Зачем класть губку для мытья посуды в стиральную машину

Срок службы стиральной машины в первую очередь зависит от того, как за ней ухаживают. Так, лоток стиральной машины нуждается в регулярной чистке, сделать это легче всего с помощью обычной губки для мытья посуды.







Чтобы быстро почистить лоток стиральной машины, оторвите жесткую часть губки. Поместите мягкую часть в лоток и пропитайте губку белизной или средством для чистки унитаза.

Оставьте губку минимум на 30 минут, затем хорошо промойте лоток водой. Результат будет заметен сразу: лоток станет очень чистым, исчезнет плесень и налет от стирального порошка.