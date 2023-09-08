Почему Дура Европос называют «Помпеями пустыни» и как городу удалось «дотянуть» до наших дней

Город Дура Европос был основан в ранний эллинистический период Селевком I Никатором, примерно в 300 году до нашей эры. В течение многих лет он процветал как важный пограничный город и провинциальный центр при парфянах и романах. Благодаря своему расположению на границе трёх империй, он пережил яркое смешение культур, но перейдя к сасанидам в 256-257 годах нашей эры, был заброшен и погребён под деревьями и грязью. Благодаря этому, большая часть города была прекрасно сохранена, когда археологи вновь обнаружили это место, окрестив его «Помпеи пустыни».
Ранняя история
Дура-Европос, Сирия. \ Фото: wikipedia.org.
Дура Европос был основан примерно в 300 году до н.э. Селевком I Никатором как крепость на пересечении восточного и западного торговых путей на Евфрате. Ему нужно было защитить линии сообщения между Антиохией и Селевкией, двумя гораздо более крупными и важными городами, которые он основал. Вполне возможно, что он был построен на месте предыдущего города, но свидетельств этому мало. В древности город был известен либо как Дура, что по-арамейски означает «крепость», либо как Европос в честь основавшего его эллинистического царя. Использование названия Dura Europos для города является современной традицией. Некоторые учёные утверждают, что Дура Европос - лучшее название для города, поскольку оно отражает его неотъемлемую греческую сущность.
Дура-Эвропос на карте. \ Фото: google.com.
Во 2 веке до нашей эры Дура был расширен по образцу Гипподамии как классический греческий город. Он был очерчен поперечными улицами, расположенными вокруг большой центральной агоры. Это был город, который парфяне захватили в 113 году до нашей эры, когда они отвоевали город у Селевкидов. В парфянский период город утратил свою функцию военного форпоста. Приток новых жителей увеличил численность населения настолько, что всё пространство, заключённое в стенах, было занято. Эти новоприбывшие носили иранские и семитские имена, а надписи этого периода были написаны на греческом, латыни, иврите, различных арамейских диалектах, парфянском, среднеперсидском и сафаитском языках.
Римское восстановление города
Пальмирские ворота Дура-Европоса, главный вход в город.
В 114 году н.э. римский император Траян оккупировал Дура Европос на несколько лет, но только во время римско-парфянской войны 161-166 годов н.э. император Луций Вер аннексировал город. При римлянах Европос вновь обрёл своё значение военного форпоста. Римляне использовали его как перевалочный пункт для завоевания Осроены, а затем для нападения на парфянскую столицу в 198 году нашей эры. Когда Септимий Север создал новую провинцию Келесирия, Дура стал важным центром новой провинции. В 254 году нашей эры ему также был присвоен статус римской колонии, что в то время было скорее почётным титулом для важного города. К 209 году нашей эры римляне пристроили военный лагерь к северной части этого места вместе с дворцом для военачальника. В 216 году нашей эры рядом с военным лагерем был пристроен небольшой амфитеатр для солдат. Все это строительство преобразило природу Европос из чисто восточного города в гораздо более римский. Тем не менее он всё ещё сохранял своё самобытное сочетание культур. В это время население города, по оценкам, составляло около десяти-пятнадцати тысяч человек. По более скромным оценкам, этот район мог бы прокормить сельским хозяйством население численностью не более пяти-шести тысяч человек. Однако к этому моменту парфян сменили гораздо более агрессивные сасаниды и их великий правитель Шапур I.
Осада Сасанидами
Остатки главной цитадели и дворца над Евфратом, Дура Европос.
Шапур I начал своё вторжение в римскую Месопотамию в 250 году нашей эры и в битве при Барбалиссосе уничтожил римскую армию численностью в шестьдесят тысяч человек. Это открыло всю Сирию для вторжения Сасанидов. В ответ на угрозу Сасанидов стены Дура были укреплены, чтобы усилить их. Это было достигнуто путём засыпания улицы и зданий вдоль стены щебнем. Затем внешняя часть стены была укреплена путём сооружения перед ней наклонной земляной насыпи, известной как гласис, которая была заделана сырцовым кирпичом. Это была целенаправленная и методичная работа, потребовавшая перемещения многих тонн земли. Большая часть этого места была разрушена в процессе, но была надежда, что это защитит город от Сасанидов.
Фреска из синагоги в Дура-Европосе, изображающая библейский сюжет с младенцем Моисеем.
К сожалению, не сохранилось письменных свидетельств об осаде Сасанидами Дура Европоса. Большая часть того, что учёные знают об осаде, почерпнута из археологических данных. Когда в 256 году нашей эры началась осада, Сасаниды вырыли шахту под одной из башен недалеко от Пальмирских ворот. Это было обнаружено римлянами, которые вырыли контрмину. Атака римлян с помощью контрмины была отбита, но Сасанидская шахта была заброшена. Раненые римляне и отставшие были запечатаны в шахте, где они и умерли. Вторая попытка минирования была частично успешной, так как башня и прилегающие к ней стены были разрушены. Для своей третьей попытки Сасаниды построили пандус, ведущий к стене башни 14, и ещё одну шахту под ней. Когда Сасанидские солдаты поднялись по пандусу, чтобы сразиться с римскими защитниками, их соотечественники проникли в город через шахту. Затем город был разграблен, а его население депортировано. Отдельные свидетельства активности на этом месте можно найти ещё в 5 веке, но, по большому счёту, Дура Европос так и не был восстановлен.
Раскопки
Слева направо: Акварельный рисунок римского щита с изображением битвы греков и амазонок, Герберт Дж. Гут, 1934-1935 годы. \ Фреска из сирийского храма в Дура-Европосе.
Город бы «заново открыт» в 1885 году, когда Пальмирские ворота были сфотографированы Джоном Генри Хейнсом. Во время Первой мировой войны и Арабского восстания британские войска оккупировали этот район и исследовали его. В марте 1920 года британский солдат копал траншею и обнаружил настенные росписи храма Бел. Осознавая важность находки, солдаты связались с американским археологом Джеймсом Генри Брестедом в Багдаде. Франц Кумонт провёл первые археологические раскопки на этом месте. В публикации о своих раскопках 1922-1923 годов он определил это место как Дура Европос и описал обнаруженный им храм. Возобновившийся конфликт в этом районе препятствовал дальнейшим раскопкам вплоть до 1930-х годов. Более поздними раскопками руководили Кларк Хопкинс и Майкл Ростовцев, и они продолжались до 1937 года.
Слева направо: Сезон раскопок в Дура Европос, 1932-1933 годы. \ Вид на южные вади и часть стен города Дура-Европос.
Ранними раскопками города руководили французская и американская команды. Когда раскопки возобновились в 1986 году, это были совместные франко-сирийские усилия под руководством Пьера Лериша. В течение пятнадцати лет, пока продолжались раскопки, было сделано много важных находок, и это место было тщательно обследовано. Это привело к тому, что Дура Европос был включен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году и снова в 2011 году, во второй раз вместе с близлежащим древним городом Мари. На этом месте была обнаружена настоящая сокровищница артефактов, как больших, так и маленьких. Самым впечатляющим из них было религиозное сооружение, случайно сохранившееся во время осады 256 года нашей эры, а также оружие и доспехи, которые носили солдаты, сражавшиеся во время осады.
Языческие культовые сооружения
Слева направо: Картина с изображением Митры и Сола, римлянин, 210 век. \ Рельеф с изображением Фортуны.
Благодаря своему положению пограничного города на главном торговом пути, Дура Европос был домом для множества различных религиозных групп. У многих из них, по-видимому, были свои собственные кварталы или секции в городе. Наибольшее разнообразие храмов наблюдается среди различных языческих религий. Самым старым храмом был храм Артемиды Нанайи, построенный во времена Селевкидов. Большинство других языческих храмов были построены в парфянский период и были посвящены эллинистическим и пальмирским божествам. К ним относятся храм Бела, храм Некрополя, храм Атаргатис, храм Зевса Теоса, храм Гадде, храм Адониса, храм Артемиды Аззанатконы, Долихенеум (храм Юпитера Долихена и Зевса Гелиоса Митры Турмагаде), храм Зевса Мегиста и храм Артемиды Аззанатконы. Храм Зевса Кириоса. Размеры этих храмов значительно варьируются от небольших частных святилищ до более крупных общественных зданий.
Храм Восточных Богов у городских стен. \ Фото: bing.com.
Кроме того, среди этих храмов был один из лучших образцов Митреума, который, как известно, сохранился со времен античности. Это был храм, где римские солдаты совершали обряды культа Митры. Этот римский мистический культ, основанный на веровании в бога Митру и вдохновлённый иранским зороастризмом, был очень популярен среди солдат римской армии. Не сохранилось ни одного письменного теологического трактата, поэтому многое из того, что известно, основано на интерпретации сохранившихся митраистских образов. Скульптуры и алтари Митреума в Дура Европосе были найдены нетронутыми и наряду с сохранившимися фресками и граффити внесли огромный вклад в понимание культа Митры. Несмотря на то, что когда-то митраизм был достаточно популярен во всей Римской империи, чтобы соперничать с христианством, начиная с IV века он был в значительной степени подавлен.
Еврейские и христианские религиозные сооружения
Часть фрески в синагоге Дура-Европос, иллюстрирующая сцену из Книги Есфирь. \ Фото: blogspot.com.
В городе также были синагога и церковь. Синагога состояла из переднего двора, дома собраний и святилища Торы, обращённого фасадом к Иерусалиму. Оно было украшено расписными стенами с изображениями как людей, так и животных. Эти обширные фигуративные настенные росписи стали сюрпризом для учёных, которые не ожидали найти ничего подобного из-за запрета иудаизма на визуальные изображения. Считается, что они служили обучающей цели для верующих. Надпись на арамейском языке датирует её примерно 244 годом нашей эры, что делает её одной из старейших синагог в мире. Она была засыпана песком при подготовке к осаде Сасанидами, что помогло обеспечить её выживание и сохранность.
Плитка с потолка Дома писцов, на которой нанесена греческая надпись, идентифицирующая человека по имени Гелиодорос и роду занятий актуарий. \ Фото: bing.com.
Как и синагога, домовая церковь также сохранилась благодаря тому, что была засыпана песком. Это старейшая известная домашняя церковь, датируемая 235 годом нашей эры. Здание довольно простое по дизайну, состоящее из дома, соединенного с отдельной комнатой, похожей на холл. Алтаря найдено не было, но археологи обнаружили баптистерий. Фрески, которые сохранились являются самыми ранними из обнаруженных на сегодняшний день церковных настенных росписей и, возможно, самыми ранними известными образцами христианского искусства. Они явно следуют эллинистически-еврейской традиции иконографии, хотя выполнены более грубо, чем в соседней синагоге. Изображения «Доброго пастыря», «Исцеления паралитика» и «Христа и Петра, идущих по воде» являются древнейшими изображениями Иисуса.
Заключение
Снимок со спутника, показывающий разрушения Дура Европос в 2011-2015 годах. \ Фото: researchgate.net.
Несмотря на то, что Дура Европос был признан потенциальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, он сильно пострадал от действий ИГИЛ во время продолжающейся войны в Сирии. Воспользовавшись хаосом, вызванным войной, они широко разграбили территорию Дура Европос. В 2015 году спутниковые снимки показали, что мародёры разрушили примерно семьдесят процентов территории объекта. Сегодня они являются суровым напоминанием о том, как легко объекты, пережившие тысячелетия, могут быть утрачены в результате современных конфликтов, и о важности обеспечения того, чтобы эти места были сохранены и защищены для всеобщего обозрения и изучения как часть общего человеческого наследия.
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