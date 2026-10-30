С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Зачем класть губку для мытья посуды в стиральную машину

Срок службы стиральной машины в первую очередь зависит от того, как за ней ухаживают. Так, лоток стиральной машины нуждается в регулярной чистке, сделать это легче всего с помощью обычной губки для мытья посуды.

Зачем класть губку для мытья посуды в стиральную машину

Чтобы быстро почистить лоток стиральной машины, оторвите жесткую часть губки. Поместите мягкую часть в лоток и пропитайте губку белизной или средством для чистки унитаза.



Зачем класть губку для мытья посуды в стиральную машину

Оставьте губку минимум на 30 минут, затем хорошо промойте лоток водой. Результат будет заметен сразу: лоток станет очень чистым, исчезнет плесень и налет от стирального порошка.

Зачем класть губку для мытья посуды в стиральную машину

Ссылка на первоисточник
советы
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым