Небесплатное образование: когда и почему в СССР старшеклассники и студенты платили за обучение

1. Советская довоенная система образования

Советская система образования была хорошо продуманной, избежавшей массы реформ, стабильной, без ненужных нововведений / Фото: moskva.bezformata.com

Абитуриенту не только не нужно было сдавать вступительные экзамены, но даже предъявлять документы об окончании средней или начальной школы / Фото: cont.ws

В двадцатых годах, в их второй половине, в стране стабилизировалась ситуация, соответственно положение образовательных учреждений тоже улучшилось / Фото: Twitter

В начале тридцатых годов прошлого столетия страна практически полностью справилась с безграмотностью / Фото: Twitter

2. Постановление Молотова от 26.10.1940 г. №638

В Советском Союзе в тридцатые годы двадцатого века каждый гражданин мог получить образование в семь классов совершенно бесплатно / Фото: newyorker.com

Молотов подписал постановление, согласно которому продолжить обучение в восьмом, девятом и десятом классах можно было после внесения платы за год / Фото: ok.ru

Льготы получали дети-сироты (детдомовцы), дети инвалиды, и дети, у которых родители были пенсионерами / Фото: celebrity.moscow

Бесплатным оставалось лишь обучение в военных высших учебных заведениях / Фото: atlasnews.ru

3. Для чего это делалось

В довоенное время основным ориентиром молодежи стали рабочие профессии / Фото: fishki.net

Подростки, достигшие 14-летнего и 15-летнего возраста, по факту мобилизовались в ЖД училища и ремесленные учебные заведения / Фото: alternathistory.com

На производствах на станках работали именно подростки, их отцы и старшие братья сражались в это время на фронте / Фото: m.fotostrana.ru

В 1956 году обучение в вузах и школе (старших классах) снова сделали бесплатным / Фото: communist-ml.ru