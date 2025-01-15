Как победить собственный страх

Страх преследовал человека всегда и будет оставаться всегда, пока существует человек. Это своеобразный защитный механизм, встроенный в нас природой. Но современная жизнь среднего жителя мегаполиса полна постоянных стрессов, справиться с которыми может не каждый. Ничего хорошего, как вы сами понимаете, в этом нет.

Отвлекись от страха

Что будет в худшем случае

Повторение пройденного

Готовься к худшему

Не стремись к совершенству

Визуализируй свой страх

Займись здоровьем

Хвали себя