Небесплатное образование: когда и почему в СССР старшеклассники и студенты платили за обучение

То, что в СССР за образование граждане не платили ни копейки, знают практически все. Но так было не всегда, да и не повсеместно. Чтобы получить среднее образование, а затем и высшее, начиная с 1940 г. и заканчивая 1956 г., было необходимо заплатить. То есть платными были старшие 8-10 классы школы и обучение в высших учебных заведениях.
1. Советская довоенная система образования
Советская система образования была хорошо продуманной, избежавшей массы реформ, стабильной, без ненужных нововведений / Фото: moskva.bezformata.com
О системе образования, действующей в СССР, сказано много хорошего. Прежде всего она была хорошо продуманной, избежавшей массы реформ, стабильной, без ненужных нововведений. Так и было, но не всегда. Это относится к периоду, когда у власти находились Хрущев и Брежнев. В более ранний период в образовательной системе бушевали настоящие ураганы и о стабильности не было и речи.
Практически сразу после того, как прошла революция 1917 г., люди получили право учиться. Образование становилось доступным независимо от пола человека, к какой национальности он относился и какую веру исповедовал. При этом ранее существовавшая система обучения, как школьная, так и университетская, активно разрушалась. Школа и церковь были разделены. Из программы вычеркнули не только Закон Божий, но и изучение древних языков, а также историю.
Абитуриенту не только не нужно было сдавать вступительные экзамены, но даже предъявлять документы об окончании средней или начальной школы / Фото: cont.ws
Кроме того, многие литературные отечественные классики оказались «буржуазными», соответственно, советскому народу они стали ненужными.
Плюс ко всему везде царила полнейшая разруха, пронеслась Гражданская война. В связи с тяжелыми условиями того времени человек за обучение обязан был платить деньги. В противном случае здания школ пришли бы в упадок, а учителям не было бы чем платить зарплату. Единственное, что делали власти, это следили за размером этой платы, чтобы ее не очень завышали.
В двадцатых годах, в их второй половине, в стране стабилизировалась ситуация, соответственно положение образовательных учреждений тоже улучшилось / Фото: Twitter
Во второй половине двадцатых годов в стране стабилизировалась ситуация, соответственно положение образовательных учреждений тоже улучшилось. Появилось относительно нормальное финансирование образовательной системы. В итоге выросло количество школ, а в университеты теперь нужно было при поступлении сдавать экзамены. Постановление ЦК ВКП (б), принятое в 1930 г., обязало всех получить начальное образование – закончить четыре класса. За обязательным общим образованием шли семь классов (среднее образование).
В этот период школы начали возвращаться к дореволюционной классической образовательной системе. В школьную программу включили историю, начали преподавать литературу в более масштабном объеме. Расписание уроков стало жестким, а учебники издавались единые для всех регионов страны. Ранее существующие в вузах звания тоже вернулись. Снова появились ассистенты, профессора, доценты, доктора наук и ученые степени кандидата.
В начале тридцатых годов прошлого столетия страна практически полностью справилась с безграмотностью / Фото: Twitter
В начале тридцатых годов прошлого столетия страна практически полностью справилась с безграмотностью. Что касается образования, то оно все больше становилось похожим на то, о котором рассказывают люди, родившиеся и учившиеся во времена Советского Союза.
2. Постановление Молотова от 26.10.1940 г. №638
В Советском Союзе в тридцатые годы двадцатого века каждый гражданин мог получить образование в семь классов совершенно бесплатно / Фото: newyorker.com
В Советском Союзе в тридцатые годы двадцатого века каждый гражданин мог получить образование в семь классов совершенно бесплатно. Ни в одной стране мира подобной практики не было. Большая часть учеников останавливались на семилетке, так как восьмой, девятый и десятый классы считались как подготовительные, необходимые, если ученик планирует поступать в высшее учебное заведение.
Молотов подписал постановление, согласно которому продолжить обучение в восьмом, девятом и десятом классах можно было после внесения платы за год / Фото: ok.ru
Молотов, Председатель совнаркома, в 1940 г., в октябре подписал документ, постановление, касающееся образования в старших классах и университетах, а также внесенных изменениях в начисление учащимся стипендии. В документе указывалось, что теперь, чтобы продолжить обучение в восьмом, девятом и десятом классах, необходимо было внести плату за год. В республиканских столицах, Ленинграде и Москве она составляла двести рублей, а в остальных населенных пунктах страны – 150 руб. Аналогичная стоимость обучения была в средних специальных образовательных учреждениях, таких как училище и техникум.
Льготы получали дети-сироты (детдомовцы), дети инвалиды, и дети, у которых родители были пенсионерами / Фото: celebrity.moscow
Обучение в высших учебных заведениях было несколько дороже. На периферии плата в год составляла триста рублей, а в республиканских столицах и Ленинграде – четыреста. Сразу же была запущена льготная система. Льготы получали дети-сироты (детдомовцы), дети инвалиды, и дети, у которых родители были пенсионерами и кроме пенсий не имели никакого дохода. Исходя из зарплаты людей того временного периода, можно сделать выводы и о величине платы за обучение.
В среднем рабочий в месяц получал от 340 до 350 рублей. Гораздо больше платили стахановцам и передовикам. У колхозников зарплаты были на порядок меньше – 100-150 руб. Трудодни оплачивали не всем одинаково. В центре России они оплачивались по более низкому тарифу, а в республиках оплата была выше. Оплачивались трудодни и продукцией дважды в год (аванс и расчет).
Бесплатным оставалось лишь обучение в военных высших учебных заведениях / Фото: atlasnews.ru
Так как тогда в большинстве семей было помногу детей, то дорога к высшему образованию для них усложнялась. В особенности это касалось селян. Но и то, что этим постановлением на образовании молодежи ставился крест, тоже нельзя было сказать. Городские жители вполне могли себе это позволить. К тому же, заочная и вечерняя форма образования были дешевле в два раза. Бесплатным оставалось лишь обучение в военных высших учебных заведениях.
3. Для чего это делалось
В довоенное время основным ориентиром молодежи стали рабочие профессии / Фото: fishki.net
Причины подобного решения были вполне понятны. С момента прихода к власти Гитлера в Германии вопрос начала войны был лишь делом времени. Правительство готовилось, направив все ресурсы и силы на формирование оборонной промышленности и рабочих высококвалифицированных кадров. Поэтому на получение образования в университетах средств уже не хватало. В связи с этим основным ориентиром молодежи стали рабочие профессии. И здесь большую роль сыграла система образования ФЗО.
Подростки, достигшие 14-летнего и 15-летнего возраста, по факту мобилизовались в ЖД училища и ремесленные учебные заведения / Фото: alternathistory.com
В то же время был принят и еще один закон. Документ регламентировал порядок создания трудового резерва. Подростки, достигшие 14-летнего и 15-летнего возраста, по факту мобилизовались в ЖД училища и ремесленные учебные заведения. От всех председателей колхозов требовалось отправить на эту учебу по два мальчика на каждую сотню колхозников. Ребят обеспечивали одеждой, питанием, проживанием в общежитии. За учебу, само собой, платить было не нужно. После выпуска из училища они были обязаны в течение четырех лет отработать на предприятии.
На производствах на станках работали именно подростки, их отцы и старшие братья сражались в это время на фронте / Фото: m.fotostrana.ru
В годы ВОВ система себя полностью оправдала. Тогда на производствах на станках работали именно подростки. Их отцы и старшие братья сражались в это время на фронте. Что самое интересное, совсем молодые ребята, практически вчерашние дети, выполняли поставленные перед ними задачи, обеспечивая армию всем, что было необходимо.
В 1956 году обучение в вузах и школе (старших классах) снова сделали бесплатным / Фото: communist-ml.ru
По окончании войны, уже после поднятия с нуля промышленности все изменилось. В 1955 г. отменили систему фабрично-заводского обучения. Спустя еще год обучение в вузах и школе (старших классах) снова сделали бесплатным.
