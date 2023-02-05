С нами не соскучишься!

8 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    автор-дебил.. та же мясорубка -служит во многих семьях до сих пор и практична на все 200 проц. в отлич. от электр.там...7 советских вещей...
  • Tupoi
    Движение хиппи с их распущенностью и случайными половыми связями автором почему-то забыто.Когда снимались в...
  • Александр Киевская Русь
    У женщин крайне редко есть нравственные принципы и они, как правило, относятся к женщинам с непривлекательным лицом. ...Редкие фотопортре...

Редкие цветные фотографии самураев

Самураи — в феодальной Японии — светские феодалы, начиная от крупных владетельных князей (даймё) и заканчивая мелкими дворянами; в узком и наиболее часто употребляемом значении — военно-феодальное сословие мелких дворян. Часто проводят аналогию между самураями и европейским средневековым рыцарством, но такое сравнение во многом неточно. Самураи — не только воины-рыцари. Они были и телохранителями своего даймё или сюзерена, и в то же время его слугами в повседневной жизни.

Редкие цветные фотографии самураев

1881
Обучение в семье и наставления учителя были двумя основными факторами, фундаментом в воспитании молодёжи сословия самураев, формировавшими идеал воина, основанный на мифических сказаниях, буддийском безразличии к смерти, страху и боли, конфуцианском культе сыновней почтительности и чисто японской основе — верности своему феодалу.

Редкие цветные фотографии самураев

1900
Будущих самураев растили бесстрашными и смелыми, другими словами, развивали в них качества, которые считались в среде самураев самыми главными добродетелями, при которых воин мог пренебречь своей собственной жизнью ради жизни другого.

Редкие цветные фотографии самураев

1865
Такой характер развивался чтением рассказов и историй о храбрости и воинственности легендарных героев, знаменитых военачальников и самураев, просмотром театральных представлений. Нередко отец приказывал будущему воину для развития смелости отправляться ночью на кладбище или место, известное своей дурной славой (где «водилась» нечистая сила и т. д.).

Редкие цветные фотографии самураев

1865
Практиковалось посещение мальчиками публичных наказаний и казней, а также ночной осмотр отрубленных голов преступников, на которых сын самурая должен был оставить свой знак, доказывающий, что молодой буси действительно приходил на указанное ему место.

Редкие цветные фотографии самураев

1864
Чтобы развить у молодёжи терпение и выносливость, сыновей воинов заставляли исполнять непосильно тяжёлые работы, проводить ночи без сна (во время праздников богов учения), ходить босиком зимой, рано вставать и т. д. Ненамеренное же лишение пищи считалось полезным.

Редкие цветные фотографии самураев

1867

Редкие цветные фотографии самураев

1867

Редкие цветные фотографии самураев

1867

Редкие цветные фотографии самураев

1877

Редкие цветные фотографии самураев

1880

Редкие цветные фотографии самураев

1880

Редкие цветные фотографии самураев

1882

Редкие цветные фотографии самураев

1890

Редкие цветные фотографии самураев

1885

Редкие цветные фотографии самураев

1865

Редкие цветные фотографии самураев

1867

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх