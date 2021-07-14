Гид по витаминам: что пить, а что выбросить

Это очень простой совет: ешьте овощи, занимайтесь спортом и, конечно, принимайте витамины. Или не принимайте. Десятилетия исследований так и не дали существенных доказательств того, что витамины и добавки приносят какую-то ощутимую пользу. Более того, недавние исследования склоняются к противоположному мнению, поскольку выявлено, что некоторые витамины могут принести вред. Отдельные виды витаминов соотносят с увеличением вероятности развития некоторых видов рака, а другие — с ростом риска образования камней в почках.



Какие витамины все-таки стоит принимать, а какие нет? Новейшие исследования утверждают следующее:













Мультивитамины: нет; все необходимое можно получать за счет сбалансированного питания

Витамин D: да; он сохраняет кости крепкими и его тяжело получить с пищей

Антиоксиданты: нет; их переизбыток считают причиной развития определенных видов рака, к тому же можно вместо этого есть ягоды

Витамин C: нет; вряд ли он поможет при простуде, и вместо этого можно есть цитрусовые

Витамин B3: нет; он содержится в лососе, тунце и свекле

Пробиотики: нет; наука еще недостаточно развита для того, чтобы они имели какую-либо заметную пользу, лучше ешьте йогурт

Цинк: да; это одно из немногих веществ, помогающих ускорить выздоровление при простуде

Витамин E: нет; его переизбыток увеличивает риск развития определенных видов рака, к тому же он содержится в достаточном количестве в шпинате

Фолиевая кислота: да; принимайте ее во время беременности или если желаете забеременеть