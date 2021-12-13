 Как избавиться от тараканов

Тараканы – одни из самых неприятных насекомых, которые соседствуют с человеком. Их колонии есть практически в каждом доме, особенно если речь идет о старом жилом фонде, а для многих такое сожительство уже стало чем-то естественным.

Поэтому в данной статье я решил собрать 8 действенных средств, которые помогут избавиться от тараканов.









Борная кислота

Нашатырь

Вымораживание

Гели

Мелки

Генераторы ультразвука

Аэрозоли

Примитивные ловушки

Начать я хотел бы с одного из самых эффективных народных средств – борной кислоты. Хотя для борьбы с тараканами ее используют еще с конца прошлого века, она по-прежнему остается наиболее оптимальным решением среди неспециализированных вариантов. Уникальность борной кислоты в том, что тараканы, которые славятся своей живучестью, так и не сумели приспособиться к ней.Для борьбы с тараканами чаще всего используется борная кислота в виде порошка, которая смешивается с яичным желтком. Затем из полученного «теста» формируются шарики-приманки, которые размещаются в излюбленных тараканами местах. Также в приманку можно добавить ванилин, который привлечет насекомого.Хотя борная кислота в небольших количествах безвредна для человека, при работе с ней стоит соблюдать меры предосторожности и надевать перчатки. Также следует убедиться, что шарики находятся в недоступных для животных и детей местах.Другой не менее эффективный народный способ борьбы с тараканами – нашатырный спирт. В отличие от борной кислоты его задача не навредить насекомому, а отпугнуть его. У тараканов крайне хорошо развито обоняние, поэтому, учуяв неприятный запах, они постараются обойти его стороной.Для борьбы с тараканами нашатырный спирт разбавляется водой исходя из пропорции: одна чайная ложка нашатыря на литр воды. Полученным раствором обрабатываются «подходы», откуда могут идти незваные насекомые, например, щель под входной дверью или отверстия в сантехническом узле. Процедура проводится раз в 2-3 дня и повторяется до тех пор, пока тараканы не потеряют интерес к вашей квартире.В качестве «ядерного удара» в борьбе с тараканами можно рассмотреть один из самых старых и неоднозначных способов – вымораживание. Как не трудно догадаться из названия, такой метод борьбы предполагает снижение температуры в помещении до околонулевых или отрицательных значений. Дело в том, что тараканы, как и другие насекомые, не могут согревать себя, поэтому не способны перенести подобные заморозки.Такой способ применяется только зимой. Для этого следует распахнуть окна и открыть дверцы шкафов, чтобы дать возможность холодному воздуху дойти до каждой щели. Однако перед тем, как приступать к вымораживанию, необходимо отключить центральное отопление, чтобы не лопнули трубы. В таком виде квартира остается примерно на 4 часа.Проблема данного способа лишь в том, что с высокой долей вероятности он может закончиться повреждением водопровода или бытовой техники. А если забыть отключить отопление, то и батареи. Поэтому к подобному методу стоит прибегать только в крайних случаях.От народных средств плавно перейдем к достижениям современных технологий. Одно из них – специальные гели, которые наносятся в местах обитания тараканов. Прикоснувшись к такому гелю, таракан становится переносчиком отравы, разнося ее по всей колонии на своих лапках. Спустя некоторое время гель начинает действовать и уничтожает насекомое.Хотя гели, как правило, не имеют неприятного запаха и не испаряют токсичные вещества, они крайне опасны для человека и домашних животных. Поэтому наносить их следует только в местах, недоступных для детей и питомцев, например, за кухонным гарнитуром.Альтернативой гелям являются специализированные мелки, при помощи которых чертятся толстые линии в излюбленных тараканами местах, например, за мебелью. Если таракан пересечет такую линию, то на нем окажется инсектицид, который через несколько часов уничтожит насекомое.Использовать мелки рекомендуется раз в пару месяцев, предварительно не забывая стирать старые линии. При работе с ними нужно обязательно соблюдать правила безопасности и использовать средства защиты: маски и перчатки. Мелки от тараканов токсичны и для людей. Поэтому данное средство нельзя использовать, если в доме есть маленькие дети или питомцы.Одно из последних слов техники в борьбе с тараканами – ультразвуковые отпугиватели, которые делают помещение непригодным для жизни насекомых. При этом для человека в большинстве случаев они полностью безопасны.Цены на такую технику начинаются от нескольких сотен рублей, однако покупать самые дешевые модели я не советую. К сожалению, на отечественном рынке присутствует огромное количество подделок, в корпусе которых даже нет источника ультразвуковых волн. Поэтому такие отпугиватели стоит приобретать только в проверенных магазинах, предварительно прочитав отзывы о выбранной модели.В качестве мгновенного средства борьбы с тараканами часто рекомендуют аэрозоли. Однако их главный минус – высокая токсичность и распространение по воздуху. По этой причине работать с аэрозолями для борьбы с тараканами можно только в респираторе. При этом в квартире не должно быть домашних животных, детей и людей без средств защиты. После использования аэрозоля в обязательном порядке помещение тщательно проветривается и проводится масштабная уборка.Вероятно, вы заметили, что почти все вышеперечисленные способы имеют ограничения на использование в квартирах, где есть дети или животные. Для тех, у кого именно такая ситуация, отлично подойдут обычные клеевые ловушки. Попав в такую ловушку, таракан уже не сможет выбраться наружу.При этом, хочу заметить, речь идет о самых простых ловушках, в которых нет инсектицидов или чего-либо еще способного уничтожить насекомое. Конечно, такое средство трудно назвать высокоэффективным. Однако плановое снижение популяции тараканов работает практически безотказно в долгосрочной перспективе.Обратите внимание! Если у вас поселились большие черные тараканы, то подбирайте ловушки исходя из их размера. В некоторые из них тараканы попросту не могут пролезть.Подводя итоги, хотел бы обратить ваше внимание на то, что тараканы прежде всего селятся там, где есть сырость, источники еды, например, немытая посуда, и много скрытых мест. Поэтому, прежде чем бежать в магазин за одним из вышеперечисленных средств, проведите в доме генеральную уборку и избавьтесь от лишнего. Вполне возможно, этого будет достаточно.