Почему не нужно исключать картофель из своего рациона (+3 крутых рецепта)

Причина 1: Витамин С

В молодом картофеле много витамина С. / Фото: zeleniyglukhar.ru

Причина 2: Витамины группы В

Витамин В лучше усваивается, если подать картофель с курицей. / Фото: zeleniyglukhar.ru

Причина 3: Полезный крахмал

Крахмал в картофеле стимулирует рост полезных бактерий. / Фото: avrorra.com

Причина 4: Низкокалорийный продукт

В картошке калорий меньше, чем в гречке

Причина 5: Противовоспалительное средство

В состав картофеля входит полезное вещество каолин. / Фото: potatosystem.ru

Причина 6: Полезные минералы

Какие витамины и микроэлементы содержатся в картофеле. / Фото: gastritoff.ru

Рецепты блюд с картофелем

Гармошка из картошки может быть с травами или с начинкой. / Фото: 1cookit.com

Готовое пюре должно стать красивого зеленого оттенка. / Фото: gastronom.ru

Для картофельного пюре нужны хорошие сливки. / Фото: travel-dom.ru