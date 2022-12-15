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Какие способы применить, чтобы обувь перестала скользить на льду


Какие способы применить, чтобы обувь перестала скользить на льду

Падение зимой на льду – далеко не та ситуация, в которой хочет оказаться любой человек. Падать всегда больно и неприятно. К тому же чем старше становишься, тем сильнее травматизм в результате такого неприятного стечения обстоятельств. А потому каждый глубоко заинтересован в том, чтобы не допускать подобных пришествий в принципе. Попытаться решить можно проблему одним из следующих способов.



Ходить следует аккуратно даже в специальной обуви. ¦Фото: slncrb.by.


Ходить следует аккуратно даже в специальной обуви. ¦Фото: slncrb.by.

 

В первую очередь следует отбросить все иллюзии по поводу повышения устойчивости обуви на льду. Абсолютную устойчивость не может обеспечить даже альпинистское снаряжение, хотя и справится с задачей оно лучше всего. Однако едва ли кто-то будет ходить на работу в профессиональном обвесе скалолазов во время гололедицы. Кроме того, интернет буквально завален советами разной степени полезности (и странности) на этот счет.

Необходимо понимать, что без уверенной походки и сосредоточенности в моменты преодоления скользких участков пути, а также без профильной зимней обуви с соответствующей «рифленой» подошвой любые другие меры – бесполезны.

1. Повышение «абразивных» свойств


Подобные экзотические решения на практике малоэффективны, непрактичны, а то и вовсе бесполезны. |Фото: ekola2015.net.ua.

Подобные экзотические решения на практике малоэффективны, непрактичны, а то и вовсе бесполезны. |Фото: ekola2015.net.ua.


Чаще всего советы «народных умельцев» в интернете сводятся к одной единственной мысли: повысить устойчивость человека на льду за счет повышения абразивных свойств. В теории подобные советы должны работать, однако на практике их эффективность оставляет желать лучшего. Рекомендации здесь могут быть самые разные: приклеивание изоленты, пластыря и обрезков наждачной бумаги к подошве. Смазывание подошвы зимней обуви пеной для бритья, монтажной пеной, лаком. Все эти и многие другие аналогичные «полезные советы» портят внешний вид обуви, доставляют много хлопот и при этом имеют весьма низкий показатель эффективности.

2. Установка шипов


Можно обратиться за помощью к мастеру и поставишь шипы. |Фото: alexonbike.ru.

Можно обратиться за помощью к мастеру и поставишь шипы. |Фото: alexonbike.ru.

 

Куда более основательный и рациональный способ повышения устойчивости обуви на льду. Есть немало моделей зимней обуви, которая еще с фабрики имеет свои собственные «родные» шипы. А потому не самой плохой идеей может оказаться установка собственных шипов, сделанных в том числе из подручных средств. Правда, если вы не являетесь обувным мастером, то лучше все-таки обратиться за помощью к специалисту, который сможет качественно и аккуратно интегрировать шипы в подошву. В противном случае есть риск испортить обувь, которая в наше время стоит немалых денег.

3. Использование браслетов


Лучше всего приобрести шипованные галоши. |Фото: turkish.alibaba.com.

Лучше всего приобрести шипованные галоши. |Фото: turkish.alibaba.com.

 

Приобретение специальных шипованных браслетов-накладок, которые ставятся, натягиваются или надеваются на зимнюю обувь сверху – лучший вариант. Существует огромное количество моделей съемных браслетов. Самые простые и доступные – это резиновые «галоши», которые надеваются на подошву ботинка. Ставятся такие шипы буквально одним движением. Снимают так же одним движением. Просто и эффективно.

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Какие способы применить, чтобы обувь перестала скользить на льду

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