Кельтская Жанна д`Арк: та, что пошла войной на Рим

Боудикка - предводительница кельтов, поднявшая восстание против Римской империи
История Римской империи – это история триумфального шествия, завоеваний, процветания и бесстрашия. Кажется, противостоять великим полководцам никто не смел, однако прошлое сохранило для нас имя отважной воительницы Боудикки, предводительницы бриттов, которая решилась на восстание против Рима. Она сумела повести за собой в бой 100-тысячную армию, и не отступила ни на шаг, защищая свое племя и честь своих дочерей…
Томас Торникрофт. Боадицея и её дочери (1902) Фото: ufolog.ru
Сведений о Боудикке до наших дней сохранилось не много: этимология ее имени восходит к кельтскому слову со значением «победа», и ее волевой характер вполне этому соответствовал. Боудикка была своенравна и упряма, отличалась статной фигурой, смотрела дерзко и горделиво. Такой ее описывали римские историки Тацит и Кассий. Оба восхищались красотой Боудикки, хоть она, по сути, и была для них врагом.
Боудикка ведет воинов в атаку. Фото: all-generals.ru
Боудикка была женой Просутага, правителя кельтского племени иценов. Просутаг долго боролся за независимость от Рима, но когда превосходство империи стало очевидно, заключил союз с императором, чтобы прекратить кровопролитные бои. Последние годы правления Просутага были мирными, его молодая жена Боудикка (девушка вступила в брак в 16-летнем возрасте) была занята воспитанием двух дочерей. Просутаг был значительно старше своей возлюбленной и, опасаясь дележа власти, незадолго до смерти завещал престол Риму.
Боудикка. Рис. С. Борин Фото: samlib.ru
О причинах смерти Протустага сохранились противоречивые предположения, доподлинно известно лишь то, что, овдовев, рыжеволосая бестия Боудикка отправилась в Рим, чтобы заявить о независимости своего народа. Римляне так просто не хотели прощаться с землями и рабами, и Боудикке открылась страшная правда: ее народ ей больше не принадлежал, престол переходил в правление римлян, поскольку, согласно их правилам наследия, женщины исключались. Чтобы продемонстрировать Боудикке ее ничтожное положение, римские легионеры разграбили ее дом, конфисковали казну, саму правительницу выселки плетьми, а ее дочерей – изнасиловали. Такого позора и унижения Боудикка простить не могла, едва оправившись от побоев, она стала собирать силы для восстания.
Боудикка. Кадр из одноименного фильма. Фото: kinopoisk.ru
Боудикка начала поход на Рим, полная решимости снести его с лица земли. На своем пути войска бриттов никого не щадили, убивали людей и сжигали до тла города. Так был полностью разрушен Лондиний (совр. Лондон), казалось, что ицены способны изгнать римлян с полуострова. Боудикка была опьянена победами и не смогла правильно оценить силы малочисленных (по сравнению с ее армией) противников. В схватке против Гая Светония бритты пали, тягаться с опытными римскими легионерами Боудикке оказалось не под силу.
Боудикка. Фото: she-win.ru
Расстреливая бриттов с возвышенности,римляне обратили противников в бегство, а после – жестоко добили тех, кто выжил (путь к отступлению иценам был перекрыт, предвкушая легкую победу, они огородили поле боя повозками, на которых располагались жены и дети).
Боудикка - бесстрашная предводительница кельтов. Фото: she-win.ru
Сама же Боудикка не сдалась в плен, она приняла яд и отравила дочерей. Так закончилась жизнь воинственной правительницы бриттов, которая не побоялась состязаться с римлянами. Ее пример стал показательным для многих британских народностей, которые позже поднимались на борьбу с завоевателями.
Сегодня в память о бесстрашной Боудикке установлен памятник в центре Лондона, она изображена мчащейся на бой в колеснице со своими дочерями.
Иллюстрация в духе романтического национализма (1868). Фото: she-win.ru
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