5 советских способов экономии, которые сработают и сейчас

От ч/б к красному, или Мир советской экономии.
Советские времена многие вспоминают с ностальгией. Одна из культовых фраз: «А как-то на всё хватало, экономили же…» А как экономили? Данный материал расскажет 5 способов советской экономии, которые абсолютно актуальны будут сегодня.
1. Закатки
Не спешите ЗАКАТывать глаза относительно ЗАКАТок. Нет, это вовсе не советский забобон. Это реальный способ экономии. Вы вообще видели, сколько стоят импортные овощи зимой? То-то же! А ведь овощи хочется кушать в холода не по цене крыла «Боинга». Если хочется иметь полезные овощные гарниры всю зиму, делайте закатки помидоров. Дело в том, что томаты сохраняют все свои полезные свойства как тушёными, так и законсервированными. В отличие от огурцов и кабачков.
2. Помада плюс спичка/зубочистка
Это мегалайфхак. От создателей лайфхака РАЗРЕЗАТЬ ТУБУ С КРЕМОМ И ИМЕТЬ КРЕМ ЕЩЁ ДВЕ НЕДЕЛИ / Фото: micccp.com
Вы всё ещё выбрасываете помаду, когда она смазалась до основания? Тогда мы идём к вам! Берём спичку или зубочистку и до последнего микрона достаём помаду, растирая затем капельку пальцем по губам. И смотрится естественнее, и отныне каждая помада прослужит вам ещё два месяца после того, как… вы ранее её выбрасывали. Плюс планету спасаем!
3. Авоська
Пакеты съедают бюджет. Факт. / Фото: chess.com
Ну, блин, авоська – сейчас это тренд. Спасаем планету от пакетов, во-первых. Во-вторых: одного миллионера спросили, как он стал таким богатым, а тот ответил: «Я всегда прихожу в магазин со своим пакетом», Ладно, это на самом деле анекдот.
4. Сода пищевая
Сода чистит всё! / Фото: terem-ermaka.ru
Она очистит всё. Буквально всё. Посуду заскорузлую, ванну, унитаз, швы плитки, серебряные украшения... Сода стоит очень дёшево, и из вашего расходного листа попросту пропадут все эти дорогие и химические чистящие средства. Попробуйте, вы будете впечатлены!
5. Отходам – нет!
Мы скажем больше: даже плесень на чёрством хлебе обезвредится в духовке. / Фото: povar.ru
Хлеб подчерствел? Сделайте сухарики в духовке. Молоко, кефир или сметана подгуляли – сделайте оладьи, и теперь вся семья сыта, а за новым молочным продуктом в магазин отправляться не стоит. Ну лайфхак же!
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