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5 советских способов экономии, которые сработают и сейчас


От ч/б к красному, или Мир советской экономии.

От ч/б к красному, или Мир советской экономии.

 

Советские времена многие вспоминают с ностальгией. Одна из культовых фраз: «А как-то на всё хватало, экономили же…» А как экономили? Данный материал расскажет 5 способов советской экономии, которые абсолютно актуальны будут сегодня.

1. Закатки


Суперкрутой способ экономить зимой. / Фото: agro-tm.ru

Суперкрутой способ экономить зимой.
/ Фото: agro-tm.ru

 

Не спешите ЗАКАТывать глаза относительно ЗАКАТок. Нет, это вовсе не советский забобон. Это реальный способ экономии. Вы вообще видели, сколько стоят импортные овощи зимой? То-то же! А ведь овощи хочется кушать в холода не по цене крыла «Боинга». Если хочется иметь полезные овощные гарниры всю зиму, делайте закатки помидоров. Дело в том, что томаты сохраняют все свои полезные свойства как тушёными, так и законсервированными. В отличие от огурцов и кабачков.

2. Помада плюс спичка/зубочистка



Это мегалайфхак. От создателей лайфхака РАЗРЕЗАТЬ ТУБУ С КРЕМОМ И ИМЕТЬ КРЕМ ЕЩЁ ДВЕ НЕДЕЛИ / Фото: micccp.com

Это мегалайфхак. От создателей лайфхака РАЗРЕЗАТЬ ТУБУ С КРЕМОМ И ИМЕТЬ КРЕМ ЕЩЁ ДВЕ НЕДЕЛИ / Фото: micccp.com

 

Вы всё ещё выбрасываете помаду, когда она смазалась до основания? Тогда мы идём к вам! Берём спичку или зубочистку и до последнего микрона достаём помаду, растирая затем капельку пальцем по губам. И смотрится естественнее, и отныне каждая помада прослужит вам ещё два месяца после того, как… вы ранее её выбрасывали. Плюс планету спасаем!

3. Авоська


Пакеты съедают бюджет. Факт. / Фото: chess.com

Пакеты съедают бюджет. Факт. / Фото: chess.com

 

Ну, блин, авоська – сейчас это тренд. Спасаем планету от пакетов, во-первых. Во-вторых: одного миллионера спросили, как он стал таким богатым, а тот ответил: «Я всегда прихожу в магазин со своим пакетом», Ладно, это на самом деле анекдот.
Вот только вы удивитесь, какая это экономия – не покупать пакеты, к примеру, год. В общем, вам нужна стильная авоська от современного хэнд-мэйдера.

4. Сода пищевая


Сода чистит всё! / Фото: terem-ermaka.ru

Сода чистит всё! / Фото: terem-ermaka.ru

 

Она очистит всё. Буквально всё. Посуду заскорузлую, ванну, унитаз, швы плитки, серебряные украшения... Сода стоит очень дёшево, и из вашего расходного листа попросту пропадут все эти дорогие и химические чистящие средства. Попробуйте, вы будете впечатлены!

5. Отходам – нет!


Мы скажем больше: даже плесень на чёрством хлебе обезвредится в духовке. / Фото: povar.ru

Мы скажем больше: даже плесень на чёрством хлебе обезвредится в духовке. / Фото: povar.ru

 

Хлеб подчерствел? Сделайте сухарики в духовке. Молоко, кефир или сметана подгуляли – сделайте оладьи, и теперь вся семья сыта, а за новым молочным продуктом в магазин отправляться не стоит. Ну лайфхак же!

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