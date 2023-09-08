Кто и зачем построил великолепный баварский замок, который можно увидеть в диснеевском мультфильме

Замок Нойшванштайн, поразительный по красоте архитектурный шедевр, расположенный в Германии, стоит прямо на вершине скального выступа. Кажется, что в нем живет волшебник или прекрасная принцесса, ведь его вид не располагает думать о чем-то низменном и обыденном. У этого замка удивительна не только архитектура, но и история. Его построили в позапрошлом веке по приказу баварского короля Людовика II «Безумного», однако по сути строительство так и не было завершено.
Безумная идея воплотилась в виде шедевра
Почти всё детство короля Людовика II, прозванного «Безумным» по причине психического расстройства, прошло в другом замке – Хоэншвангау. Это было неоготическое сооружение в средневековом стиле, искусно украшенное сценами из старинных легенд и сюжетами стихов. После того, как юноша взошел на престол (а было это в 1864 году), он решил построить новый замок, аналогичный тому, в котором провел детство. Этот грандиозный дом должен был стать улучшенной копией Хоэншвангау, созданной в соответствии со сказочными, немного детскими и наивными представлениями молодого короля о сути монархии. Кстати, архитектурную достопримечательность, о которой идет речь в нашей статье, вплоть до смерти короля так и называли – Новым замком Хоэншвангау.
Молодой король Баварии Людвиг II.
Нойшванштайн был возведен над ущельем Пеллат в Баварских Альпах недалеко от Фюссена – в месте, где до него располагались два маленьких и к моменту строительства уже полуразрушенных старых замка. Их развалины расчистили к 1868 году, а первый камень в фундамент замка для короля заложили год спустя.
Напоминание о детстве, построенное в духе средневековья.
Наивный правитель надеялся, что архитектурный шедевр будет готов уже к 1873 году, однако грандиозные работы затянулись: уж лишком непростым был проект сказочного сооружения. Жить в замке можно было только в 1880 году, но даже тогда он все еще находился на стадии строительства.
Сказочный замок на краю скалы.
Нойшванштайн выполнен в стиле средневекового тевтонизма, на что короля вдохновила опера Рихарда Вагнера «Тангейзер». Поскольку король Людовик был поклонником этого небезызвестного композитора и даже покровительствовал ему, стены в замке он приказал украсить изображениями сцен из легенд, которые вдохновили Вагнера на написание произведений. Так, например, в рабочем кабинете монарха можно увидеть «Сагу о Тангейзере», а в гостиной – сцену из «Лоэнгрина».
Рабочий кабинет.
Для написания романских узоров был нанят художник-декоратор Кристиан Янк, чьи наброски потом воплотил в архитектуре зодчий Эдуард Ридель. В 1874 году на посту главного архитектора проекта его сменил коллега Георг фон Долльман. А в 1886-м руководить работами стал Юлиус Хофманн. Вот сколько времени строили замок!
В тумане Нойшванштайн выглядит, словно в сказке.
Телефон и канализация в средневековой атмосфере
Нойшванштайн называют замком парадоксов, ведь король строил его в ту эпоху, когда замки в качестве оборонительных сооружений знатным особам стали уже не нужны. При этом Людовик настаивал, чтобы у его детища был непременно средневековый романтическо-сказочный вид. У роскошного здания со шпилями и башнями, обнесенного стеной, были внутренний двор и сад, а также искусственная пещера.
В то же время «продвинутый» монарх требовал оснастить замок всеми удобствами по последнему слову техники. Примерно в то же время, кода был приглашен последний архитектор, Хофманн, в уже почти возведенном замке стали проводить коммуникации. Техническое оснащение завершилось около четырех лет спустя.
Внутри всё было обустроено с размахом и по последнему слову техники.
В Нойшванштайне провели водопровод, который охватывал весь замок. В ванных комнатах и на куне из труб текла горячая вода. Также в замке была проведена канализация, в туалетах были установлены унитазы со смывом. Более того, в замке имелась система центрального отопления (основанная на принудительной подаче воздуха), что для подобных сооружений в Европе вообще было неслыханно.
Здесь были все коммуникации.
Чтобы блюда на королевскую трапезу подавались максимально быстро, из кухни в столовую, расположенною тремя этажами выше, прислуга могла подниматься на лифте.
А ещё замок был подключен к телефонной линии, и это не менее удивительно, ведь в те времена телефоны были у единиц – и уж тем более они не стояли в старинных замках.
Погиб, оставив после себя музей
В замке, нависающем нал ущельем, король жил наездами, пребывая в нём примерно шесть месяцев в году. Он очень любил это романтическое место.
Замок с разных ракурсов.
При этом в начале 1880-х душевное здоровье монарха начало ухудшаться. Если он и раньше не особо интересовался государственными делами, а посвящал все свое свободное время идеям постройки экстравагантных архитектурных сооружений, превратившимся в манию, то теперь и вовсе перестал выходить в свет.
Людовик «Безумный» уединился и отказывался общаться с окружающими. В июне 1886 года врачи коллегиально признали его невменяемым, психиатр увез его в один из других королевских замков, а дядю короля в связи с болезнью монарха назначили его регентом. В этом же году Луи II умер: он утопился, причем захватив с собой на тот свет одного из приближенных (тот пытался его спасти и в итоге тоже утонул).
Интересно, что на момент смерти короля в тронном зале замка ещё даже не был установлен трон. Сам же зал был двухуровневым, с колоннами, а сам его стиль можно отнести к византийской базилике. Сводчатый потолок украсили звезды.
Тронный зал.
Наследие безумного короля
Король погиб, так и не дожив до окончательного завершения строительства замка. Через несколько недель после его смерти великолепный замок открыли для посетителей, превратив в музей.
Сказочные виды.
Ежегодно этот недостроенный, но, тем не менее, очень красивый архитектурный объект принимает примерно миллион туристов. Кстати, именно Нойшванштайн стал прообразом замка диснеевской «Спящей красавицы».
Сходство замка из мультика с Нойшванштайном налицо.
Вообще же известны три архитектурных раритета, спонсируемых Людовиком «Безумным». Помимо Нойшванштайна, это замки Линдерхоф и Херренкимзее. Все три сооружения возводились во второй половине XIX века. Линдерхоф выполнен в стиле необарокко и неорококо, а Херренкимзее, строительство которого заморозилось на полпути, по задумке монарха, должен был стать копией французской королевской резиденции в Версале. Воплотить идею до конца Людовик не успел.
Текст: Анна Белова
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