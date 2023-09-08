Почему Дура Европос называют «Помпеями пустыни» и как городу удалось «дотянуть» до наших дней

Ранняя история

Дура-Европос, Сирия. \ Фото: wikipedia.org.

Дура-Эвропос на карте. \ Фото: google.com.

Римское восстановление города

Пальмирские ворота Дура-Европоса, главный вход в город.

Осада Сасанидами

Остатки главной цитадели и дворца над Евфратом, Дура Европос.

Фреска из синагоги в Дура-Европосе, изображающая библейский сюжет с младенцем Моисеем.

Раскопки

Слева направо: Акварельный рисунок римского щита с изображением битвы греков и амазонок, Герберт Дж. Гут, 1934-1935 годы. \ Фреска из сирийского храма в Дура-Европосе.

Слева направо: Сезон раскопок в Дура Европос, 1932-1933 годы. \ Вид на южные вади и часть стен города Дура-Европос.

Языческие культовые сооружения

Слева направо: Картина с изображением Митры и Сола, римлянин, 210 век. \ Рельеф с изображением Фортуны.

Храм Восточных Богов у городских стен. \ Фото: bing.com.

Еврейские и христианские религиозные сооружения

Часть фрески в синагоге Дура-Европос, иллюстрирующая сцену из Книги Есфирь. \ Фото: blogspot.com.

Плитка с потолка Дома писцов, на которой нанесена греческая надпись, идентифицирующая человека по имени Гелиодорос и роду занятий актуарий. \ Фото: bing.com.

Заключение

Снимок со спутника, показывающий разрушения Дура Европос в 2011-2015 годах. \ Фото: researchgate.net.