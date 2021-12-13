 Как избавиться от тараканов

Тараканы – одни из самых неприятных насекомых, которые соседствуют с человеком. Их колонии есть практически в каждом доме, особенно если речь идет о старом жилом фонде, а для многих такое сожительство уже стало чем-то естественным.
Поэтому в данной статье я решил собрать 8 действенных средств, которые помогут избавиться от тараканов.
Борная кислота
Начать я хотел бы с одного из самых эффективных народных средств – борной кислоты. Хотя для борьбы с тараканами ее используют еще с конца прошлого века, она по-прежнему остается наиболее оптимальным решением среди неспециализированных вариантов. Уникальность борной кислоты в том, что тараканы, которые славятся своей живучестью, так и не сумели приспособиться к ней.
Для борьбы с тараканами чаще всего используется борная кислота в виде порошка, которая смешивается с яичным желтком. Затем из полученного «теста» формируются шарики-приманки, которые размещаются в излюбленных тараканами местах. Также в приманку можно добавить ванилин, который привлечет насекомого.
Хотя борная кислота в небольших количествах безвредна для человека, при работе с ней стоит соблюдать меры предосторожности и надевать перчатки. Также следует убедиться, что шарики находятся в недоступных для животных и детей местах.
Нашатырь
Другой не менее эффективный народный способ борьбы с тараканами – нашатырный спирт. В отличие от борной кислоты его задача не навредить насекомому, а отпугнуть его. У тараканов крайне хорошо развито обоняние, поэтому, учуяв неприятный запах, они постараются обойти его стороной.
Для борьбы с тараканами нашатырный спирт разбавляется водой исходя из пропорции: одна чайная ложка нашатыря на литр воды. Полученным раствором обрабатываются «подходы», откуда могут идти незваные насекомые, например, щель под входной дверью или отверстия в сантехническом узле. Процедура проводится раз в 2-3 дня и повторяется до тех пор, пока тараканы не потеряют интерес к вашей квартире.
Вымораживание
В качестве «ядерного удара» в борьбе с тараканами можно рассмотреть один из самых старых и неоднозначных способов – вымораживание. Как не трудно догадаться из названия, такой метод борьбы предполагает снижение температуры в помещении до околонулевых или отрицательных значений. Дело в том, что тараканы, как и другие насекомые, не могут согревать себя, поэтому не способны перенести подобные заморозки.
Такой способ применяется только зимой. Для этого следует распахнуть окна и открыть дверцы шкафов, чтобы дать возможность холодному воздуху дойти до каждой щели. Однако перед тем, как приступать к вымораживанию, необходимо отключить центральное отопление, чтобы не лопнули трубы. В таком виде квартира остается примерно на 4 часа.
Проблема данного способа лишь в том, что с высокой долей вероятности он может закончиться повреждением водопровода или бытовой техники. А если забыть отключить отопление, то и батареи. Поэтому к подобному методу стоит прибегать только в крайних случаях.
Гели
От народных средств плавно перейдем к достижениям современных технологий. Одно из них – специальные гели, которые наносятся в местах обитания тараканов. Прикоснувшись к такому гелю, таракан становится переносчиком отравы, разнося ее по всей колонии на своих лапках. Спустя некоторое время гель начинает действовать и уничтожает насекомое.
Хотя гели, как правило, не имеют неприятного запаха и не испаряют токсичные вещества, они крайне опасны для человека и домашних животных. Поэтому наносить их следует только в местах, недоступных для детей и питомцев, например, за кухонным гарнитуром.
Мелки
Альтернативой гелям являются специализированные мелки, при помощи которых чертятся толстые линии в излюбленных тараканами местах, например, за мебелью. Если таракан пересечет такую линию, то на нем окажется инсектицид, который через несколько часов уничтожит насекомое.
Использовать мелки рекомендуется раз в пару месяцев, предварительно не забывая стирать старые линии. При работе с ними нужно обязательно соблюдать правила безопасности и использовать средства защиты: маски и перчатки. Мелки от тараканов токсичны и для людей. Поэтому данное средство нельзя использовать, если в доме есть маленькие дети или питомцы.
Генераторы ультразвука
Одно из последних слов техники в борьбе с тараканами – ультразвуковые отпугиватели, которые делают помещение непригодным для жизни насекомых. При этом для человека в большинстве случаев они полностью безопасны.
Цены на такую технику начинаются от нескольких сотен рублей, однако покупать самые дешевые модели я не советую. К сожалению, на отечественном рынке присутствует огромное количество подделок, в корпусе которых даже нет источника ультразвуковых волн. Поэтому такие отпугиватели стоит приобретать только в проверенных магазинах, предварительно прочитав отзывы о выбранной модели.
Аэрозоли
В качестве мгновенного средства борьбы с тараканами часто рекомендуют аэрозоли. Однако их главный минус – высокая токсичность и распространение по воздуху. По этой причине работать с аэрозолями для борьбы с тараканами можно только в респираторе. При этом в квартире не должно быть домашних животных, детей и людей без средств защиты. После использования аэрозоля в обязательном порядке помещение тщательно проветривается и проводится масштабная уборка.
Примитивные ловушки
Вероятно, вы заметили, что почти все вышеперечисленные способы имеют ограничения на использование в квартирах, где есть дети или животные. Для тех, у кого именно такая ситуация, отлично подойдут обычные клеевые ловушки. Попав в такую ловушку, таракан уже не сможет выбраться наружу.
При этом, хочу заметить, речь идет о самых простых ловушках, в которых нет инсектицидов или чего-либо еще способного уничтожить насекомое. Конечно, такое средство трудно назвать высокоэффективным. Однако плановое снижение популяции тараканов работает практически безотказно в долгосрочной перспективе.
Обратите внимание! Если у вас поселились большие черные тараканы, то подбирайте ловушки исходя из их размера. В некоторые из них тараканы попросту не могут пролезть.
Подводя итоги, хотел бы обратить ваше внимание на то, что тараканы прежде всего селятся там, где есть сырость, источники еды, например, немытая посуда, и много скрытых мест. Поэтому, прежде чем бежать в магазин за одним из вышеперечисленных средств, проведите в доме генеральную уборку и избавьтесь от лишнего. Вполне возможно, этого будет достаточно.
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