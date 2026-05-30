Как избавиться от мошек в доме: полезные советы и рекомендации по профилактике


Мошки на кухне - распространенная проблема во многих домах

Назойливые мошки могут появиться в квартире или доме в любой момент. Рой насекомых раздражает не на шутку, и от новых сожителей хочется избавиться как можно быстрее. Мы подскажем, почему мошки могли появиться в квартире, как их убрать и предотвратить возвращение.


Причины появления мошек


Зачастую личинки мошек попадают в дом с овощами и фруктами / Фото: fb.ru

Чаще всего личинки насекомых попадают в дома с овощами и фруктами. Они настолько мелкие, что и заметить трудно. Другая причина - вентиляция. Насекомые залетают через решетки в дом, а также обитают в почве цветочных горшков. Если живете в частном секторе или на первом, втором этажах, мошки способны пробраться через москитные сетки с крупными ячейками. Проникновение в дом через щели или от соседей - большая редкость.

Чем кормятся мошки


Подгнившие фрукты - одно из любимых лакомств мошек / Фото: pbs.twimg.com

Излюбленное лакомство насекомых - подгнившие овощи, фрукты, слегка сброженные плоды. Также мошки не брезгуют и другой растительной пищей: травой, цветочными листьями, прелыми стеблями. Активнее всего насекомые размножаются летом, когда температура придерживается выше +25 градусов. С похолоданием даже на 5-7 градусов процесс замедляется. Как только температура становится ниже +5, мошки впадают в спячку и не побеспокоят вас до следующего лета.

Как вывести насекомых


Важно избавиться от очага размножения мошек и личинок / Фото: ihousewife.ru

Избавиться от мошек - не так просто, как хотелось бы.
Если создать для них неблагоприятные условия существования, взрослые особи быстро вымрут, но личинки останутся. Крошечные мошки превратятся в куколок, вырастут и найдут новый источник пропитания. В результате они размножатся до большой популяции (самка способна откладывать несколько сотен яиц) и снова заполонят дом. Запоминайте основные рекомендации, которые помогут бороться с назойливыми насекомыми.

1. Устранить кормовую базу
Лишите мошек кормовой базы, и проблема решена / Фото: hortographical.files.wordpress.com

Это самый эффективный метод борьбы с насекомыми. Необходимо найти очаг размножения мошек и поскорее избавиться от него. Это могут быть подгнившие продукты в мусорном ведре, испорченные овощи в ящике, чуть треснувший фрукт - вариантов множество. Следует проверить все места, где хранится еда, перебрать ее и выбросить подпорченные продукты.

Если в доме имеется подвал, там также надо провести ревизию. Проверьте целостность хранящихся овощей и без сожалений выбрасывайте подпорченные. Чаще всего мошки заводятся в загнивающем луке или моркови.

2. Обустроить вентиляцию
Установите вентиляционную решетку, чтобы предотвратить появление насекомых / Фото: bytrem-piter.ru

Проверьте вентиляцию и есть ли в ней решетки. В случае отсутствия нужно установить защитную сетку. Решетка снизит риск попадания в жилье не только мошек, но и тараканов, комаров.

3. Соблюдать чистоту
Выносите мусор ежедневно, а во время нашествия - два раза в день / Фото: wcpsolutions.com

Порядок в доме играет немаловажную роль, ведь насекомые любят жить в грязи и сырости. Не оставляйте на открытых поверхностях еду и ежедневно выносите мусор. В случае нашествия мошек - дважды в день. Проверьте, нет ли в доме источника сырости. Если есть, немедленно устраните. Излишняя влажность способствует порче продуктов, поэтому получается замкнутый круг. Просушите и продезинфицируйте все тряпки и губки. Почистите раковину, трубы, сифон. Придерживаясь санитарного режима, через несколько дней мошки покинут ваш дом.

4. Устроить ароматерапию
Зажгите лампу на 2-3 часа с эвкалиптовым, базиликовым или гвоздичным маслом/ Фото: serviceyard.net

После устранения источника пропитания и очищения дома, можно отпугнуть оставшихся мошек ароматами. Налейте в кастрюлю стакан воды, добавьте 5 г масла гвоздики, базилика или эвкалипта и кипятите жидкость на плите 2-3 часа, время от времени доливая воду. Альтернативный вариант - зажечь аромалампу на такое же время. Также можно налить на сковороду камфорное масло, прокалить его и «окурить» полученным запахом все комнаты в доме. После ароматерапии займитесь уборкой и проветрите жилье.

5. Проверить цветочные горшки
Достаточно посыпать почву одним из нелюбимых продуктов мошек / Фото: stopklopu.com

В грунте комнатных растений могут оставаться личинки, а от них тоже нужно избавиться. Мошки не выносят чесночный аромат, поэтому разрежьте несколько зубчиков и разложите на почве. Другие варианты: присыпать грунт молотым перцем или сигаретным табаком, разложить в горшках кожуру апельсина, воткнуть в почву пару-тройку спичечных серных головок. Если насекомых развелось очень много, пересадите цветок в свежий грунт. Предварительно обработайте почву и горшок.

Профилактические меры


Не оставляйте еду на открытых поверхностях / Фото: lifehacker.ru

1. В жаркое время года не оставляйте на открытых поверхностях разрезанные овощи и фрукты.

2. Храните продукты в холодильнике или герметично закрывающихся контейнерах.

3. Мойте посуду сразу после еды, не копите ее в раковине.

4. Тщательно вытирайте рабочие поверхности. Сначала влажной тряпочкой, затем сухой.

5. Чаще проводите уборку в доме и проветривайте помещения.
Не спешите паниковать при виде мошек и пользоваться агрессивными аэрозолями / Фото: millerpestcontrol.com

Мошки не представляют никакой опасности для людей. Они не портят продуктовые запасы, не кусаются, не разносят инфекции. Даже если насекомое случайно попало в дыхательные пути, серьезных последствий не будет. Конечно, соседство мошек не доставляет удовольствия. Главное - запастись терпением и методично портить насекомым среду обитания.

Не стоит применять химические аэрозоли, поскольку они эффективны против очага размножения. Если в доме есть аллергик, тем более стоит быть осторожнее с запахами. Поддаваться панике и звонить в СЭС - тоже лишнее. Мошки исчезнут сами собой, если воспользоваться вышеуказанными способами. Еще одна распространенная проблема - появление сороконожек. Читайте, как избавить жилье от насекомых, чтобы не вздрагивать от их присутствия.

