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Настроение Долины Монументов

Уникальное геологическое образование Долина монументов находится на границе Юты и Аризоны на территории резервации индейского племени навахо. Наиболее известная туристическая достопримечательность США; на её территории снимались сцены многих кинофильмов, а также клипов и рекламных роликов.

Настроение Долины Монументов

1. Представляет собой возвышенную равнину, являющуюся частью плато Колорадо. Верхний слой равнины, состоящий из мягких осадочных пород, был полностью разрушен, но над ровной пустынной поверхностью остался ряд скал — останцев, сложенных из менее податливого к выветриванию красного песчаника. (Фото Ivan Marc):

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2. Закат в долине монументов. (Фото Dean Fikar):

Закат в долине монументов

3. Вид с воздушного шара. (Фото Andrea Izzotti):

Вид с воздушного шара

4. Некоторые наиболее выдающиеся скалы получили собственные имена — Восточная Варежка и Западная Варежка, Три Сестры и другие. (Фото George Frey):

Настроение Долины Монументов

5. Долина Монументов в снегу. (Фото John Foxx):

Долина Монументов в снегу

6. Рассвет. (Фото Anton Foltin):

Настроение Долины Монументов
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7. В долине любят снимать фильмы, ролики, посвященные «ковбойской» тематике. (Фото Ted Soqui):

В долине любят снимать фильмы, ролики, посвященные «ковбойской» тематике

8. Зимние пейзажи здесь выглядят необычно и случаются редко.

Настроение Долины Монументов

9. Долина расположена на уровне 1700 метров над уровнем моря. Общая площадь составляет 371 кв.км). Долина монументов это уникальное геологическое образование, созданное природой, без вмешательства человека. (Фото Russell Burden):

Настроение Долины Монументов

10. Во времена мезозойской эры (252 млн. лет — до 66.0 млн лет назад) на месте плато Колорадо находилось море, дно которого состояло из скоплений песчаных пластов. В конце этой эры тектонические процессы изменили земную поверхность, и морское дно поднялось вверх, образовав плато. Мягкие породы размывались и выветривались, пока над равниной не остались возвышаться лишь скалы-останцы, состоящие из более плотных слоев красного песчаника. (Фото Russell Burden):

Настроение Долины Монументов

11. Вид с воздуха. (Фото Andrea Izzotti):

Настроение Долины Монументов

12. Меррик Бьютт в долине монументов — так зовут эту скалу. (Фото Gert Hilbink):

Меррик Бьютт в долине монументов

13. Молнии добавляют этому месту шарма. (Фото Jason Weingart):

Настроение Долины Монументов

14. Ухо Ветра. (Фото Ted Soqui):

Ухо Ветра

15. Ученые изучая Долину монументов различают несколько видов скал: Mesa — остатки столовых гор; скала уменьшается, истончается и приобретая рельеф –Butte; и Spire — последняя стадия, когда скала становится похожа на шпиль. (Фото Ted Soqui):

Настроение Долины Монументов

16. Восточная Варежка. (Фото George Frey):

Восточная Варежка

17. Трасса 163, ведущая к Долине Монументов.

Трасса 163, ведущая к Долине Монументов

18. (Фото Claude-Olivier Marti):

Настроение Долины Монументов

19. Рассвет. (Фото Daniel Vine Garcia):

Настроение Долины Монументов

20. Вот такое у Долины Монументов настроение. (Фото Chan Srithaweeporn):

Вот такое у Долины Монументов настроение

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