Небесплатное образование: когда и почему в СССР старшеклассники и студенты платили за обучение




То, что в СССР за образование граждане не платили ни копейки, знают практически все. Но так было не всегда, да и не повсеместно. Чтобы получить среднее образование, а затем и высшее, начиная с 1940 г. и заканчивая 1956 г., было необходимо заплатить. То есть платными были старшие 8-10 классы школы и обучение в высших учебных заведениях.


1. Советская довоенная система образования


Советская система образования была хорошо продуманной, избежавшей массы реформ, стабильной, без ненужных нововведений / Фото: moskva.bezformata.com

О системе образования, действующей в СССР, сказано много хорошего. Прежде всего она была хорошо продуманной, избежавшей массы реформ, стабильной, без ненужных нововведений. Так и было, но не всегда. Это относится к периоду, когда у власти находились Хрущев и Брежнев. В более ранний период в образовательной системе бушевали настоящие ураганы и о стабильности не было и речи.

Практически сразу после того, как прошла революция 1917 г., люди получили право учиться. Образование становилось доступным независимо от пола человека, к какой национальности он относился и какую веру исповедовал. При этом ранее существовавшая система обучения, как школьная, так и университетская, активно разрушалась. Школа и церковь были разделены. Из программы вычеркнули не только Закон Божий, но и изучение древних языков, а также историю.
Абитуриенту не только не нужно было сдавать вступительные экзамены, но даже предъявлять документы об окончании средней или начальной школы / Фото: cont.ws

Кроме того, многие литературные отечественные классики оказались «буржуазными», соответственно, советскому народу они стали ненужными.
Что касается высших учебных заведений, то туда стали принимать абсолютно всех без разбора. Абитуриенту не только не нужно было сдавать вступительные экзамены, но даже предъявлять документы об окончании средней или начальной школы. Таким образом, наблюдались не только явные успехи в борьбе с безграмотностью, но и резкое падение уровня школьного и университетского образования.

Плюс ко всему везде царила полнейшая разруха, пронеслась Гражданская война. В связи с тяжелыми условиями того времени человек за обучение обязан был платить деньги. В противном случае здания школ пришли бы в упадок, а учителям не было бы чем платить зарплату. Единственное, что делали власти, это следили за размером этой платы, чтобы ее не очень завышали.
В двадцатых годах, в их второй половине, в стране стабилизировалась ситуация, соответственно положение образовательных учреждений тоже улучшилось / Фото: Twitter

Во второй половине двадцатых годов в стране стабилизировалась ситуация, соответственно положение образовательных учреждений тоже улучшилось. Появилось относительно нормальное финансирование образовательной системы. В итоге выросло количество школ, а в университеты теперь нужно было при поступлении сдавать экзамены. Постановление ЦК ВКП (б), принятое в 1930 г., обязало всех получить начальное образование – закончить четыре класса. За обязательным общим образованием шли семь классов (среднее образование).

В этот период школы начали возвращаться к дореволюционной классической образовательной системе. В школьную программу включили историю, начали преподавать литературу в более масштабном объеме. Расписание уроков стало жестким, а учебники издавались единые для всех регионов страны. Ранее существующие в вузах звания тоже вернулись. Снова появились ассистенты, профессора, доценты, доктора наук и ученые степени кандидата.
В начале тридцатых годов прошлого столетия страна практически полностью справилась с безграмотностью / Фото: Twitter

В начале тридцатых годов прошлого столетия страна практически полностью справилась с безграмотностью. Что касается образования, то оно все больше становилось похожим на то, о котором рассказывают люди, родившиеся и учившиеся во времена Советского Союза.

2. Постановление Молотова от 26.10.1940 г. №638


В Советском Союзе в тридцатые годы двадцатого века каждый гражданин мог получить образование в семь классов совершенно бесплатно / Фото: newyorker.com

В Советском Союзе в тридцатые годы двадцатого века каждый гражданин мог получить образование в семь классов совершенно бесплатно. Ни в одной стране мира подобной практики не было. Большая часть учеников останавливались на семилетке, так как восьмой, девятый и десятый классы считались как подготовительные, необходимые, если ученик планирует поступать в высшее учебное заведение.
Молотов подписал постановление, согласно которому продолжить обучение в восьмом, девятом и десятом классах можно было после внесения платы за год / Фото: ok.ru

Молотов, Председатель совнаркома, в 1940 г., в октябре подписал документ, постановление, касающееся образования в старших классах и университетах, а также внесенных изменениях в начисление учащимся стипендии. В документе указывалось, что теперь, чтобы продолжить обучение в восьмом, девятом и десятом классах, необходимо было внести плату за год. В республиканских столицах, Ленинграде и Москве она составляла двести рублей, а в остальных населенных пунктах страны – 150 руб. Аналогичная стоимость обучения была в средних специальных образовательных учреждениях, таких как училище и техникум.

 
Льготы получали дети-сироты (детдомовцы), дети инвалиды, и дети, у которых родители были пенсионерами / Фото: celebrity.moscow

Обучение в высших учебных заведениях было несколько дороже. На периферии плата в год составляла триста рублей, а в республиканских столицах и Ленинграде – четыреста. Сразу же была запущена льготная система. Льготы получали дети-сироты (детдомовцы), дети инвалиды, и дети, у которых родители были пенсионерами и кроме пенсий не имели никакого дохода. Исходя из зарплаты людей того временного периода, можно сделать выводы и о величине платы за обучение.

В среднем рабочий в месяц получал от 340 до 350 рублей. Гораздо больше платили стахановцам и передовикам. У колхозников зарплаты были на порядок меньше – 100-150 руб. Трудодни оплачивали не всем одинаково. В центре России они оплачивались по более низкому тарифу, а в республиках оплата была выше. Оплачивались трудодни и продукцией дважды в год (аванс и расчет).

 
Бесплатным оставалось лишь обучение в военных высших учебных заведениях / Фото: atlasnews.ru

Так как тогда в большинстве семей было помногу детей, то дорога к высшему образованию для них усложнялась. В особенности это касалось селян. Но и то, что этим постановлением на образовании молодежи ставился крест, тоже нельзя было сказать. Городские жители вполне могли себе это позволить. К тому же, заочная и вечерняя форма образования были дешевле в два раза. Бесплатным оставалось лишь обучение в военных высших учебных заведениях.

3. Для чего это делалось


В довоенное время основным ориентиром молодежи стали рабочие профессии / Фото: fishki.net

Причины подобного решения были вполне понятны. С момента прихода к власти Гитлера в Германии вопрос начала войны был лишь делом времени. Правительство готовилось, направив все ресурсы и силы на формирование оборонной промышленности и рабочих высококвалифицированных кадров. Поэтому на получение образования в университетах средств уже не хватало. В связи с этим основным ориентиром молодежи стали рабочие профессии. И здесь большую роль сыграла система образования ФЗО.
Подростки, достигшие 14-летнего и 15-летнего возраста, по факту мобилизовались в ЖД училища и ремесленные учебные заведения / Фото: alternathistory.com

В то же время был принят и еще один закон. Документ регламентировал порядок создания трудового резерва. Подростки, достигшие 14-летнего и 15-летнего возраста, по факту мобилизовались в ЖД училища и ремесленные учебные заведения. От всех председателей колхозов требовалось отправить на эту учебу по два мальчика на каждую сотню колхозников. Ребят обеспечивали одеждой, питанием, проживанием в общежитии. За учебу, само собой, платить было не нужно. После выпуска из училища они были обязаны в течение четырех лет отработать на предприятии.
На производствах на станках работали именно подростки, их отцы и старшие братья сражались в это время на фронте / Фото: m.fotostrana.ru

В годы ВОВ система себя полностью оправдала. Тогда на производствах на станках работали именно подростки. Их отцы и старшие братья сражались в это время на фронте. Что самое интересное, совсем молодые ребята, практически вчерашние дети, выполняли поставленные перед ними задачи, обеспечивая армию всем, что было необходимо.
В 1956 году обучение в вузах и школе (старших классах) снова сделали бесплатным / Фото: communist-ml.ru

По окончании войны, уже после поднятия с нуля промышленности все изменилось. В 1955 г. отменили систему фабрично-заводского обучения. Спустя еще год обучение в вузах и школе (старших классах) снова сделали бесплатным.

