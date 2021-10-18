Сериалы, которые стоит посмотреть

Список лучших сериалов, которые нельзя пропустить.
Американские боги
Долгожданная экранизация одноименного бестселлера Нила Геймана, выпущенная на телеэкраны под чутким руководством создателя «Ганнибала» Брайана Фуллера. После новости о том, что главного героя сыграет звезда сериала «Сотня» Рики Уиттл, фанаты книги не на шутку встревожились, впрочем, сразу после выхода пилотной серии стало ясно, что актер идеально подошел на роль вора Тени.
Отсидев три года в тюрьме, Тень выходит на несколько дней раньше из-за гибели любимой жены в автокатастрофе и по дороге на похороны знакомится с импозантным немолодым мужчиной, который предлагает ему работу. Так Тень становится правой рукой некоего Среды, в котором довольно быстро удается разгадать одного скандинавского бога, и попадает в нешуточный переплет.
На территории современной Америки идет война между старыми богами, прибывшими на континент со всех концов земли, и новыми современными идолами, которым теперь поклоняются люди, — телевидением, интернетом, компьютерными играми.
После выхода на экраны третьей серии было объявлено о продлении сериала на второй сезон.
Твин Пикс
Поклонники культового сериала ждали продолжения долгие 26 лет: и вот, как и было обещано в последней серии, агент ФБР Дейл Купер (Кайл Маклахлен) вновь встречает Лору Палмер.
В новом сезоне Дэвид Линч решил не ограничиваться старой сюжетной линией — ФБР придется заняться расследованием еще как минимум двух убийств. Линч остался верен себе — эталонное безумие происходящего окутывает зрителя с первых минут просмотра и вряд ли отпустит до конца 18-й серии (а именно столько эпизодов в третьем сезоне). Узнаем ли мы все тайны на этот раз?
Рассказ служанки
Экранизация одноименного романа канадской писательницы Маргарет Этвуд.
Действие происходит в будущем в вымышленном государстве — Республике Гилеад, представляющей собой христианскую теократию. В будущем только одна из ста способна иметь детей, поэтому женщин из простого народа держат в специальных лагерях, где их готовят к исполнению своего единственного предназначения — выносить и родить ребенка офицерам, чьи жены не способны к деторождению.
13 причин почему
Американский драматический сериал о старшеклассниках, основанный на одноименном романе Джея Эшера.
Ханна Бейкер, одноклассница главного героя сериала Клэя Дженсена, кончает жизнь самоубийством. Через несколько дней на пороге своего дома Клэй находит коробку с аудиокассетами, на которых Ханна рассказывает о причинах своего поступка. И он — одна из причин.
Несмотря на то, что шоураннеров раскритиковали за чрезмерную жестокость и слишком правдоподобные сцены подростковых изнасилований и суицидов, сериал был продлен на второй сезон, который выйдет на телеэкраны в 2018 году.
Гений
Американский документальный телесериал, премьера которого состоялась на телеканале National Geographic. Первый сезон рассказывает о жизни Альберта Эйнштейна начиная с юности, когда он работал экспертом в Бюро патентов, вплоть до времени, когда он стал всемирно известным физиком и автором теории относительности. Первый сезон основан на произведении Уолтера Айзексона «Альберт Эйнштейн. Его жизнь и вселенная».
Личность героя второго сезона шоураннеры сериала пообещали открыть в финале первого сезона.
Легион
Бальзам на душу каждого истинного поклонника комиксов: сериал, созданный на основе биографии одноименного персонажа Marvel Comics — Дэвида Хэллера (Легион).
Дэвиду Хэллеру еще в детстве поставили диагноз «шизофрения» и упекли его в психиатрическую больницу на долгие годы. Измученный расщеплением своей личности (каждая личность управляет одной из сторон его силы), он тщетно пытается вернуться к нормальной жизни, и в тот момент, когда он готов опустить руки и сдаться, все кардинальным образом меняется: Дэвид встречает девушку своей мечты.
Большая маленькая ложь
Драматический мини-сериал HBO (всего 7 эпизодов), созданный Дэвидом Келли на основе одноименного романа Лианы Мориарти.
На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. Чтобы понять, кто жертва (а заодно — и кто убийца), придется разобраться в хитросплетениях жизни членов пяти семей, чьи дети ходят в один класс респектабельной школы тихого благополучного городка на берегу океана.
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