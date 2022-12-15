Какие способы применить, чтобы обувь перестала скользить на льду

Ходить следует аккуратно даже в специальной обуви. ¦Фото: slncrb.by.

1. Повышение «абразивных» свойств

Подобные экзотические решения на практике малоэффективны, непрактичны, а то и вовсе бесполезны. |Фото: ekola2015.net.ua.

2. Установка шипов

Можно обратиться за помощью к мастеру и поставишь шипы. |Фото: alexonbike.ru.

3. Использование браслетов

Лучше всего приобрести шипованные галоши. |Фото: turkish.alibaba.com.