Кто и зачем построил великолепный баварский замок, который можно увидеть в диснеевском мультфильме

Безумная идея воплотилась в виде шедевра







Молодой король Баварии Людвиг II.

Напоминание о детстве, построенное в духе средневековья.

Сказочный замок на краю скалы.

Рабочий кабинет.

В тумане Нойшванштайн выглядит, словно в сказке.

Телефон и канализация в средневековой атмосфере

Внутри всё было обустроено с размахом и по последнему слову техники.

Здесь были все коммуникации.

Погиб, оставив после себя музей

Замок с разных ракурсов.

Тронный зал.

Наследие безумного короля

Сказочные виды.

Сходство замка из мультика с Нойшванштайном налицо.