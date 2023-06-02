Настроение Долины Монументов

Уникальное геологическое образование Долина монументов находится на границе Юты и Аризоны на территории резервации индейского племени навахо. Наиболее известная туристическая достопримечательность США; на её территории снимались сцены многих кинофильмов, а также клипов и рекламных роликов.







1. Представляет собой возвышенную равнину, являющуюся частью плато Колорадо. Верхний слой равнины, состоящий из мягких осадочных пород, был полностью разрушен, но над ровной пустынной поверхностью остался ряд скал — останцев, сложенных из менее податливого к выветриванию красного песчаника. (Фото Ivan Marc):







2. Закат в долине монументов. (Фото Dean Fikar):







3. Вид с воздушного шара. (Фото Andrea Izzotti):







4. Некоторые наиболее выдающиеся скалы получили собственные имена — Восточная Варежка и Западная Варежка, Три Сестры и другие. (Фото George Frey):







5. Долина Монументов в снегу. (Фото John Foxx):







6. Рассвет. (Фото Anton Foltin):





[inpage]

7. В долине любят снимать фильмы, ролики, посвященные «ковбойской» тематике. (Фото Ted Soqui):







8. Зимние пейзажи здесь выглядят необычно и случаются редко.







9. Долина расположена на уровне 1700 метров над уровнем моря. Общая площадь составляет 371 кв.км). Долина монументов это уникальное геологическое образование, созданное природой, без вмешательства человека. (Фото Russell Burden):







10. Во времена мезозойской эры (252 млн. лет — до 66.0 млн лет назад) на месте плато Колорадо находилось море, дно которого состояло из скоплений песчаных пластов. В конце этой эры тектонические процессы изменили земную поверхность, и морское дно поднялось вверх, образовав плато. Мягкие породы размывались и выветривались, пока над равниной не остались возвышаться лишь скалы-останцы, состоящие из более плотных слоев красного песчаника. (Фото Russell Burden):







11. Вид с воздуха. (Фото Andrea Izzotti):







12. Меррик Бьютт в долине монументов — так зовут эту скалу. (Фото Gert Hilbink):







13. Молнии добавляют этому месту шарма. (Фото Jason Weingart):







14. Ухо Ветра. (Фото Ted Soqui):







15. Ученые изучая Долину монументов различают несколько видов скал: Mesa — остатки столовых гор; скала уменьшается, истончается и приобретая рельеф –Butte; и Spire — последняя стадия, когда скала становится похожа на шпиль. (Фото Ted Soqui):







16. Восточная Варежка. (Фото George Frey):







17. Трасса 163, ведущая к Долине Монументов.







18. (Фото Claude-Olivier Marti):







19. Рассвет. (Фото Daniel Vine Garcia):







20. Вот такое у Долины Монументов настроение. (Фото Chan Srithaweeporn):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram