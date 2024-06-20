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Как вырастить шикарный куст гортензии всего за 1 месяц

Насколько же красива цветущая гортензия! Однако чтобы получить действительно пышный мощный куст, необходимо соблюдать ряд тонкостей. Они совершенно не сложные, но крайне важные!
Все секреты, как вырастить шикарный куст гортензии всего за 1 месяц, подробно изложены немного ниже. Главная задача — это подкормить гортензию, ведь именно из удобрений растение и берёт все необходимые элементы для пышного и продолжительного цветения.

Уверены, ваша гортензия удивит не только семью, но и всех гостей! Добиться этого так просто — убедитесь сами.


1-я подкормка гортензии



Сразу после высадки гортензии дайте ей первую подкормку. Отдельно разведите в небольшом количестве воды 5 г кальциевой селитры и 5 мл гуми Кузнецова. Перелейте в 5 л воды, полейте под корень.


2-я подкормка гортензии



Следующая подкормка через некоторое время также крайне важна для завязывания бутонов. Возьмите удобрение с формулой 13:40:13 + микроэлементы (5 г), растворите в воде, и 2 г янтарной кислоты. Перелейте в 5 л воды, обработайте растения под корень.


3-я подкормка гортензии



Третья подкормка гортензии включает в себя хелат железа 6 %. Возьмите 5 г, растворите в воде, и снова 2 г янтарной кислоты. Перелейте в 5 л воды. Полейте под корень. Отдельно разведите такое же количество хелата железа без янтарной кислоты и обработайте растения по листу.


4-я подкормка гортензии



Последняя подкормка, после которой гортензии начинают быстро и активно цвести! Возьмите удобрение с формулой 20:20:20 (10 г), разведите и растворите в 5 л воды. Пролейте под корень и поразитесь результату!



Проведите эти несложные, но исключительно важные подкормки. И тогда вы не узнаете свою гортензию! Она будет пышной, как никогда раньше.
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