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Кто и зачем построил великолепный баварский замок, который можно увидеть в диснеевском мультфильме


Кто и зачем построил великолепный баварский замок, который можно увидеть в диснеевском мультфильме


Замок Нойшванштайн, поразительный по красоте архитектурный шедевр, расположенный в Германии, стоит прямо на вершине скального выступа. Кажется, что в нем живет волшебник или прекрасная принцесса, ведь его вид не располагает думать о чем-то низменном и обыденном. У этого замка удивительна не только архитектура, но и история. Его построили в позапрошлом веке по приказу баварского короля Людовика II «Безумного», однако по сути строительство так и не было завершено.

Безумная идея воплотилась в виде шедевра


Почти всё детство короля Людовика II, прозванного «Безумным» по причине психического расстройства, прошло в другом замке – Хоэншвангау. Это было неоготическое сооружение в средневековом стиле, искусно украшенное сценами из старинных легенд и сюжетами стихов. После того, как юноша взошел на престол (а было это в 1864 году), он решил построить новый замок, аналогичный тому, в котором провел детство. Этот грандиозный дом должен был стать улучшенной копией Хоэншвангау, созданной в соответствии со сказочными, немного детскими и наивными представлениями молодого короля о сути монархии. Кстати, архитектурную достопримечательность, о которой идет речь в нашей статье, вплоть до смерти короля так и называли – Новым замком Хоэншвангау.



Молодой король Баварии Людвиг II.

Молодой король Баварии Людвиг II.

 

Нойшванштайн был возведен над ущельем Пеллат в Баварских Альпах недалеко от Фюссена – в месте, где до него располагались два маленьких и к моменту строительства уже полуразрушенных старых замка. Их развалины расчистили к 1868 году, а первый камень в фундамент замка для короля заложили год спустя.
Напоминание о детстве, построенное в духе средневековья.

Напоминание о детстве, построенное в духе средневековья.

 

Наивный правитель надеялся, что архитектурный шедевр будет готов уже к 1873 году, однако грандиозные работы затянулись: уж лишком непростым был проект сказочного сооружения. Жить в замке можно было только в 1880 году, но даже тогда он все еще находился на стадии строительства.
Сказочный замок на краю скалы.

Сказочный замок на краю скалы.

 

Нойшванштайн выполнен в стиле средневекового тевтонизма, на что короля вдохновила опера Рихарда Вагнера «Тангейзер». Поскольку король Людовик был поклонником этого небезызвестного композитора и даже покровительствовал ему, стены в замке он приказал украсить изображениями сцен из легенд, которые вдохновили Вагнера на написание произведений. Так, например, в рабочем кабинете монарха можно увидеть «Сагу о Тангейзере», а в гостиной – сцену из «Лоэнгрина».
Рабочий кабинет.

Рабочий кабинет.

 

Для написания романских узоров был нанят художник-декоратор Кристиан Янк, чьи наброски потом воплотил в архитектуре зодчий Эдуард Ридель. В 1874 году на посту главного архитектора проекта его сменил коллега Георг фон Долльман. А в 1886-м руководить работами стал Юлиус Хофманн. Вот сколько времени строили замок!
В тумане Нойшванштайн выглядит, словно в сказке.

В тумане Нойшванштайн выглядит, словно в сказке.

 

Телефон и канализация в средневековой атмосфере


Нойшванштайн называют замком парадоксов, ведь король строил его в ту эпоху, когда замки в качестве оборонительных сооружений знатным особам стали уже не нужны. При этом Людовик настаивал, чтобы у его детища был непременно средневековый романтическо-сказочный вид. У роскошного здания со шпилями и башнями, обнесенного стеной, были внутренний двор и сад, а также искусственная пещера.

В то же время «продвинутый» монарх требовал оснастить замок всеми удобствами по последнему слову техники. Примерно в то же время, кода был приглашен последний архитектор, Хофманн, в уже почти возведенном замке стали проводить коммуникации. Техническое оснащение завершилось около четырех лет спустя.
Внутри всё было обустроено с размахом и по последнему слову техники.

Внутри всё было обустроено с размахом и по последнему слову техники.

 

В Нойшванштайне провели водопровод, который охватывал весь замок. В ванных комнатах и на куне из труб текла горячая вода. Также в замке была проведена канализация, в туалетах были установлены унитазы со смывом. Более того, в замке имелась система центрального отопления (основанная на принудительной подаче воздуха), что для подобных сооружений в Европе вообще было неслыханно.
Здесь были все коммуникации.

Здесь были все коммуникации.

 

Чтобы блюда на королевскую трапезу подавались максимально быстро, из кухни в столовую, расположенною тремя этажами выше, прислуга могла подниматься на лифте.

А ещё замок был подключен к телефонной линии, и это не менее удивительно, ведь в те времена телефоны были у единиц – и уж тем более они не стояли в старинных замках.

Погиб, оставив после себя музей


В замке, нависающем нал ущельем, король жил наездами, пребывая в нём примерно шесть месяцев в году. Он очень любил это романтическое место.
Замок с разных ракурсов.

Замок с разных ракурсов.

 

При этом в начале 1880-х душевное здоровье монарха начало ухудшаться. Если он и раньше не особо интересовался государственными делами, а посвящал все свое свободное время идеям постройки экстравагантных архитектурных сооружений, превратившимся в манию, то теперь и вовсе перестал выходить в свет.

Людовик «Безумный» уединился и отказывался общаться с окружающими. В июне 1886 года врачи коллегиально признали его невменяемым, психиатр увез его в один из других королевских замков, а дядю короля в связи с болезнью монарха назначили его регентом. В этом же году Луи II умер: он утопился, причем захватив с собой на тот свет одного из приближенных (тот пытался его спасти и в итоге тоже утонул).

Интересно, что на момент смерти короля в тронном зале замка ещё даже не был установлен трон. Сам же зал был двухуровневым, с колоннами, а сам его стиль можно отнести к византийской базилике. Сводчатый потолок украсили звезды.
Тронный зал.

Тронный зал.

 

Наследие безумного короля


Король погиб, так и не дожив до окончательного завершения строительства замка. Через несколько недель после его смерти великолепный замок открыли для посетителей, превратив в музей.
Сказочные виды.

Сказочные виды.

 

Ежегодно этот недостроенный, но, тем не менее, очень красивый архитектурный объект принимает примерно миллион туристов. Кстати, именно Нойшванштайн стал прообразом замка диснеевской «Спящей красавицы».
Сходство замка из мультика с Нойшванштайном налицо.

Сходство замка из мультика с Нойшванштайном налицо.

 

Вообще же известны три архитектурных раритета, спонсируемых Людовиком «Безумным». Помимо Нойшванштайна, это замки Линдерхоф и Херренкимзее. Все три сооружения возводились во второй половине XIX века. Линдерхоф выполнен в стиле необарокко и неорококо, а Херренкимзее, строительство которого заморозилось на полпути, по задумке монарха, должен был стать копией французской королевской резиденции в Версале. Воплотить идею до конца Людовик не успел.

Текст: Анна Белова

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Кто и зачем построил великолепный баварский замок, который можно увидеть в диснеевском мультфильме

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Кто и зачем построил великолепный баварский замок, который можно увидеть в диснеевском мультфильмеПодписаться на мой Instagram
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