Совет, благодаря которому ваша мясорубка будет служить долгое время без заточки ножей

Невероятно простой совет, благодаря которому Ваша мясорубка будет служить очень долгое время без заточки ножей. Достаточно соблюдать простейшее правило при повторной сборке мясорубки, которое спасет режущие кромки ножей от затупления.







Чтобы ножи мясорубки не тупились долго

Начнем с того, что новые ножи мясорубки имеют идеальную ровную поверхность и наилучшим способом подходят друг к другу.В период перемалывания мяса между ножами имеется минимальный зазор, через который не попадает продукт и мясо режется острыми гранями с минимальными усилиями.Когда продукт перекручен, Вы как обычно разбираете и моете части мясорубки.А теперь следует обратить внимание, что даже после одного раза, на ноже-сетке появляется выработка. Вот наружная сторона:А вот внутренняя, которая контактировала с крестообразным ножом. И на нем отчетливо видны следы трения и выработки.нож-сетку нельзя переворачивать в процессе всей эксплуатации до перезаточки.То есть после промывки Вы должны поставить обратно нож-сетку также протертой стороной к крестообразному ножу. Это важно!Дело в том, что в процессе работы на обоих ножах появляется выработка, не равномерная, но на обоих поверхностях ножей. В итоге, ножи хорошо притерты друг к другу, несмотря на неровность между своими плоскостями.И если Вы вдруг случайно переверните сетку новой стороной к крестовому ножу, то их поверхности уже не будут так соприкасаться как надо, из-за того что на крестовидном ноже имеется волнообразная выработка, рисунок которой соответствует только выработанной стороне ножа-сетки.В итоге в этот зазор начнет попадать мясо, в следствии чего оно будет не резаться, а рваться, что приведет к затуплению ножей.Вот такой простой совет, который сбережет ваши ножи и продлит им максимально время работы до следующей заточки.