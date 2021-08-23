Как правильно стирать перьевые подушки

Стирка перьевых подушек в домашних условиях — дело не из легких, когда речь о ручной стирке. Несмотря на то, что наверняка в каждом доме есть стиральная машинка, хозяйки не рискуют стирать перьевые подушки в ней.

С одной стороны, это правильно, производители не рекомендуют стирать в машинке подушки с натуральным наполнителем, так как перья могут забить слив и это приведет к поломке техники.





Но если подушка влезает в барабан и перья в герметичном напернике, почему бы не постирать подушку в машинке, как мы это делаем с пуховиками? Чтобы вручную постирать подушку, необходимо потратить целый день. Мы уже рассказывали ранее, какой это тяжкий труд. Надо распороть наперник и выстирать перья, потом высушить, потом наполнить новый наперник чистыми перьями и зашить его. А в машинке стирка займет полчаса.







СТИРКА ПЕРЬЕВЫХ ПОДУШЕК

Подготовка

Режим стирки

Стиральный порошок

Сушка

Первым делом надо проверить швы в изделии. Они должны быть достаточно прочные, чтобы не пропустить ни одно перышко в машинку во время стирки. Можно положить подушку в специальный мешочек. Лучше заранее сшить мешок из органзы по размерам подушки и перед стиркой засунуть подушку в этот мешок. Тогда перья точно не высыплются в барабан. Чтобы перья не сбились в один ком, в машинку кладут теннисные мячики.При стирке подушек всегда выбирай «деликатный» режим или режим «ручной стирки», в некоторых машинках есть режим «пуховые изделия». Температура воды должна быть не более 40 градусов, а отжим — не более 400 оборотов. Чтобы порошок для стирки точно выполоскался, поставь режим «дополнительное полоскание».Стирают подушки с обычным порошком и ополаскивателем для белья. Можно добавить немного соды для дезинфекции. Вручную перья стирают шампунем или пеной для ванн, так как эти средства хорошо убирают грязь и обезжиривают перо. Но их лучше не добавлять в машинку, чтобы не было пенной вечеринки в доме. Для стирки подушек лучше выбирать детский порошок, если у тебя чувствительная кожа, можно стирать самодельным порошком из хозяйственного мыла. Чтобы подушка была пышной и приятно пахла, ее стирают капсулами для стирки. И обязательно помни о дополнительном полоскании. В некоторых случаях лучше поставить режим несколько раз.Стирка перьевых подушек в машинке значительно облегчает сушку, так как после стирки подушка будет почти сухой. Если в твоей машинке есть функция сушки, используй ее. А если есть отельная сушильная машинка — еще лучше. После этого обязательно суши подушку на свежем воздухе. Чем выше температура воздуха, тем быстрее высохнет подушка. Чтобы она высохла наверняка во всех местах, подвесь подушку за два конца и раз в несколько часов взбивай ее и переворачивай.Любовь к перьевым подушкам не должна усложнять тебе жизнь. Иногда лучше отдать подушку в химчистку, а иногда постирать в стиральной машинке. Техника нужна, чтобы ею пользоваться, а не для того, чтобы беречь. Если делать всё правильно, подушки будут мягкие и чистые, а машинка целая и невредимая. А как ты стираешь перьевые подушки в домашних условиях?