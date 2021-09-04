Как почистить решетки газовой плиты без лишних усилий и затрат

Засохший жир и нагар на газовой плите могут стать настоящей проблемой даже для опытных и усердных хозяев. Если ситуацию запустить, то очистка решеток может превратиться в то еще «приключение», требующее немалых сил и ресурсов. Стоит ли еще говорить о том, что жир и нагар – это не только дискомфорт и проблемы, но также и удар по внешнему виду кухни? К счастью, существует один очень эффективный и простой метод очистки.
Готовим раствор.
Итак, для реализации данного способа очистки Novate.ru рекомендует раздобыть несколько полиэтиленовых пакетов с ZIP замком. Потребуется также обычная вода и нашатырный спирт (аммиак). Купить спирт можно в аптеке. Теперь беремся за очистку решеток. Для этого снимаем их с плиты и складываем друг на друга. Не будет лишним в процессе стряхнуть с них наиболее крупные крошки.
Понадобятся пакетики.
Далее каждую решетку необходимо поместить в пакет. Готовим раствор нашатырного спирта по формуле 0.5 литра воды и 1 столовая ложка нашатыря. Во время готовки не забывайте о мерах предосторожности! Настоятельно рекомендуется использовать защитные перчатки. Раствор тщательно перемешиваем, после чего наливаем в пакеты с решетками по 50-100 мл и закрываем ZIP замок. В таком виде оставляем пакеты на 8 часов.
Заливаем раствор и закрываем пакет.
По прошествии указанного времени, сливаем раствор, извлекаем решетки, моем их тщательно с губкой. Нагар будет сходить очень легко.
Останется подождать и помыть решетки.
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