людей. Кристальная Лагуна (Crystal Lagoon) на курорте «San Alfonso del Mar» в Чили даже достаточно большая для того, чтобы плавать в ней на паруснике. Там даже есть свой искусственный пляж.Сеульское метро, обслуживающее Сеульский метрополитен, является самой длинной системой метро в мире. Полная длина маршрута растягивается на 940 километров По состоянию на 2013 год. Первая линия метро открылась в 1974 году, а в настоящий момент система состоит из 17 линий.Будда Весеннего Храма (Spring Temple Buddha) является самой крупной статуей в мире. Её общая высота составляет 153 метра, включая 20 метровый трон в виде лотоса и здание высотой 25 метров. Строительство Будды Весеннего Храма было запланировано вскоре после того, как Бамианские статуи Будды (Bamiyan Buddhas) были взорваны талибами в Афганистане. Строительство статуи было полностью завершено в 2008 году. Она представляет собой Будду Вайрочана (Vairocana Buddha).Стадион Ныннадо имени Первого мая (Rungrado 1st of May Stadium) является многофункциональным стадионом в Пхеньяне (Pyongyang), Северная Корея. Его строительство было закончено 1 мая 1989 года. Он считается самым крупным стадионом в мире и способен вместить 150 000 человек на площади в 207 000 квадратных метров.«TerreStar-1» весящий 6910 килограммов, стал самым крупным коммерческим спутником в мире в 2009 году. Он отправился на орбиту из Гвианского космического центра (Guiana Space Center) во Французской Гвиане (French Guiana) 1 июля 2009 года.Реплика Ремингтон модели 1859 года, сделанная мистером Рисзардом Тобисом (Ryszard Tobys) официально является самым крупным револьвером в мире. Его рекордная длина составила «всего лишь» 1,26 метра.Размер самой крупной книги составляет 5 на 8,06 метра, а весит она приблизительно полтора килограмма. В этой книге насчитывается 429 страниц. Она была представлена 27 февраля 2012 года компанией «Mshahed International Group», в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Она называется «Это Мухаммад» (This is Muhammad) и содержит истории, подчёркивающие достижения его жизни, а также позитивное влияние на Ислам на международном и гуманитарном уровне.Длина самого длинного и крупного карандаша составляет 323,51 метра. Он был создан Эдом Дугласом Миллером (Ed Douglas Miller) (из Великобритании). Он был измерен в Вустере (Worcester), графство Вустершир (Worcestershire), Великобритания, 17 сентября 2013 года.Здание парламента в Бухаресте, Румыния, было спроектировано архитектором Анкой Петреску (Anca Petrescu) и почти закончено во время режима Чаушеску (Ceauşescu). Оно должно было стать зданием политических и административных ветвей власти. На сегодняшний день оно остаётся самым крупным гражданским зданием с административной функцией, а также самым дорогим и тяжёлым административным зданием в мире.Бурдж-Халифа (Burj Khalifa), известный как «Башня Халифа» является небоскрёбом в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Это самое высокое антропогенное строение и небоскрёб в мире. Его высота составляет 829,8 метра.Великая Китайская Стена, возможно являющаяся самой известной из всех антропогенных строений в мире , является самой большой стеной в мире. Её длина составляет 21,196 километра.Самый большой в мире кроссворд был построен на стороне жилого дома в Украине. Его высота превышает 30 метров. Он занимает всю внешнюю часть стены жилого дома в городе Львов.Собор Святого Петра (St. Peter’s Basilica) является церковью эпохи позднего Возрождения, расположенной в Ватикане. На её строительство ушло 120 лет (1506–1626). На данный момент она считается самой крупной церковью в мире.Книга мировых рекордов Гиннесса зачислила Пражский Град (Prague Castle), расположенный в Чехии, как самый обширный древний замок в мире. Он занимает территорию почти в 70 000 квадратных метров и обладает длиной в 570 метров и шириной в 130 метров.Аквариум штата Джорджия (Georgia Aquarium) в Атланте является самым крупным аквариумом в мире. В нём обитает более 100 000 морских существ. Этот аквариум открылся в ноябре 2005 года. Его строительство было спонсировано 250 миллионным пожертвованием от со-основателя «Home Depot», Берни Маркуса (Bernie Marcus). Аквариум штата Джорджия является единственным учреждением, расположенным не в Азии, в котором обитают китовые акулы. Акулы содержатся в гигантском контейнере, рассчитанном на 24 миллиона литров воды, который является частью экспозиции «Ocean Voyager».Антонов Ан-225 «Мрия» является транспортным реактивным самолётом сверхбольшой грузоподъёмности, который был спроектирован Опытно-конструкторским бюро Антонова в Советском Союзе в 1980-ые годы. Он работает от шести турбореактивных двухконтурных двигателей и является самым длинным и тяжёлым самолётом в мире. Его максимальная грузоподъёмность составляет 640 тонн. Он также обладает самым огромным размахом крыльев, из всех самолётов функционирующих на сегодняшний день. За всю историю был построен только один Антонов Ан-225 «Мрия», который до сих пор функционирует.На данный момент самым крупным пассажирским кораблём является «Оазис Морей» (Oasis of the Seas), который принадлежит компании «Royal Caribbean». Он совершил свой первый рейс, отправившись в круиз в декабре 2009 года. Его длина составляет 360 метров и он может вместить 5400 пассажиров.Международный аэропорт Король Фахд (King Fahd International Airport) расположенный в Эд-Даммам (Dammam), Саудовская Аравия, является самым крупным в мире. Ежегодно через этот аэропорт проходит 5 267 000 пассажиров и 82256 тонн груза, которые перевозятся 50 936 рейсами. Аэропорт открыл свои двери в 1999 году. Длина его взлётно-посадочной полосы составляет 4000 метров, а ширина 60 метров. Его общая площадь равна 1256,14 квадратным километрам.Самая большая бомба в истории, которая была детонирована это Царь-Бомба. Её мощность составила 50 мегатонн или 500 000 килотонн, что эквивалентно 50 миллионам тонн динамита . Она была детонирована только лишь для того, чтобы показать другим странам каким передовым был Советский Союз. 30 октября 1961 года вошло в историю как самый мощный искусственный взрыв в истории человечества.Самыми крупными антропогенным предметами в мире являются подводные кабели коммуникации. Самыми крупными антропогенным предметами в мире являются подводные кабели коммуникации. Они протянулись от Сан-Франциско к Японии и от Сан-Франциско к Новой Зеландии. Общая протяжённость кабелей превышает 8 000 километров. Диаметр этих подводных кабелей, как правило, составляет 6,6 сантиметра. Вес такого кабеля равен 10 килограммам на метр. Общий вес одного кабеля превышает 80 000 тонн.