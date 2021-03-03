Что и почему изменил режиссёр Гофман в популярном романе «Огнем и мечом», снимая фильм

Исторические фильмы всегда провоцируют дебаты, разногласия и жаркие споры в среде историков, критиков и любителей кинематографа. У каждого, как говорится, - своя правда. Одной из таких киноэпопей в мировом кино стала картина польского режиссера Ежи Гофмана «Огнем и мечом», вышедшая на широкие экраны 20 лет тому назад. Никто из ее создателей не мог даже предположить, что эта кинолента, сделанная в Восточной Европе, рассказывающая о взаимоотношениях двух славянских народов, вызовет столь бурный интерес у публики и такое резонансное противостояние у критиков. Тем не менее, факты - вещь упрямая, говорят сами за себя.
Ежи Гофман (Jerzy Hoffman) - польский кинорежиссер и сценарист.
«Огнём и мечом» — польский исторический художественный фильм, снятый известным режиссёром Ежи Гофманом (Jerzy Hoffman) в 1999 году, был выпущен в виде 4-х серийного мини-сериала для телевидения. Премьера этой киноленты привлекла в польские кинотеатры свыше семи миллионов зрителей, а доходы от его проката в Польше превысили 26 миллионов долларов, что было гораздо выше, чем у «Титаника» и «Аватара». С огромным успехом он прошел и в Западной Европе, и на территории бывшего Советского Союза, где о Ежи Гофмане зритель знал по фильмам «Знахарь», «Пан Володыевский», «Прокаженная», «Потоп».
Несколько слов о романе и его авторе
Генрик Сенкевич - польский писатель, Нобелевский лауреат.
В первую очередь хотелось бы сказать, что сюжет фильма основан на одноимённом романе, который является первой частью «Трилогии» польского писателя Генрика Сенкевича. Классик польской литературы, почетный академик Петербургской академии наук, Генрик Сенкевич был блистательным историческим романистом. Наряду с Гюго, Дюма, Толстым, он сумел вполне достоверно описать великие исторические события минувших эпох, уделив немало внимания и реальным личностям – творившим историю. В 1905 году Сенкевичу была присуждена Нобелевская премия по литературе «За выдающиеся заслуги в области эпоса».
В романе «Огнем и мечом» отражены драматические события 17 века, происходившие на Украине, в годы всенародного восстания под предводительством Богдана Хмельницкого, которое впоследствии привело к воссоединению Украины с Россией. Это увлекательное чтиво о суровых временах, о смелых людях, ярких характерах, исключительных судьбах.
«Огнем и мечом».
Речь Посполита была объята огнем войны, который разгорелся из-за ссоры казацкого полковника Богдана Хмельницкого с паном Чаплинским, жестоко избившем сына полковника и похитившим его возлюбленную. В результате чего оскорбленный Хмельницкий поднял Запорожскую Сечь, призвал крымских татар под предводительством Туган-бея и войной пошел на короля Владислава.
Несколько слов о создателе фильма - Ежи Гофмане
Ежи Гофман - польский кинорежиссер и сценарист.
Ежи родился в 1932 году в Кракове, а в 1939-м в 7-летнем возрасте был депортирован с родителями в Сибирь. Семья Гофманов вернулась в Польшу лишь по окончании Второй мировой войны. Так сложилось, что профессию кинематографиста Ежи получил в Москве. В 1955 году он окончил Московский институт кинематографии, в том же году дебютировал как режиссёр. Спустя десять лет Гофман женился на киевлянке Валентине Трахтенберг, с которой прожил в браке до самой её смерти в 1998-м. К слову, именно ей посвятил Гофман свой фильм «Огнём и мечом».
В результате всех жизненных перипетий, у Ежи, кроме привычной для поляков русофобии сложилось и уважительное отношение к Украине. Именно поэтому сам Гофман всегда считал, что взгляд Сенкевича на историю разжигает вражду в отношениях между поляками и украинцами. А посему, провоцировать пожар между Польшей и Украиной режиссёр, приступая к созданию фильма, был не намерен. Он внес существенные изменения в свой сценарий, решив, таким образом, обойти острые углы.
Публицист Гражина Цехомска так написала о фильме «Огнём и мечом»: «Он не для того, чтобы возвышать сердца, как того желал Сенкевич. Он не для размышлений, как хочет Гофман. Это бравурное кино на сломе ХХ и ХХI веков без больших чувств, исторической правды и соответствия литературному источнику».
Что Гофман убрал из событий, описанных в романе, а что добавил от себя в свою киноленту
Богдан Хмельницкий - предводитель казацкого восстания.
Без политического подтекста в картине, разумеется, никак нельзя было обойтись. Посему никто особо и не удивился, что в киноверсии «Огнём и мечом» была показана сцена пирующего с русскими боярами Богдана Хмельницкого, которой в принципе не могло быть романе Сенкевича. Потому как в то время Московское государство не вмешивалось в конфликты на территории нынешней Украины, сохраняя при этом вполне дружественные отношения с Речью Посполитой.
А в эпилоге фильма и вовсе за кадром прозвучал рассказ о том, как российская императрица Екатерина Великая после целого ряда различных исторических событий, произошедших на Украине и в Польше, уничтожила Запорожскую Сечь и взяла участие в разделе Речи Посполитой и присоединила к России Крымское ханство.
Кадр из кинофильма «Огнем и мечом».
В самой же Польше критики особое внимание обратили не столько на этот выпад Гофмана в адрес России, а на то, что Ежи сильно отступил от первоисточника, пытаясь сгладить острые углы. Руководствуясь правилами политкорректности, принятой на Западе, он насколько мог, убрал из лексикона своих персонажей слова типа «дикари», «чернь» и «стадо», которые в отношении населения нынешних Украины и Белоруссии автор романа употреблял многократно.
Интересным фактом является то, что в фильме не был показан эпилог романа, описанный Сенкевичем, как битва под Берестечком, которая закончилась сокрушительным поражением и гибелью казачьего войска в трясине. Ежи Гофман специально убрал это сражение.
Предыстория создания кинокартины «Огнем и мечем»
Кадры из кинофильма «Огнем и мечом».
Польский режиссёр Ежи Гофман за всю свою карьеру экранизировал множество романов Сенкевича, так как очень тонко смог прочувствовать дух его литературного творчества. Легендарную Трилогию Сенкевича он воплощал на экране на протяжении тридцати лет, начав с конца, а именно с «Пана Володыёвского», который вышел на экраны в 1969 году. После этого был «Потоп», вышедший в 1973-м и номинированный на «Оскар» в 1975-м. А вот задумка экранизировать роман Генрика «Огнем и мечом» у Ежи Гофмана возникла лишь к концу 80-х.
Кадры из кинофильма «Огнем и мечом».
Однако, в те годы осуществить грандиозный замысел было невозможно. Во-первых, по политическим причинам, так как Советский Союз стоял на грани развала. А роман Сенкевича чрезвычайно односторонне описывал польско-украинский конфликт XVII века, демонстрируя моральное превосходство поляков, а украинцам, приписывая только дикую враждебность. Поэтому во времена «социалистической демократии» эта история не имела никакого шанса появиться на киноэкранах.
Кадры из кинофильма «Огнем и мечом».
Лишь спустя десять лет, наконец, решив вопрос с финансированием, Гофман приступил к воплощению своего замысла. Для этого ему пришлось заложить все свое имущество и взять кредит в банке в качестве частного лица. Бюджет фильма составил 6,5 миллиона долларов и считался наиболее высоко бюджетным из всех польских фильмов, снятых до того времени. Все вложенные средства режиссером предстали перед зрителем на экране впечатляющими батальными сценами, дорогими костюмами и, конечно же, участием звезд, как польских, так украинских и российских.
Кадры из кинофильма «Огнем и мечом».
По итогу в фильме было задействовано более 350 актеров и 20 тысяч статистов. Операторами было отснято более 130 километров киноленты. Спецэффекты были созданы компанией Machine Shop, которая ранее работала над блокбастерами «Терминатор-2», «Судный день» и «Храброе сердце». А вот каскадеров для своей картины Гоффман пригласил украинских, потому как только те смогли показать высокий класс джигитовки.
Фильм вышел на экраны в 1999 году. И зритель увидел картину, где Гофман совершенно иначе расставил политические акценты, нежели Сенкевич, эта экранизация стала скорее мелодрамой с батальными сценами, чем агитация с политическим подтекстом.
Четырехсерийная Мелодрама «Огнем и мечом»
Елена Курцевич - Изабелла Скорупко и Ян Скшетуский - Михал Жебровский
Как и положено, для увлекательных приключенческих романов, там есть всё: постоянные битвы и схватки, романтическая любовь, приключения спаянных крепкой мужской дружбой героев, а также немало неудобной для рубежа 20-21 столетия политики.
Богун -Домогаров./Елена Курцевич - Изабелла Скорупко и Ян Скшетуский - Михал Жебровский.
Однако Гофман, решил, что самой надежной, хотя и своеобразной гарантией того, что фильм «Огнем и мечом» не сочтут агитационным, будет интернациональный состав актеров. В мелодраме режиссер задействовал польских (их, естественно, большинство), украинских и российских артистов.
Кадр из кинофильма «Огнем и мечом».
Вспомнить хотя бы гениального Богдана Ступку в образе Богдана Хмельницкого, а также одного из главных злодее - казацкого полковника Юрка Богуна, которого сыграл Александр Домогаров. Да так сыграл, что многие девушки не понимали выбор главной героини - красавицы-полячки Елены Курцевич (Изабелла Скорупко), которая предпочла польского гусара Яна Скшетуского (Михал Жебровский) лихому атаману Богуну.
До чего же роскошен Домогаров в этой роли! Кровь кипит, огонь в глазах...
К слову, предприимчивые поляки на популярности российского актера, в которого повально были влюблены все юные польки, сделали неплохой бизнес: в Польше выпустили темное пиво «Богун» с портретом Александра Домогарова, чтобы все желающие могли пьянеть от чувств в буквальном смысле и заодно любоваться предметом обожания. К слову, безумная популярность Домогарова завела актера на подмостки местного театра, где после окончания съемок он даже играл в спектаклях, не зная польского. По мнению многих критиков именно, он в этом фильме был самым ярким запоминающимся, пусть и не совсем положительным персонажем.
Татарский мурза Тугай-бей - Даниэль Ольбрыхский.
Любопытная деталь: татарского мурзу Тугай-бея сыграл легендарный польский актёр Даниэль Ольбрыхский, который в фильме «Пан Володыёвский» тридцать лет назад исполнил роль сына Тугай-бея, Азьи Тугай-беевича. В мелодраме значимая роль отведена знахарке-ведьме Горпыне, которую сыграла небезызвестная украинская актриса Руслана Писанка. Особенно потрясла зрителя трагическая гибель ее героини, когда суеверные польские вояки вбивают осиновый кол в грудь уже убитой ведьмы.
Ведьма Горпына - Руслана Пысанка.
Почему Богдан Ступка согласился сниматься в фильме Ежи Гофмана
Богдан Хмельницкий - Богдан Сильвестрович Ступка.
Тем не менее, самой яркой незабываемой личностью кинокартины Гофмана является казацкий полковник Богдан Хмельницкий, которого блестяще сыграл Богдан Сильвестрович Ступка, знаменитый украинский актер. После выхода фильма на большие экраны артист стал настоящим героем не только в Польше, а и в Австралии, Америке и Канаде, где также прошла премьера мелодрамы «Огнем и мечом».
Конечно, для Ступки, как для украинца, это была не простая роль и не простое решение, учитывая неоднозначный исторический контекст в изложении Сенкевича. Тем не менее, актер пошел на этот шаг лишь потому, что за эту картину взялся Ежи Гофман. «Мы доверяли друг другу. Ступка знал мои взгляды и понимал, что я не стану искажать исторические источники», - скажет Гоффман после съемок. Да и вообще, казалось, что актер Ступка просто рожден был играть роли исторических персонажей.
Богдан Сильвестрович и Ежи Гофман.
А Богдан Сильвестрович на все советы доброжелателей отказаться от роли ответит: «Никогда в жизни. Я сыграю Хмельницкого так, как я его понимаю, и его даже поляки примут». И приняли. Потому что талант в сочетании с мудростью может быть во много раз убедительнее доводов рассудка, "угнетенного комплексами, перегнившие корни которых остались в далеком ХVII веке". Тогда наши предки прославляли себя тем, что дрались на поле брани, а сегодня они, объединив творческие усилия, прославили себя, сняв об этом фильм.
Что оставалось за кадром фильма
"Богдан
Перед показом кинокартины в Украине Богдан Ступка, давая интервью, рассказал смешную историю, произошедшую во время съемок фильма, о том, как он водил своего «коня» в ресторан. «Однажды после съемок ко мне подошел поляк и сказал: «Я твой конь». В фильме есть эпизоды крупного плана, где конь долго спокойно стоять не может. Тогда берут каскадера, надевают на него сбрую, ты садишься ему на шею - все равно его на экране не видно. Знаешь, как мне было неудобно на живого человека залезать? Только краснел и потел. А он мне снизу: «Да что ты так переживаешь? Это же моя работа». Ничего не поделаешь, кино - это возвышенный обман. Ну и я потом пригласил своего «коня» в ресторан. А когда собрались уходить, тот сказал: «Меня первый раз в жизни мужчина так угощает».
Кадр из кинофильма «Огнем и мечом».
И в заключение хотелось бы отметить, что фильм Ежи Гофмана получился очень колоритным, интересным, увлекательным и динамичным, не вызывающим излишнего негатива. Ни виноватых, ни негодяев здесь нет, у каждого своя суровая правда и, главное, честь, которая ведет их по дорогам жизни и войны.
Однако, людям, которые тяжело болеют чрезмерным патриотизмом, все же лучше воздержаться от его просмотра.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии