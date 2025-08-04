5 советских способов экономии, которые сработают и сейчас

От ч/б к красному, или Мир советской экономии.

1. Закатки

Суперкрутой способ экономить зимой./ Фото: agro-tm.ru

2. Помада плюс спичка/зубочистка

Это мегалайфхак. От создателей лайфхака РАЗРЕЗАТЬ ТУБУ С КРЕМОМ И ИМЕТЬ КРЕМ ЕЩЁ ДВЕ НЕДЕЛИ / Фото: micccp.com

3. Авоська

Пакеты съедают бюджет. Факт. / Фото: chess.com

4. Сода пищевая

Сода чистит всё! / Фото: terem-ermaka.ru

5. Отходам – нет!

Мы скажем больше: даже плесень на чёрством хлебе обезвредится в духовке. / Фото: povar.ru